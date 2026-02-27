Karácsony Gergely még a törvényszéknek is ellentmondott, csak hogy ne legyen helyettese

Vihar előtti csend Budapesten: hamarosan robbanhat az újabb baloldali botrány
Bírósági ultimátum, 50 milliárdos hitel, közműbotrány – kemény közgyűlés jön a Városházán. A Fővárosi Közgyűlésen elszabadulhatnak az indulatok.
A Fővárosi Közgyűlésnek kellett volna megválasztania a főpolgármester-helyettest, de Karácsony össze sem hívta az ülést.
Semmibe vette Karácsony Gergely a Fővárosi Törvényszék kötelezését és elvonta a Fővárosi Közgyűlés hatáskörét a főpolgármester-helyettes ügyében – közölte Sára Botond Budapest Főváros főispánja Facebook-videójában.
Ezért a Fővárosi Közgyűlés nem tudta teljesíteni kötelezettségét, amit a jogszabály és a bíróság is előírt számára, vagyis hogy válasszon főpolgármester-helyettest. A kormányhivatal azért, hogy ezt orvosolja, nem tehet mást, minthogy a Kúriához fordul – emelte ki Sára Botond.
Karácsony Gergely amellett, hogy elmulasztotta összehívni a közgyűlést, a törvényszéknek mindenféle felhatalmazás nélkül azt nyilatkozta, a közgyűlés azért nem tudja teljesíteni a felhívást és megválasztani a főpolgármester-helyettest, mert országgyűlési választások lesznek és a kampányban úgysem hozna erről döntést. Korábban a Mandiner is beszámolt róla,
Karácsony Gergely másfél éve helyettes nélkül, törvénytelenül irányítja a várost.
A korábbi próbálkozások – Kiss Ambrus megtartása, illetve Vitézy Dávid nevének felvetése – nem vezettek eredményre. A Fidesz-KDNP korábban világossá tette: a Tisza Párt is vállaljon felelősséget, és jelöljön helyettest. Most azonban már nem új jelölésről, de a korábbi előterjesztés szerinti döntés pótlásáról van szó, ami a kormányhivatalt is köti.
