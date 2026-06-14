Jön a németek és a hollandok első meccse – mutatjuk a vb vasárnapi programját!

Mutatjuk a több mint száz meccses világbajnokság programját – ezeket a csapatokat látjuk emberi időben
Csokorba szedtük a torna menetrendjét és a legfontosabb tudnivalókat!
A németek Curacaóval, a hollandok Japánnal kezdenek. A világbajnokság vasárnapi programjában újabb négy meccs szerepel.
A helyi idő szerint vasárnapi programban újabb négy mérkőzést rendeznek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó-világbajnokságon, az E- és az F-csoportban is megkezdődnek a küzdelmek.
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Csokorba szedtük a torna menetrendjét és a legfontosabb tudnivalókat!
A játéknap nyitó meccsét Németország vívja az első vb-jén szereplő Curacaóval, majd Hollandia csap össze Japánnal. Itthoni idő szerint hétfő hajnalban játsszák az Elefántcsontpart–Ecuador és a Svédország–Tunézia találkozókat.
FOCI VB 2026, A 4. NAP PROGRAMJA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
Vasárnap, 19.00: Németország–Curacao, Houston (Tv: M4 Sport)
Hétfő, 1.00: Elefántcsontpart–Ecuador, Philadelphia (Tv: M4 Sport)
F-CSOPORT
Vasárnap, 22.00: Hollandia–Japán, Arlington (Tv: M4 Sport)
Hétfő, 4.00: Svédország–Tunézia, Guadalupe (Tv: M4 Sport)
Nyitókép: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP