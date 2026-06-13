A végén jött a csattanó: Kataré a foci-vb eddigi legnagyobb meglepetése

Majdnem hős lett a román bajnokság gólkirálya – pontokat hullajtott, de történelmet írt a társházigazda a vb-n
Kanada nem bírt Bosznia-Hercegovinával, de így is megszerezte története első pontját.
A svájciak nem tudták megnyerni az első mérkőzésüket az idei világbajnokságon. Katar a ho
A legutóbbi világbajnokság házigazdája, Katar a hosszabbításban mentett pontot Svájc ellen a labdarúgó-világbajnokság B-csoportjának első fordulójában, abban a négyesben, amelyben pénteken a társrendező Kanada és Bosznia-Hercegovina is 1–1-es döntetlenre végzett egymással.
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Kanada nem bírt Bosznia-Hercegovinával, de így is megszerezte története első pontját.
A svájciak a 17. perctől kezdődően vezettek a válogatottban 25. alkalommal betaláló Breel Embolo tizenegyesével, aki vízumproblémái miatt csak később utazhatott a társai után az Egyesült Államokba.
Sokáig úgy tűnt, hogy az európai együttesnek ez az egy találat elegendő lesz a győzelem begyűjtéséhez, ám a végén megfizette az árát annak, hogy a vezetés birtokában nagyon kényelmesen futballozott, és Katar a hosszabbításban Bualem Huhi fejesével egyenlített.
A 93:59 percnél esett találat a világbajnokságok csoportkörében a harmadik legkésőbb született egyenlítő gól volt.
A katariak rendezőként a 2022-es vb-n szerepeltek először, akkor három vereséggel búcsúztak a csoporttól, így most szerezték meg az első pontjukat a világbajnokságok történetében.
A második fordulóban Katar a kanadaiakkal, Svájc pedig a bosnyákokkal találkozik majd.
Nyitókép: X / Qatar Football Association