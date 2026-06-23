Ezen a ponton eszébe jutott még a néhány évvel ezelőtti, a családi legendáriumba a cukkinik éjszakája néven bevonu- ló eseménysorozat, amikor is a kertember és barátai az éj leple alatt irgalmatlan mennyiségű cukkinit aggattak egymás kilincsére, ily módon próbálva megszabadulni a rekordtermés egy részétől, miután már a fülükön jött ki a főzelék, a lecsó és a rántott verzió, kezdtek becsavarodni a fermentálástól (jó lesz majd télire), valamint a Pista bácsi malacai is úgy néztek a reggelire, mint gyújtogató a vizes szalmára. Itt most a kertember megszakítja adását, mert egy a zord télből kisegített cinege repült be a nyári konyhába, ahol tartózkodik, és nem találja a kiutat; a macskáknak meg felment a vérnyomásuk, és olyan kaffogó hangokat adnak ki magukból, amelyek egyértelműen jelzik a vadászat kezdetét.

Aztán mindenki rendben és szerencsésen távozott, beleértve magát a kertembert is, aki a hajnali ébredéstől kissé gyűrötten kiült a kerti tavacska mellé, hogy meditációs bázist találjon – rendben, legyen az, hogy merítsen, apró kis utalás az élet folytonosságára, de így pontos, a csobogásból, a virágzó zsályákból és levendulákból. És mert ilyenkor jönnek inni és fürödni a madarak. Először a rigók, aztán a cinkék, majd a gerlék. Este is visszatérnek, amikor a kertember leroskad, mert azért már fogy a kraft, a nafta és a motorina rendesen. És az jut eszébe, hogy Čapek úr mindössze negyvennyolc éves volt, amikor huss, elszállt belőle az életerő, viszont a sírján, kívánságának megfelelően, van egy kis vájat, benne víz a szomjazó kismadaraknak.

„Ez azért szép, nem?” – kérdi a kertember az öreg kutyától, aki nehezen tápászkodik fel, hogy aztán a „nézd, nézd csak, még mindig élek” ösztönétől áthatva szitáló léptekkel elinduljon a vizestálja felé, pillangók és szitakötők között, levelibékák társaságában, lábai mellett fiatal fürge gyíkok surrannak homályos célok felé. Mindannyian a kertről álmodnak, mert mindenki álmodik, a lepkék különösen, ők még a Csuang-céről is, bár ezt azért nem tudhatjuk teljes bizonyossággal.