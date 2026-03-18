Orbán Balázs Tisza Párt Dávid Dóra cenzúra Lengyelország Magyarország Facebook Meta Magyar Péter Orbán Viktor

Lengyelországban most mindenki erről beszél: a Facebook visszafogja Orbán Viktor elérését a kampányhajrában

2026. március 18. 18:38

„Láttam már hasonló beavatkozást más országokban” – idézte a wPolityce Mario Nawfalt az üggyel kapcsolatban.

Néhány héttel az április 12-ei, magyarországi parlamenti választás előtt aggasztó jelenségre világított rá Mario Nawfal amerikai sztárriporter és véleményvezér: a Facebook korlátozza Orbán Viktor bejegyzéseinek elérését. A felháborító történettel már a lengyel sajtó is foglalkozik, a wPolityce pedig Orbán Balázs, a miniszterelnök kommunikációs igazgatója Facebook-bejegyzését is szemlézte.

Zavaró egybeesések a kampány hajrájában

A lap idézte Nawfal bejegyzését, aki szerint a jelenség mögött a Tisza Párt egyik EP-képviselője áll. Mint írta:

A Facebook állítólag korlátozza a miniszterelnök posztjait, miután egy ellenzéki párt tagja arra szólította fel követőit, hogy tömegesen jelentsék azokat.”

A szóban forgó politikus Dávid Dóra, aki korábban a Meta jogtanácsosa volt, majd 2024-ben a Tisza Párt listájáról jutott be az Európai Parlamentbe. A politikus egy videóban konkrét útmutatót is adott arra,

miként lehet „kormányzati, félrevezető vagy gyűlöletkeltő” tartalmakat jelenteni.

A lengyel lap rámutat, hogy a lépés időzítése különösen érzékeny időpontra esik, hiszen április 12-én országgyűlési választást tartanak Magyarországon.

Kiemelt ellenzéki elérés?

A cikk szerint Nawfal arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben Orbán Viktor elérései csökkenhetnek, addig a Tisza vezetője, Magyar Péter kifejezetten erős elérési számokat produkál.

Magyar követési mutatói aránytalanul magasak, még globális összevetésben is, egy jóval kisebb, nyelvileg elszigetelt országban”

– mutatott rá az újságíró.

Szerinte az sem mellékes, hogy a Tisza elnöke nem klasszikus politikusi oldalt használ, hanem egy professzionális módba állított privát profilt, amellyel megkerülheti a Meta politikai tartalmakra vonatkozó szabályainak egy részét.

Ez komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogyan moderálja a Meta a politikai tartalmakat Magyarországon”

– emelte ki Nawfal.

A wPolityce szerint a helyzetet tovább árnyalja, hogy egyes értékelések arról szólnak: a Meta regionális szereplői nyilvánosan is olyan álláspontokat képviselnek, amelyek egybeesnek a fősodrú európai narratívákkal, és amelyek kritikusak a magyar kormánnyal szemben.

Elhallgattatnák az ellenfeleket?

A cikk Dávid Dórában látja a történet másik kulcsszereplőjét, akinek nemtelen eljárásával kapcsolatban Orbán Balázs, a miniszterelnök kommunikációs igazgatója 2025-ös, profetikus Facebook-bejegyzését idézi a lap.

A politikus szerint ez a fajta korlátozás több egyszerű moderációnál: tudatos politikai akciónak tekinthető. Rávilágított:

A Meta egykori jogtanácsosa arra buzdítja a párt szimpatizánsait, hogy jelentsék minél többen a nyugdíjcsökkentésről szóló bejegyzéseket – ezzel csökkentve a bejegyzések elérését.”

Majd hozzátette:

Ne feledjük: a Tisza Párt egyszer már megpróbálta elhallgattatni azokat, akik nyilvánosságra hozták a terveiket – akkor Magyar Péterék elveszítették a pert.”

A wPolityce kiemelte, hogy Magyar Péter korábbi kijelentései – például a Tusk-kormány által üldözött lengyel politikusok kiadatásáról – szintén azt a benyomást keltették sokakban, hogy a párt hajlamos politikai eszközökkel kezelni a jogállami kérdéseket. Hogy ez mennyire veszélyes, arra épp Lengyelországban láthattuk a legjobb példát az elmúlt években.

Szólásszabadság vagy platformpolitika?

Nawfal végül arra figyelmeztetett, hogy az ügy túlmutat Magyarországon:

Ha a legnagyobb közösségi platform korlátozza a kormány tartalmait, miközben az ellenzékieket felerősíti, az komoly kérdéseket vet fel a szólásszabadságról és a demokratikus folyamatok tisztaságáról.”

Hozzátette:

Sürgős vizsgálatra van szükség. Láttam már hasonló beavatkozást más országokban, és remélem, hogy Magyarországon ez nem történik meg.”

***

Fotó: Piero CRUCIATTI / AFP

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nuevoreynuevaley
2026. március 18. 19:51
Mar 2010ben emiatt sivalkodott Orban, aztan amikor indult a magyar faszbuk 1 forinttal se szallt be a kormany, le is allt hamar Akkor meg egyetek - a lipsik okosabbak, ennyi.
Coollog
2026. március 18. 19:35
Az ilyesmi visszafelé szokott elsülni. Égessék csak magukat.
SzaboGeza
2026. március 18. 19:34
Amikor már nem lesz Facebook , Magyarországon akkor is erről fognak beszélni!!!:)))
madre79
2026. március 18. 19:16
..és ennek a mocskos k....vának mindent lehet?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!