Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Kitört a háború: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt, Teherán és több nagyváros is támadás alatt

Hírek
Vélemények
Hetilap
fidesz április baj Magyar Péter

Nyílt levél az ellenzéki sajtóhoz

2026. február 28. 06:37

Én csak leírtam... – Az nektek nem baj, hogy teljesen lejáratjátok magatokat?

2026. február 28. 06:37
null
Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Magyar Nemzet

„Persze, tudom… mit írogatok én itt nekik? – kérdezheti joggal a mi oldalunk, hiszen úgysem érdekli őket, úgysem olvassák el, falra hányt borsó stb. És ugyanezt kérdezhetik ők is, hiszen valóban nem érdekli őket, nem olvassák el, meg különben is, propagandista vagyok… Az ellenzéki közbeszédben részt vevők döntő többségénél érvek, gondolatok nincsenek, csak a legalja panelek ismételgetése. De azért nem mindegyikük ilyen. Még manapság sem. Régebben pedig kifejezetten lehetett még akár értelmesen véleményt ütköztetni, vitázni, vagy simán csak megbeszélni, beszélgetni velük. Veletek – ha páran mégis elolvassátok.

Az, hogy az adok-kapok régóta megy, és fel is erősödött, az még talán nem is annyira lenne problémás. És emiatt nem is születtek volna meg a mai, pusztába kiáltott szavak. De őszintén felmerült bennem egy kérdés: ti mit képzeltek?

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást
Tovább a cikkhezchevron

Nem is azt dörgölöm az orrotok alá, amikor Magyar Péter vállalhatatlan viselkedését, megnyilvánulásait relativizáljátok, bagatellizáljátok, nem vesztek róla tudomást. Hanem amikor konkrétan eltakarjátok az olvasóitok, követőitek elől a tényeket, átveritek őket. Mondjuk ki: hazudtok nekik. 

(...)

Azt képzelitek, hogy a csávó igazat mond? Nyilván nem, nem vagytok hülyék. A saját szempontotokból nem az a baj, hogy egy hazudozót támogattok. Nyilván ezért kapjátok az eurót, OK. De az nektek nem baj, hogy teljesen lejáratjátok magatokat? Mi lesz április 13-án? Mert ha 12-én győz a Fidesz – amire, ti is tudjátok, hogy elég komoly esély van –, azt már ti sem fogjátok tudni kimagyarázni. Nincs az a dadaizmus, amivel sikerülhet. És minden a nyakatokba ömlik. Az összes hazugságotok a választásokkal, a várható eredményekkel kapcsolatban.”

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kar-6-Alom
2026. február 28. 08:31
Az írásodat olvasva Zsolti te is idealista vagy. Azt gondolod, hogy van egy olyan határvonal a hazugságok tengerében, amit átlépve a "független" újságírók már teljesen hiteltelenné válnak a szektájuknak? Zsolti! Ezt várják el tőlük! Táplálniuk kell a reményt, hazugságok árán is. A választási bukásuk után pedig azt fogják elvárni, hogy csalást kiáltsanak és folytassák ott a hergelést, ahol abbahagyták.
Válasz erre
0
0
chiron
2026. február 28. 08:24
A hvg majd a 444.hu olvasásáról az szoktatott le, hogy nemcsak elhallgattak fontos híreket, hanem egy idő után nyíltan hazudtak is, ha érdekeik úgy kívánták. Hát, hazudjanak a hülyéknek, akik elhiszik nekik. Persze, ehhez ministrált a Négy Mancs, Atlatszo, Helsinki B, TASZ, meg a többi, guruló dollárral háttérből marionettezett, gagyi "független" szervezet, össze-vissza hazudozva mindenféle statisztikákat, a megrendelő aktuális kívánsága szerint. Külföldön meg Tavares, Jourová, s a többi, kérészéletű kis rágalmazó, ha emlékszik még valaki... Nyilván, mandinerre sem csak rózsaszirmot hord össze a szél, mégis, sokkal jobban látom a kiegyensúlyozott tájékoztatásra való törekvést. Ja, és nem, nem kiegyensúlyozottság, ha Zsótibácsis stb. rágalmakat bárki valóságként kezel. A tovább érdeklődőknek javaslok egy kört futni a vadliberál - pedohomo Bite Zsóti bácsi nyomozása felé... Amióta ez kiderült, azóta erről kuss van lmbtq-pedofil oldalon. A többi hírük is ilyen.
Válasz erre
0
0
krakatau
2026. február 28. 08:11
Látni lehetett 22-ben is, ezek úgy kitértek minden, de MINDEN kérdés elől, úgy mosták a szennyest és úgy néztek félre fütyörészve, úgy csúsztak ki az ellenzéki sajtó felelőssége elől, mint egy angolna-polip-gőte-szalamandra-béka-giliszta-származék! Most is így lesz, a most és azelőtt is őket olvasókat simán bepalizzák az egyrészt másrészt érvelésükkel.
Válasz erre
0
0
zsocc44
2026. február 28. 08:01
belbuda 2026. február 28. 06:51 Na persze, ha csak a 2022-es eredményt nézzük, lehangoló… most nem egy porszívó és/vagy Biblia árus a megváltó. Igaz szerencsétlen ott állt a választás estéjén, mint pap alkatrész a lagziban. Van ez az MP, még annyira sem kompetens, mint MZP volt. Legalább a családja vele volt. Na sebaj, majd lesz másnap, sőt harmadnap is! Azután találtok egy újabb takarékláng oszlopot, aki előttetek megy.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!