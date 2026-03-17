Bármikor jöhet egy újabb pozsonyi csata: magyarellenes koalíciót szeretne felállítani a német politikus

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta Orbán Viktor miniszterelnököt, amiért Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós EU-segélyt Ukrajnának, és azt állította, Orbán Vlagyimir Putyin oldalán áll – írja a Die Welt.

Jürgen Hardt (CDU) szerint Orbán a közelgő magyar választások miatt erősíti az ukránellenes retorikát. Roderich Kiesewetter (CDU) három lehetséges megoldást vázolt fel: a befagyasztott orosz vagyon átadása Ukrajnának, nyomásgyakorlás Magyarországra és Szlovákiára