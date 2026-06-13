Ft
Ft
25°C
11°C
Ft
Ft
25°C
11°C
06. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fidesz kongresszus Orbán Viktor

„Sohasem hátrálok meg!” – új videóval üzent az újraválasztott Orbán Viktor

2026. június 13. 21:06

Szűnni nem akaró vastaps fogadta a színpadon a korábbi kormányfőt.

2026. június 13. 21:06
null

Mint arról beszámoltunk, a szombati Fidesz-kongresszuson egy évre újraválasztották pártelnökké Orbán Viktort. A korábbi kormányfő hétszázhuszonkilenc szavazattal győzött, majd szűnni nem akaró vastaps fogadta a színpadon.

Sohasem hátrálok meg!”

– üzent a rendkívül népszerű régi-új elnök a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Fischer Zoltán/Fidesz

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!