L. Simon László: A Velencei-tó most bajban van, de nem hangos pártoskodásra, hanem valódi összefogásra van szükségünk

A Velencei-tó évszázadok óta együtt él a szélsőségekkel. Volt már kisebb és nagyobb, többször kiszáradt, majd újraéledt.
Éppen ezért kell a koncepcióalkotásnál a vízügyi szakemberekre hallgatnunk, ezért kell a zámolyi és a pátkai tározók felújítását is elvégezni, hiszen ezek fontos elemei a vízgazdálkodási rendszernek.
A tó körüli vitákban az az állítás is hamis, hogy a Velencei-tó térségének jövője kizárólag attól függ, hány centimétert mutat az agárdi vízmérce. Nem, nem csak ettől függ. Az elmúlt tizenhat évben a Velencei-tó környéke többet fejlődött, mint azt sokan hajlandók elismerni. Rettenetesen sajnálatos, hogy a szocializmusban a partszakasz jelentős részét kibetonozták, de legalább ezen szakaszokat és a kikötőket sikerült felújítani. Korszerűsítették a vasútvonalat, új állomásépületek és közúti aluljárók épültek. Múzeum nyílt a Meszleny-kastélyban, megújult a Gárdonyi Géza- és a Vörösmarty-emlékház, renoválták az agárdi Szent Anna-kápolnát. Létrejött a Csajághy Laura Szabadtéri Színpad, kibővült a pákozdi katonai emlékpark, megalakult a kajak-kenu akadémia, megújult az egykori vízisportiskola agárdi telephelye, új rendőrkapitányság épült Gárdonyban, elkészült a Bence-hegyi kilátó, fejlődött a kerékpárút-hálózat, illetve számos oktatási és egészségügyi intézmény.