Kemény szavak: a Karácsony–Tisza-koalíció a káoszban lehet érdekelt

„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Budapest költségvetése nem felel meg az államháztartási törvénynek: 100 milliárd forint hiányt tartalmaz – hívta fel a figyelmet Sára Botond főispán.
A Karácsony-Tisza koalíció a káoszban lehet érdekelt, ugyanis elutasították a kormányhivatal törvényességi felhívását, amelyet az instabilitást és bizonytalanságot eredményező törvénytelen fővárosi költségvetés miatt bocsátott ki. Ezért a kormányhivatal újra megteszi a jogi lépéseket, mert a budapestiek érdeke a város biztonságos és kiszámítható működése – közölte a főispán csütörtökön a Facebook-oldalán.
Sára Botond a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta: szomorúan tapasztalták, hogy a Fővárosi Közgyűlés baloldali pártjai, a Tiszával az élen, nem támogatták a kormányhivatal törvényességi felhívását, ami Budapest költségvetését érintette.
Kifejtette, hogy
Budapest költségvetése nem felel meg az államháztartási törvénynek: 100 milliárd forint hiányt tartalmaz;
hogy mire akarják költeni a pénzt, az látszik, de hogy miből, az nem.
A költségvetés nem felel meg a jogszabályoknak abban az értelemben sem, hogy Budapestnek a második félévre nincsen költségvetése, miszerint az általam hivatkozott törvények szerint egész évre kell költségvetést tervezni, mert ez garantálja a város átlátható és biztonságos működését – tette hozzá.
„Ahogy említettem, a fővárosi közgyűlés baloldali pártjai, élen a Tiszával, nem támogatták a Fővárosi Kormányhivatalnak azon törekvését, hogy a törvényeknek megfelelővé tegye a költségvetést. Ők a káoszban és a kiszámíthatatlanságban, az anarchiában érdekeltek. Mi pedig abban, hogy Budapestnek törvényes, átlátható és a város biztonságos működését garantáló költségvetése legyen” – fogalmazott.
Megjegyezte, hogy tavaly ugyanez történt:
bírósági úton kényszerítették ki, hogy Budapestnek törvényeknek megfelelő költségvetése legyen;
a Kúria a tavalyi évben a Fővárosi Kormányhivatal álláspontját osztotta, és rákényszerítette a Fővárosi Önkormányzatot, hogy tegye a jogszabályoknak megfelelővé a költségvetését.
Az idén a kormányhivatal ugyanezt fogja tenni, miután nem talált meghallgatásra a törvényességi felhívása, ezért a további jogi lépéseket meg fogja tenni annak érdekében, hogy Budapestnek törvényeknek megfelelő, kiszámítható és a Budapest biztonságos működését garantáló költségvetése legyen – mondta Sára Botond.
