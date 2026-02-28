A Türk Tanácsban komoly és sikeres országok vannak, Magyar úr – Ukrajnát ők például sosem vennék fel

Az egyik autoriter, a másik demokratikus alapokra épített párját ritkítóan ostoba rendszert és szúrt el úgy nagyjából minden helyzetet, amit a geopolitika elé dobott

– így aztán mára Türkmenisztán gazdasági értelemben véve Kína gázraktára, Ukrajna pedig az Európai Unió munkaerő-tartaléka lett, ezen túlmutató érdemi gazdasági teljesítménye egyiknek sincs, az életszínvonal pedig a technológiai fejlődés külsőségein túl egyikben sem ment jelentősen előre. Az Európai Unió és a Türk Tanács alapvetően komoly és sikeres országokból alkotott, komoly regionális integrációk. Nem véletlenül nem tagja Ukrajna az egyiknek és Türkmenisztán a másiknak: előbbi előbbiben tagjelölt, utóbbi utóbbiban megfigyelő, s a teljes jogú tagságuk elé az akadályok hegyét nem a szél hordta össze.

Ezért aztán ha Magyar Péter bő nyállal türktanácsozni és diktatúrázni kíván, ne tévessze szem elől, hogy a világon ma különbség nem demokráciák és autokráciák, hanem sikeres és sikertelen rendszerek között van. Magyarország az Orbán-kormány alatt sikeres országok integrációiban vesz részt, azokat próbálja még sikeresebbé tenni – a Tisza Pártnak pedig papírja van arról, hogy a valamit mégiscsak elért országok alapvetően sikeres integrációjába, az Európai Unióba próbálná betuszkolni az egész posztszovjet térség egyik legnagyobb romhalmazát.

Abba a Türk Tanácsba, amit Magyar Péter gyepál, Ukrajnát sohasem vennék fel.

Ezek komoly országok, nem mellesleg az Európai Unió kedvelt együttműködő partnerei. Az a párt pedig, amely egy, a hazája ellen elkövetett konkrét energiaszabotázs-akció kellős közepén párthű szakértőivel együtt magyarázza, hogy akárcsak az Északi Áramlat felrobbantása, úgy ez is rendben van – nos, az egy komolytalan párt, amely ukrán-türkmén színvonalon gondolkodik a világról.