Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
kazahsztán üzbegisztán türk tanács európai unió Magyar Péter ukrajna

A Türk Tanácsban komoly és sikeres országok vannak, Magyar úr – Ukrajnát ők például sosem vennék fel

2026. február 28. 06:07

Magyarország az EU-ban és a türk államok között is a legsikeresebb rendszerváltókkal van szövetségben – nem a posztszovjet térség legnagyobb lúzerével.

2026. február 28. 06:07
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Rég megtettem mentális egészségemnek azt a szívességet, hogy Magyar Péter komolyan saját maga által sem gondolt hazugságait monoton géphangján nem hallgatom, inkább írásban fogyasztom el a szakmai okokból szükséges minimumot a magyar ellenzék vezérétől. Így értesültem arról is, hogy Salgótarjánban a külpolitikáról egyébként hazája legdurvább megzsaroltatásának idején sem nyilatkozó Tisza-vezér világossá tette: hazánknak áprilisban választania kell „a Türk Tanács és a diktátorok”, avagy „Európa” között. (Nyilván utóbbit, természetesen.)

Nyilván mindazon félművelteket, akiknek a „-sztán” végződésű országokról kizárólag Borat élénk fürdőszettje jut eszébe, kiválóan lehet etetni az efféle hazug demagógiával.

Nekem viszont, aki Magyar Péterrel ellentétben az összes türk „-sztánt” bejártam, egészen más jut eszembe a Türk Tanácsról, mint a magyar ellenzék tájékozatlanságával hencegő vezérének. Nekem az jut az eszembe, hogy a legsikeresebb posztkommunista országok ma két helyen vannak: az Európai Unióban és a Türk Államok Szervezetében. Ez a két országcsoport az, amely a kommunista múltját sikeresen tudta kapitalista felzárkózásra váltani az elmúlt harminc évben,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást
Tovább a cikkhezchevron

kihasználva azt, hogy miközben a kommunisták az agyhalott tervgazdasággal a gazdasági fejlődést magát visszatartották, a kapitalista fejlődés egyik legfontosabb kritériumába, a humántőkébe viszont rengeteget fektettek.

A többi fejlődő országénál jobb egészségügyi és szociális állapotú, képzettebb munkaerő várta a kapitalizmust az európai és a közép-ázsiai posztkommunista országokban, és ezzel a nagyszerű lehetőséggel élni tudtak a baltiak, a közép-európaiak és Közép-Ázsia zöme is. Üzbegisztán és Kazahsztán elmúlt harminc évben nyújtott fejlődési teljesítménye pont ugyanakkora sikertörténet, mint Közép-Európáé, és ezt tudja mindenki, aki nem kifejezetten a tudatlanságából próbál politikai terméket csinálni tudatlan társainak. 

Közép-Európát bölcs vezetők sora felkészítette az Európai Unióhoz való csatlakozásra, majd bevitte oda, ahol mind meg is álltuk a helyünket az európai versenyben.

Közép-Ázsia két legfontosabb országát, Kazahsztánt és Üzbegisztánt két-két bölcs vezető alapvetően jól kormányozta, természeti erőforrásaikkal jól sáfárkodott, és az országok a robbanásszerű gazdasági növekedés pályájára álltak.

Azerbajdzsán és Kirgizisztán némi spéttel ezt az utat igyekszik bejárni, Törökország pedig az erdoganómia első másfél évtizedében uniós pénz nélkül tartotta a lépést két uniós szomszédja, Görögország és Bulgária teljesítményével. Kazahsztán és Üzbegisztán, akárcsak a Baltikum vagy Közép-Európa, a posztszovjet térség sikertörténetei; velük lehet a Türk Államok Szervezetében együttműködni, amiből mindenkinek csak haszna származik. 

Ezt is ajánljuk a témában

De ha már itt tartunk: az alapvetően a többi felzárkózó országhoz képest sikeresen fejlődő posztszovjet térségnek két igazán nagy lúzere van, amelyek mindent összevetve nem fejlődtek az elmúlt harmincöt évben sehová. Ez a két ország Türkmenisztán és Ukrajna.

Az egyik autoriter, a másik demokratikus alapokra épített párját ritkítóan ostoba rendszert és szúrt el úgy nagyjából minden helyzetet, amit a geopolitika elé dobott

– így aztán mára Türkmenisztán gazdasági értelemben véve Kína gázraktára, Ukrajna pedig az Európai Unió munkaerő-tartaléka lett, ezen túlmutató érdemi gazdasági teljesítménye egyiknek sincs, az életszínvonal pedig a technológiai fejlődés külsőségein túl egyikben sem ment jelentősen előre. Az Európai Unió és a Türk Tanács alapvetően komoly és sikeres országokból alkotott, komoly regionális integrációk. Nem véletlenül nem tagja Ukrajna az egyiknek és Türkmenisztán a másiknak: előbbi előbbiben tagjelölt, utóbbi utóbbiban megfigyelő, s a teljes jogú tagságuk elé az akadályok hegyét nem a szél hordta össze.

Ezért aztán ha Magyar Péter bő nyállal türktanácsozni és diktatúrázni kíván, ne tévessze szem elől, hogy a világon ma különbség nem demokráciák és autokráciák, hanem sikeres és sikertelen rendszerek között van. Magyarország az Orbán-kormány alatt sikeres országok integrációiban vesz részt, azokat próbálja még sikeresebbé tenni – a Tisza Pártnak pedig papírja van arról, hogy a valamit mégiscsak elért országok alapvetően sikeres integrációjába, az Európai Unióba próbálná betuszkolni az egész posztszovjet térség egyik legnagyobb romhalmazát.

Abba a Türk Tanácsba, amit Magyar Péter gyepál, Ukrajnát sohasem vennék fel.

Ezek komoly országok, nem mellesleg az Európai Unió kedvelt együttműködő partnerei. Az a párt pedig, amely egy, a hazája ellen elkövetett konkrét energiaszabotázs-akció kellős közepén párthű szakértőivel együtt magyarázza, hogy akárcsak az Északi Áramlat felrobbantása, úgy ez is rendben van – nos, az egy komolytalan párt, amely ukrán-türkmén színvonalon gondolkodik a világról.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!