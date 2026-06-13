Ft
Ft
25°C
11°C
Ft
Ft
25°C
11°C
06. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
térség duna kastély Velencei-tó

L. Simon László: A Velencei-tó most bajban van, de nem hangos pártoskodásra, hanem valódi összefogásra van szükségünk

2026. június 13. 21:15

Ha erre képesek leszünk, a tó a következő nemzedékeknek is otthont, lehetőséget és jövőt jelent majd.

2026. június 13. 21:15
null
L. Simon László
L. Simon László

Valahányszor csökken a Velencei-­tó vízszintje, rögtön elkezdődik a felelősökre való mutogatás, mintha egyesek szándékosan akarnák tönkretenni. Riogatják az embereket, és azt állítják, nem szabad a tónál nyaralni. Ez koránt sincs így, hiszen a természetin kívül számos más értékkel is bír térségünk.

A közösségi média korában persze könnyebb katasztrófát kiáltani, mint megérteni az összefüggéseket és szakmai megoldásokat keresni. 

A Velencei-tó vízhiánya valós probléma. Az utóbbi csaknem egy évtized rendkívüli aszálya olyan helyzetet teremtett, amellyel korábban ritkán kellett szembe­néznünk. Az előző öt évben ezer milliméterrel kevesebb csapadék hullott a térségben annál, mint amennyi a sok­éves átlag alapján várható lett volna. Ez nemcsak a tó vízszintjén látszik meg, hanem a mezőföldi gazdálkodók mindennapjain és a környező ökoszisztémán is. Ráadásul a Duna régóta esedékes duzzasztása is elmaradt, így a folyam rendkívül alacsony vízállása nem pusztán a paksi atomerőmű hűtését veszélyezteti, hanem negatív hatással van a talajvízszintre is. Már csak ezért is illúzió azt gondolni, hogy egy csatorna- és átemelőrendszer megépítésével a Dunából könnyen pótolható lenne a tó hiányzó vízmennyisége. 

A Velencei-tó évszázadok óta együtt él a szélsőségekkel. Volt már kisebb és nagyobb, többször kiszáradt, majd újraéledt.

Éppen ezért kell a koncepcióalkotásnál a vízügyi szakemberekre hallgatnunk, ezért kell a zámolyi és a pátkai tározók felújítását is elvégezni, hiszen ezek fontos elemei a vízgazdálkodási rendszernek. 

A tó körüli vitákban az az állítás is hamis, hogy a Velencei-tó térségének jövője kizárólag attól függ, hány centimétert mutat az agárdi vízmérce. Nem, nem csak ettől függ. Az elmúlt tizenhat évben a Velencei-tó környéke többet fejlődött, mint azt sokan hajlandók elismerni. Rettenetesen sajnálatos, hogy a szocializmusban a partszakasz jelentős részét kibetonozták, de leg­alább ezen szakaszokat és a kikötőket sikerült felújítani. Korszerűsítették a vasútvonalat, új állomásépületek és közúti aluljárók épültek. Múzeum nyílt a Meszleny-kastélyban, megújult a Gárdonyi Géza- és a Vörösmarty-­emlékház, renoválták az agárdi Szent Anna-kápolnát. Létrejött a Csajághy Laura Szabadtéri Színpad, kibővült a pákozdi katonai emlékpark, megalakult a kajak-kenu akadémia, megújult az egykori vízisportiskola agárdi telephelye, új rendőrkapitányság épült Gárdonyban, elkészült a Bence-hegyi kilátó, fejlődött a kerékpárút-hálózat, illetve számos oktatási és egészségügyi intézmény. 

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy minden rendben van. Ennél többet is tehettünk volna.

A vízgazdálkodási fejlesztések egy része elmaradt vagy késlekedett, és a térség infrastruktúrájának megújítása sem haladt olyan ütemben, ahogyan azt sokan szerettük volna. Ma is rossz állapotú utak, túlterhelt közművek, kapacitáshiányos víz-, szennyvíz- és elektromos hálózatok jelzik, hogy még rengeteg a teendő. 

Ezért a térség jövőjéről szóló gondolkodást nem szabad kizárólag a vízszint kérdésére szűkíteni. Stratégiai cél az épített környezet rendbetétele, a közterek és a településközpontok megújítása, valamint a teljes infrastruktúra bővítése. Huszonegyedik századi üdülőkörzetet és lakóövezetet kell építenünk. 

A Velencei-tó ugyanis nem csupán vízfelület. Közösség, kultúra, történelem, sport és életforma. Európa számos sikeres turisztikai térségében a tó vagy a tenger valójában csak keret. Az osztrák tavakhoz vagy számos tengerparti szállodába a turisták nem a fürdés miatt érkeznek, hanem kulturális programokért, sportért, gasztronómiáért és a táj nyújtotta élményért. 

A Velencei-tó most bajban van, de 

nem hangos pártoskodásra, hanem valódi összefogásra van szükségünk. 

Ha erre képesek leszünk, a tó a következő nemzedékeknek is otthont, lehetőséget és jövőt jelent majd.

A szerző író, kultúrpolitikus

(Nyitókép forrása: Tenyek.hu)

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kobi40
2026. június 13. 22:01
A történeti források szerint a Velencei-tó az elmúlt mintegy 1500 év során körülbelül 14 alkalommal száradt ki teljesen, ami nagyjából 100 évente egyszeri gyakoriságnak felel meg. A legutóbbi teljes kiszáradás 1863–1866 között történt, amikor a tómeder annyira száraz volt, hogy a feljegyzések szerint huszárok gyakorlatoztak benne. 1 biztos, teljes kiszáradási időszakot ismerünk: 1863–1866. Azóta többször volt rendkívül alacsony vízállás (1935, 1948–49, 1990–93, 2003, 2021–22), de ezeknél a tó nem száradt ki teljesen. 2022-ben rekordközeli, illetve rekord alacsony vízszinteket mértek, de a tómeder nem vált teljesen szárazság. Az elmúlt 200 évben a rendelkezésre álló történeti adatok szerint egyszer, az 1863–1866-os időszakban száradt ki teljesen a Velencei-tó. Azóta többször került kritikus állapotba, de nem tűnt el teljesen a víz. Lehet továbbra is vergődve vernyákolni. Irány a strandlabdázás, homokfoci bajnokság. Oszt jó nyaralást
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!