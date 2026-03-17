Megtalálta a kiskaput Von der Leyen: most már tudjuk, hogy fog beavatkozni a magyar választásba

Bármikor jöhet egy újabb pozsonyi csata: magyarellenes koalíciót szeretne felállítani a német politikus
Egész Németországot hazánk ellen hergelnék.
Gyorsan kell lépnie Orbán Viktornak.
Az Európai Bizottság 44 digitális platformmal, köztük a TikTokkal és a Metával indított koordinációs rendszert a magyarországi választási kampány idejére, hogy közösen monitorozzák és szükség esetén korlátozzák az általuk dezinformációnak ítélt tartalmakat – írja a La Gaceta de la Iberosfera.
Thomas Regnier, az Európai Bizottság technológiai szuverenitásért felelős szóvivője üdvözölte az intézkedést, amely immár jogi alapot kapott a Digitális Szolgáltatásokról szóló törvény révén.
A rendszer bevezetése új vitát nyitott arról, mennyiben avatkozhat be az EU nemzeti választásokba;
mindez egyre feszültebb viszonyban történik Brüsszel és Orbán Viktor vezette magyar kormány között, amely többször bírálta az uniós nyomásgyakorlást Magyarország belügyeire.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.