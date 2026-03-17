Megtalálta a kiskaput Von der Leyen: most már tudjuk, hogy fog beavatkozni a magyar választásba

Az Európai Bizottság 44 digitális platformmal, köztük a TikTokkal és a Metával indított koordinációs rendszert a magyarországi választási kampány idejére, hogy közösen monitorozzák és szükség esetén korlátozzák az általuk dezinformációnak ítélt tartalmakat – írja a La Gaceta de la Iberosfera.

Thomas Regnier, az Európai Bizottság technológiai szuverenitásért felelős szóvivője üdvözölte az intézkedést, amely immár jogi alapot kapott a Digitális Szolgáltatásokról szóló törvény révén.