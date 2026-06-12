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labdarúgás foci vb 2026 világbajnokság Kanada Bosznia-Hercegovina

Majdnem hős lett a román bajnokság gólkirálya – pontokat hullajtott, de történelmet írt a társházigazda a vb-n

2026. június 12. 22:59

Kanada nem bírt Bosznia-Hercegovinával, de így is megszerezte története első pontját. Hiába volt több helyzete a társházigazdának, egy picit mintha el lett volna átkozva.

2026. június 12. 22:59
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Mexikó után egy másik házigazda, Kanada is bemutatkozott a labdarúgó-világbajnokságon, Bosznia-Hercegovina ellen játszott 1–1-es döntetlent Torontóban.

Foci vb 2026: a hajrában egyenlített Kanada, de fordítani már nem tudott Bosznia-Hercegovina ellen
Foci vb 2026: a hajrában egyenlített Kanada, de fordítani már nem tudott Bosznia-Hercegovina ellen (Fotó: Cole Burston/AFP)

Az első nagyobb helyzet a kanadai Jonathan David nevéhez fűződött, de közelről középre lőtte a labdát, így a kapus hárítani tudott. Alapvetően egy lendületes, jó mérkőzést láthattunk, amelyen meglepetésre a „vendégek” szerezték meg a vezetést, a 21. percben egy sarokrúgás után a román bajnokság gólkirálya, Jovo Lukic fejelte a labdát a kapuba (0–1).

Kanada folyamatosan támadott, de egyszerűen semmi nem akart összejönni neki elöl, úgy tűnt, mintha átok ülne a támadókon. Az 53. percben is kimaradt egy nagy helyzet, a kapus lábán valamelyest megpattanó, kapuba tartó labdát Sead Kolasinac egy reflexmozdulattal a felső lécre terelte, megóvva ezzel csapatát a góltól.

Pár pillanattal később aztán már egy bosnyák játékos lépett ki ziccerben, de kimaradt a nagy lehetőség, jól mozdult ki a kanadai kapus. A 67. percben ismét egy bosnyák mezőnyjátékos mentett a gólvonal előtt, de a házigazda nem adta fel, és meglett az eredménye: a 79. percben Cyle Larin megpattanó lövése kikötött a bosnyák kapuban (1–1).

Kanada ment a fordításért, a legvégén volt is egy helyzete, de a védők blokkoltak. Maradt az 1–1-es döntetlen, ami azt jelenti, hogy Kanada megszerezte története első pontját világbajnokságon – még ha ennek most nem is tudnak felhőtlenül örülni.

A világbajnokság teljes menetrendje és minden fontos tudnivaló itt!

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Labdarúgó-világbajnokság (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó)
B-csoport
Kanada–Bosznia-Hercegovina 1–1 (Larin 79., ill. J. Lukic 21.)

Később
D-csoport
3.00: Egyesült Államok–Paraguay (Los Angeles)

Nyitókép: Cole Burston/AFP

 

 

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