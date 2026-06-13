„Sohasem hátrálok meg!” – új videóval üzent az újraválasztott Orbán Viktor

Három szóban reagált Varga Judit Orbán Viktor kijelentésére
A Fidesz újraválasztott elnöke a korábbi igazságügyi miniszteréről is beszélt a párt kongresszusán.
Szűnni nem akaró vastaps fogadta a színpadon a korábbi kormányfőt.
Mint arról beszámoltunk, a szombati Fidesz-kongresszuson egy évre újraválasztották pártelnökké Orbán Viktort. A korábbi kormányfő hétszázhuszonkilenc szavazattal győzött, majd szűnni nem akaró vastaps fogadta a színpadon.
Sohasem hátrálok meg!”
– üzent a rendkívül népszerű régi-új elnök a közösségi oldalára feltöltött videóban.
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A Fidesz újraválasztott elnöke a korábbi igazságügyi miniszteréről is beszélt a párt kongresszusán.
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A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal, úgy is mondhatom, hogy ma az ország a Varga Judit – jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz tisztújító kongresszusán szombaton. A parlamenti frakciót rendbe raktuk. Most együtt rendbe rakjuk a Fideszt – tette hozzá. A kongresszuson egy évre újraválasztották Orbán Viktort.
Fotó: Fischer Zoltán/Fidesz