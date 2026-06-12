Majdnem hős lett a román bajnokság gólkirálya – pontokat hullajtott, de történelmet írt a társházigazda a vb-n

Kanada folyamatosan támadott, de egyszerűen semmi nem akart összejönni neki elöl, úgy tűnt, mintha átok ülne a támadókon. Az 53. percben is kimaradt egy nagy helyzet, a kapus lábán valamelyest megpattanó, kapuba tartó labdát Sead Kolasinac egy reflexmozdulattal a felső lécre terelte, megóvva ezzel csapatát a góltól.

Pár pillanattal később aztán már egy bosnyák játékos lépett ki ziccerben, de kimaradt a nagy lehetőség, jól mozdult ki a kanadai kapus. A 67. percben ismét egy bosnyák mezőnyjátékos mentett a gólvonal előtt, de a házigazda nem adta fel, és meglett az eredménye: a 79. percben Cyle Larin megpattanó lövése kikötött a bosnyák kapuban (1–1).

Kanada ment a fordításért, a legvégén volt is egy helyzete, de a védők blokkoltak. Maradt az 1–1-es döntetlen, ami azt jelenti, hogy Kanada megszerezte története első pontját világbajnokságon – még ha ennek most nem is tudnak felhőtlenül örülni.