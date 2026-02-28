Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást
Az elemző szerint ráadásul az is egyértelmű, miért nem lenne rájuk szükség, ha Magyar Péteréket tartanák esélyesnek.
Én csak leírtam... – Az nektek nem baj, hogy teljesen lejáratjátok magatokat?
„Persze, tudom… mit írogatok én itt nekik? – kérdezheti joggal a mi oldalunk, hiszen úgysem érdekli őket, úgysem olvassák el, falra hányt borsó stb. És ugyanezt kérdezhetik ők is, hiszen valóban nem érdekli őket, nem olvassák el, meg különben is, propagandista vagyok… Az ellenzéki közbeszédben részt vevők döntő többségénél érvek, gondolatok nincsenek, csak a legalja panelek ismételgetése. De azért nem mindegyikük ilyen. Még manapság sem. Régebben pedig kifejezetten lehetett még akár értelmesen véleményt ütköztetni, vitázni, vagy simán csak megbeszélni, beszélgetni velük. Veletek – ha páran mégis elolvassátok.
Az, hogy az adok-kapok régóta megy, és fel is erősödött, az még talán nem is annyira lenne problémás. És emiatt nem is születtek volna meg a mai, pusztába kiáltott szavak. De őszintén felmerült bennem egy kérdés: ti mit képzeltek?
Nem is azt dörgölöm az orrotok alá, amikor Magyar Péter vállalhatatlan viselkedését, megnyilvánulásait relativizáljátok, bagatellizáljátok, nem vesztek róla tudomást. Hanem amikor konkrétan eltakarjátok az olvasóitok, követőitek elől a tényeket, átveritek őket. Mondjuk ki: hazudtok nekik.
(...)
Azt képzelitek, hogy a csávó igazat mond? Nyilván nem, nem vagytok hülyék. A saját szempontotokból nem az a baj, hogy egy hazudozót támogattok. Nyilván ezért kapjátok az eurót, OK. De az nektek nem baj, hogy teljesen lejáratjátok magatokat? Mi lesz április 13-án? Mert ha 12-én győz a Fidesz – amire, ti is tudjátok, hogy elég komoly esély van –, azt már ti sem fogjátok tudni kimagyarázni. Nincs az a dadaizmus, amivel sikerülhet. És minden a nyakatokba ömlik. Az összes hazugságotok a választásokkal, a várható eredményekkel kapcsolatban.”
Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert