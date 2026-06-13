L. Simon László: A Velencei-tó most bajban van, de nem hangos pártoskodásra, hanem valódi összefogásra van szükségünk

Valahányszor csökken a Velencei-­tó vízszintje, rögtön elkezdődik a felelősökre való mutogatás, mintha egyesek szándékosan akarnák tönkretenni. Riogatják az embereket, és azt állítják, nem szabad a tónál nyaralni. Ez koránt sincs így, hiszen a természetin kívül számos más értékkel is bír térségünk.

A közösségi média korában persze könnyebb katasztrófát kiáltani, mint megérteni az összefüggéseket és szakmai megoldásokat keresni.

A Velencei-tó vízhiánya valós probléma. Az utóbbi csaknem egy évtized rendkívüli aszálya olyan helyzetet teremtett, amellyel korábban ritkán kellett szembe­néznünk. Az előző öt évben ezer milliméterrel kevesebb csapadék hullott a térségben annál, mint amennyi a sok­éves átlag alapján várható lett volna. Ez nemcsak a tó vízszintjén látszik meg, hanem a mezőföldi gazdálkodók mindennapjain és a környező ökoszisztémán is. Ráadásul a Duna régóta esedékes duzzasztása is elmaradt, így a folyam rendkívül alacsony vízállása nem pusztán a paksi atomerőmű hűtését veszélyezteti, hanem negatív hatással van a talajvízszintre is. Már csak ezért is illúzió azt gondolni, hogy egy csatorna- és átemelőrendszer megépítésével a Dunából könnyen pótolható lenne a tó hiányzó vízmennyisége.