Vízkeresztre befagyott a világ. A kertember halálközeli élményéből fakadó tisztán látó képességének gyakorlati oldalát felhasználva amennyire csak erejéből tellett, felkészült a régen nem tapasztalt eseményekre. Jelesül arra, hogy kiadós havazással, erős széllel és nagy hideggel jelzi a tél, hogy még él, és az előző évek langyossága csupán átverés volt a részéről.

A sportolásra felettébb alkalmas hó (a kertembernek esze ágába sem jutott sportolni) hamar elérte a húsz centi­méteres vastagságot, a szél szüntelenül hordta, különös mintákat és jeleket rajzolt a kert különböző pontjain, így aztán nekidőlt annak a hófúvásnak is nevezett élénk légmozgásnak, amikor lesétáltak az öreg kutyával a hosszan elnyúló kert végéig, egészen addig, ahol az őzek dideregtek a szántóföldön. Ennek is van sportértéke – gondolta közben, majd beszédbe elegyedett Istennel, és megígérte neki, hogy soha többé nem fog nyafogni a kánikulában.