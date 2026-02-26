Ft
költségvetés fővárosi közgyűlés Tisza Párt sára botond fővárosi kormányhivatal kúria Karácsony Gergely törvény

Kemény szavak: a Karácsony–Tisza-koalíció a káoszban lehet érdekelt

2026. február 26. 21:00

Budapest költségvetése nem felel meg az államháztartási törvénynek: 100 milliárd forint hiányt tartalmaz – hívta fel a figyelmet Sára Botond főispán.

2026. február 26. 21:00
null

A Karácsony-Tisza koalíció a káoszban lehet érdekelt, ugyanis elutasították a kormányhivatal törvényességi felhívását, amelyet az instabilitást és bizonytalanságot eredményező törvénytelen fővárosi költségvetés miatt bocsátott ki. Ezért a kormányhivatal újra megteszi a jogi lépéseket, mert a budapestiek érdeke a város biztonságos és kiszámítható működése – közölte a főispán csütörtökön a Facebook-oldalán.

Sára Botond a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta: szomorúan tapasztalták, hogy a Fővárosi Közgyűlés baloldali pártjai, a Tiszával az élen, nem támogatták a kormányhivatal törvényességi felhívását, ami Budapest költségvetését érintette.

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Kifejtette, hogy 

Budapest költségvetése nem felel meg az államháztartási törvénynek: 100 milliárd forint hiányt tartalmaz; 

hogy mire akarják költeni a pénzt, az látszik, de hogy miből, az nem.

A költségvetés nem felel meg a jogszabályoknak abban az értelemben sem, hogy Budapestnek a második félévre nincsen költségvetése, miszerint az általam hivatkozott törvények szerint egész évre kell költségvetést tervezni, mert ez garantálja a város átlátható és biztonságos működését – tette hozzá.

Nincs új a nap alatt

„Ahogy említettem, a fővárosi közgyűlés baloldali pártjai, élen a Tiszával, nem támogatták a Fővárosi Kormányhivatalnak azon törekvését, hogy a törvényeknek megfelelővé tegye a költségvetést. Ők a káoszban és a kiszámíthatatlanságban, az anarchiában érdekeltek. Mi pedig abban, hogy Budapestnek törvényes, átlátható és a város biztonságos működését garantáló költségvetése legyen” – fogalmazott.

Megjegyezte, hogy tavaly ugyanez történt: 

bírósági úton kényszerítették ki, hogy Budapestnek törvényeknek megfelelő költségvetése legyen; 

a Kúria a tavalyi évben a Fővárosi Kormányhivatal álláspontját osztotta, és rákényszerítette a Fővárosi Önkormányzatot, hogy tegye a jogszabályoknak megfelelővé a költségvetését.

Az idén a kormányhivatal ugyanezt fogja tenni, miután nem talált meghallgatásra a törvényességi felhívása, ezért a további jogi lépéseket meg fogja tenni annak érdekében, hogy Budapestnek törvényeknek megfelelő, kiszámítható és a Budapest biztonságos működését garantáló költségvetése legyen – mondta Sára Botond.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

(MTI)

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagira004
2026. február 26. 22:09
Országot munkásruhában építik , zakóban teszik tönkre.
Válasz erre
0
0
Takagi
2026. február 26. 21:40
Mint az ukik, csak koldul,hogy amit elbudiznak azt pótoltatni másokkal.
Válasz erre
0
0
lemez
2026. február 26. 21:26
Tegnap az atv-ben ezért mondta a föporondmester,ha megalakul a Tisza kormány azonnal kell neki 100 milliárd.Okos fiu.
Válasz erre
0
0
Nyégé
2026. február 26. 21:13
Csak 100 milliárd? Visszafogták magukat...
Válasz erre
0
0
