„Sohasem hátrálok meg!” – új videóval üzent az újraválasztott Orbán Viktor

Orbán Viktor: Sohasem hátrálok meg, kuruc vagyok, csak a nemzeti politika érdekel! (VIDEÓ) Ezt ne hagyja ki!

A kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal, úgy is mondhatom, hogy ma az ország a Varga Judit – jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz tisztújító kongresszusán szombaton. A parlamenti frakciót rendbe raktuk. Most együtt rendbe rakjuk a Fideszt – tette hozzá. A kongresszuson egy évre újraválasztották Orbán Viktort.