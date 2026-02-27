Ft
02. 27.
péntek
fővárosi közgyűlés sára botond karácsony gergely főpolgármester-helyettes

Karácsony Gergely még a törvényszéknek is ellentmondott, csak hogy ne legyen helyettese

2026. február 27. 21:55

A Fővárosi Közgyűlésnek kellett volna megválasztania a főpolgármester-helyettest, de Karácsony össze sem hívta az ülést.

2026. február 27. 21:55
null

Semmibe vette Karácsony Gergely a Fővárosi Törvényszék kötelezését és elvonta a Fővárosi Közgyűlés hatáskörét a főpolgármester-helyettes ügyében – közölte Sára Botond Budapest Főváros főispánja Facebook-videójában

Ezért a Fővárosi Közgyűlés nem tudta teljesíteni kötelezettségét, amit a jogszabály és a bíróság is előírt számára, vagyis hogy válasszon főpolgármester-helyettest. A kormányhivatal azért, hogy ezt orvosolja, nem tehet mást, minthogy a Kúriához fordul – emelte ki Sára Botond.

Karácsony Gergely amellett, hogy elmulasztotta összehívni a közgyűlést, a törvényszéknek mindenféle felhatalmazás nélkül azt nyilatkozta, a közgyűlés azért nem tudja teljesíteni a felhívást és megválasztani a főpolgármester-helyettest, mert országgyűlési választások lesznek és a kampányban úgysem hozna erről döntést. Korábban a Mandiner is beszámolt róla, 

Karácsony Gergely másfél éve helyettes nélkül, törvénytelenül irányítja a várost. 

A korábbi próbálkozások – Kiss Ambrus megtartása, illetve Vitézy Dávid nevének felvetése – nem vezettek eredményre. A Fidesz-KDNP korábban világossá tette: a Tisza Párt is vállaljon felelősséget, és jelöljön helyettest. Most azonban már nem új jelölésről, de a korábbi előterjesztés szerinti döntés pótlásáról van szó, ami a kormányhivatalt is köti.

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala

