Ft
Ft
25°C
14°C
Ft
Ft
25°C
14°C
05. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
kertember amazonas john cage

Állatok

2026. május 09. 12:03

A kertember 52.

2026. május 09. 12:03
Hegyi Zoltán
Vendégszerző

Két lehetőség van: vagy egyedül vagyunk az univerzumban, vagy nem. Mindkettő egyformán rémisztő. 

A kertember belátta, hogy mint annyi minden másban, Arthur C. Clarke-nak ebben is igaza volt. Meg is ijedt egy pillanatra. Mint amikor sötét árnyék húz el a feje felett, és nem jön rá azonnal, hogy csak egy gólya. Egy régi dalszövegének részlete villant fel aztán a derült égből. Soha nem lehetsz egyedül, de mindenki másoké. Hogy miért pont ez, nem tudta. Elfelejtette már az összes leírt és elénekelt sorát, minden betűt és minden hangot. Új zenék és új mondatok zengtek benne és körülötte. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Például, amint az várható volt, a békák azon frissiben birtokba vették az épphogy elkészült tavacskát a kertben.

Üstöllést mintegy, gondolta volna egy előző kertember valamikor réges-régen egy másik monoverzumban. Akadt köztük mindenféle. Leveli, kecske-, varangy, felfújt fejjel, fürgén tempózva, ki-ki kedve szerint. Az első koncert este nyolc körül kezdődött. Egy kis késés belefér a zene­iparban. Először Steve Reich érkezik. Aztán John Cage. És elkezdik nyomni a repetitívet. Felkészül a 180-as Csoport. És rákezdenek mindannyian. Beszáll még Fozzie a Muppet Show-ból, és persze akad egy különc is, ő csak díszít, néha reccsen egyet. Mint egy vénséges vén szekrényajtó, sokat tapasztalt és megfontolt, akár a varjak a kert aljában, amelyek dióhéjakat hagynak maguk után szerteszét. Fortissimo. 

A kertember úgy érzi magát és úgy érzékeli a környezetét, mintha az Amazonas egyik holtágában üldögélne, és azon sem csodálkozna, ha a párából felbukkanna Klaus Kinski, feltenne egy hanglemezt a gramofonra, felcsendülne egy ária, és a végén nagyot sóhajtva felkerekedne újra, hogy áthúzzon egy gőzhajót a hegyen az indiánokkal. Erről persze eszébe jut rögtön, hogy valamikor, ami szintén nem most volt – mert a most, az sosincs igazán, mert elmúlik azonnal –, a még kettéosztott Berlinben, a nyugati oldalon, az amerikai zónában, amikor a negyedikről lement szénért a pincébe, a földszinten beleütközött Nastassja Kinskibe; és a látvány lenyűgöző volt, holott nem csinált semmi egyebet, csupán lenyomta a kilincset azon a nagy nehéz kapun, és rámosolygott a kertemberre. Aki akkor persze még nem volt kertember, Hajnalhercegnek hívták, és könnyes szemeket hagyott maga mögött, amerre csak járt, és eltűnt, mint egy látomás.

És a majdani kertember kővé dermedve állt ott még egy darabig a vödörrel a kezében, mint egy szökött hadifogoly,

és arra gondolt, hogy ezt a látványt igazán meg- és kiérdemelte, mert egyedül volt a jéghideg univerzumban. 

Messzire kalandozott hát, a békazenekar háttérzajjá csendesedett, a tó mint meditációs bázis összemosódott az éggel és a csillagokkal, a hold sarló, a valóság álom, az álom őrület, tehát a valóság őrület, olyan őrületesen szép, hogy alig felfogható. Jim Morrisonra gondolt még, a The Doors Peace Frog című dalára, hogy magyarul mennyivel viccesebb az, hogy békebéka, aztán kiitta a poharából az árvák maradék könnyeit, és elment aludni. 

A sün másnap reggel érkezett. A kertember éppen a veteményesben vacakolt, amikor a felesége szólt, hogy sün van abban a kimustrált fürdőkádban, amit a szomszéd úrtól kaptak, hogy aztán besüllyesszék a földbe, és amiben két aranyhal lakott, Pista bácsi és Új Hal. A sünnek nagy szerencséje volt a kertember éber feleségével, mert már fogytán volt az ereje: ki tudja, mióta küzdhetett az életéért, de mindig visszacsúszott a vízbe azon a csúszós felületen. A kertember gyengéden kiemelte az elgyötört állatot, akinek összegömbölyödni sem volt ereje, csak pislogott és remegett a hűvös reggelben és a kertember kezében. Eközben a kertember felesége dobozt és törölközőket kerített, kutyatápot és némi salátát helyeztek a dobozba, majd magát a sünt is, és az egészet kitették a napra.

A kertember nem volt túlságosan oda az internetért, de például azt, hogy a sünök kedvelik a kutyaeledelt, onnan tudta, valamint azt is, hogy tejet kizárólag abban az esetben adjon nekik, ha meg akarja ölni őket. 

Erősen örült a sünnek, hogy sün költözött a kertbe, és hogy talán hozza majd a családot is; és reménykedett, hogy a vízi kaland nem vette el a kedvét az eljövendő közös élettől. Mindenesetre egy óra múlva, amikor ránéztek volna a jószágra, annak már híre-hamva sem volt. Jó lenne, ha maradna a kertben – mondta a feleségének, majd hozzátette: az elkallódott sünlétrát viszont pótolni kell. Így is tettek, és olyanok voltak ebben a pillanatban, mint valami mesehősök valahonnan a világegyetemből.

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Leskelődő
•••
2026. május 09. 12:12 Szerkesztve
Hát, ez jó volt! :)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!