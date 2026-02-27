Karácsony Gergely még a törvényszéknek is ellentmondott, csak hogy ne legyen helyettese

Semmibe vette Karácsony Gergely a Fővárosi Törvényszék kötelezését és elvonta a Fővárosi Közgyűlés hatáskörét a főpolgármester-helyettes ügyében – közölte Sára Botond Budapest Főváros főispánja Facebook-videójában.

Ezért a Fővárosi Közgyűlés nem tudta teljesíteni kötelezettségét, amit a jogszabály és a bíróság is előírt számára, vagyis hogy válasszon főpolgármester-helyettest. A kormányhivatal azért, hogy ezt orvosolja, nem tehet mást, minthogy a Kúriához fordul – emelte ki Sára Botond.