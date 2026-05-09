Például, amint az várható volt, a békák azon frissiben birtokba vették az épphogy elkészült tavacskát a kertben.

Üstöllést mintegy, gondolta volna egy előző kertember valamikor réges-régen egy másik monoverzumban. Akadt köztük mindenféle. Leveli, kecske-, varangy, felfújt fejjel, fürgén tempózva, ki-ki kedve szerint. Az első koncert este nyolc körül kezdődött. Egy kis késés belefér a zene­iparban. Először Steve Reich érkezik. Aztán John Cage. És elkezdik nyomni a repetitívet. Felkészül a 180-as Csoport. És rákezdenek mindannyian. Beszáll még Fozzie a Muppet Show-ból, és persze akad egy különc is, ő csak díszít, néha reccsen egyet. Mint egy vénséges vén szekrényajtó, sokat tapasztalt és megfontolt, akár a varjak a kert aljában, amelyek dióhéjakat hagynak maguk után szerteszét. Fortissimo.

A kertember úgy érzi magát és úgy érzékeli a környezetét, mintha az Amazonas egyik holtágában üldögélne, és azon sem csodálkozna, ha a párából felbukkanna Klaus Kinski, feltenne egy hanglemezt a gramofonra, felcsendülne egy ária, és a végén nagyot sóhajtva felkerekedne újra, hogy áthúzzon egy gőzhajót a hegyen az indiánokkal. Erről persze eszébe jut rögtön, hogy valamikor, ami szintén nem most volt – mert a most, az sosincs igazán, mert elmúlik azonnal –, a még kettéosztott Berlinben, a nyugati oldalon, az amerikai zónában, amikor a negyedikről lement szénért a pincébe, a földszinten beleütközött Nastassja Kinskibe; és a látvány lenyűgöző volt, holott nem csinált semmi egyebet, csupán lenyomta a kilincset azon a nagy nehéz kapun, és rámosolygott a kertemberre. Aki akkor persze még nem volt kertember, Hajnalhercegnek hívták, és könnyes szemeket hagyott maga mögött, amerre csak járt, és eltűnt, mint egy látomás.