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vb 2026 Breel Embolo világbajnokság Svájc Katar

A végén jött a csattanó: Kataré a foci-vb eddigi legnagyobb meglepetése

2026. június 13. 23:24

A svájciak nem tudták megnyerni az első mérkőzésüket az idei világbajnokságon. Katar a ho

2026. június 13. 23:24
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A legutóbbi világbajnokság házigazdája, Katar a hosszabbításban mentett pontot Svájc ellen a labdarúgó-világbajnokság B-csoportjának első fordulójában, abban a négyesben, amelyben pénteken a társrendező Kanada és Bosznia-Hercegovina is 1–1-es döntetlenre végzett egymással.

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A svájciak a 17. perctől kezdődően vezettek a válogatottban 25. alkalommal betaláló Breel Embolo tizenegyesével, aki vízumproblémái miatt csak később utazhatott a társai után az Egyesült Államokba.

Sokáig úgy tűnt, hogy az európai együttesnek ez az egy találat elegendő lesz a győzelem begyűjtéséhez, ám a végén megfizette az árát annak, hogy a vezetés birtokában nagyon kényelmesen futballozott, és Katar a hosszabbításban Bualem Huhi fejesével egyenlített.

A 93:59 percnél esett találat a világbajnokságok csoportkörében a harmadik legkésőbb született egyenlítő gól volt.

 

A katariak rendezőként a 2022-es vb-n szerepeltek először, akkor három vereséggel búcsúztak a csoporttól, így most szerezték meg az első pontjukat a világbajnokságok történetében.

A második fordulóban Katar a kanadaiakkal, Svájc pedig a bosnyákokkal találkozik majd.

Nyitókép: X / Qatar Football Association

Katar–Svájc 1–1 – a mérkőzés rövid összefoglalója

 

 

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