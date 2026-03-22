Ebben az évben nem vitte el a fagy a rügyecskéket és a kis virágocskákat, és a kertember boldog volt emiatt, és láthatóan boldog volt az a lepke is, és együtt örültek a tavasznak és magának a létezésnek, megpróbálva egyetlen fájdalmasan szép pillanatba sűríteni azt, amiben benne volt a jelen eksztázisa és az elmúlás igazságtalanságának tudomásulvétele.

Egymás sorsát álmodták hát félig éberen, miközben valahol egy ló meghalt és a madarak kirepültek, mert a világban mindig történik valami, amiről nem tudunk, és amihez látszólag semmi közünk, de végül az egész összeáll; mert egy a világ, egy analógialánc, ha tetszik, ami, hogy a kertember folyamatosan kalandozó gondolatainál maradjunk, összeköti a növényeket a bolygókkal és az állatövi jegyekkel; és ha akarunk, máris megérkezhetünk a nagy Paracelsus otthonába és rendelőjébe, a mágikus orvoslás titkos tanai közé.

Aztán ha felpattannánk egy sárkány hátára, és felülről, a magas ég felől közelítenénk meg a kertembert, hogy letapogassuk, mi jár a fejében, és mi lakozik a szívében, siker esetén azt tapasztalnánk, hogy elérkezettnek látja az időt egy okkult kert létrehozására vagy inkább megalkotására, mert a kert művészet, a teremtés alázatos és hálás elfogadásából táplálkozó építészet, szobrászat, költészet és zene. Jakob Böhme – az ő munkássága nyilván hatott Papusra és Sédirre is, és Hamvas Béla is meleg szavakkal emlékezett meg róla – nyelvén gesamtkunst.