„Persze, tudom… mit írogatok én itt nekik? – kérdezheti joggal a mi oldalunk, hiszen úgysem érdekli őket, úgysem olvassák el, falra hányt borsó stb. És ugyanezt kérdezhetik ők is, hiszen valóban nem érdekli őket, nem olvassák el, meg különben is, propagandista vagyok… Az ellenzéki közbeszédben részt vevők döntő többségénél érvek, gondolatok nincsenek, csak a legalja panelek ismételgetése. De azért nem mindegyikük ilyen. Még manapság sem. Régebben pedig kifejezetten lehetett még akár értelmesen véleményt ütköztetni, vitázni, vagy simán csak megbeszélni, beszélgetni velük. Veletek – ha páran mégis elolvassátok.

Az, hogy az adok-kapok régóta megy, és fel is erősödött, az még talán nem is annyira lenne problémás. És emiatt nem is születtek volna meg a mai, pusztába kiáltott szavak. De őszintén felmerült bennem egy kérdés: ti mit képzeltek?