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mathias corvinus collegium pomichal krisztián program intézmény magyar felvidék mcc

Az MCC felvidéki központja három év alatt a tehetséggondozás egyik bástyájává nőtte ki magát

2026. június 14. 06:19

A város kulturális életében is fellendülést hozott az új intézmény.

2026. június 14. 06:19
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Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

Vidám gyermekzsivaj szűrődik ki egy teremből: új pedagógiai módszerek szerint oktatják a 10–12 éves gyerekeket, így ennek megfelelő a hangulat, amikor benyitunk. Ők a Mathias Corvinus Collegium Fiatal tehetség programjának (Fit) résztvevői, akik a duna­szerdahelyi központban töltik a szombatjaikat, és nemigen zavartatják magukat a jelenlétünktől. Eközben az épületegyüttes egy másik termében az egyik programvezető pakolja ki a székeket és készíti elő a kivetítőt a Középiskolás program (KP) résztvevőinek, akik késő délután érkeznek majd robotika-előadásra. 

Tettvágy – talán ezzel a szóval lehetne a legjobban leírni, amit Csallóköz fővárosában az immár harmadik esztendejét taposó tehetséggondozó központban érzünk.

Az MCC dunaszerdahelyi képzési központját 2023-ban alapították, a felső tagozatosoknak és gimnazistáknak szóló programok mellett kisebb-nagyobb rendezvényekkel is igyekeznek szolgálni a Felvidék magyar kulturális életét. Azonnal elfogadta a meghívásukat Fa Nándor világhírű szólóvitorlázó – tudjuk meg Keszegh Tibor gazdasági igazgatóhelyettestől. 

Fotó: Mandiner-archív

„Nagy energiával, de jókora kihívásokkal indultunk 2023-ban: miközben helyszínt kerestünk, még a gmailes e-mail-címemről küldtem ki a toborzóleveleket és kávézókban interjúztattam a munkatársakat” – idézi fel kérdésünkre Pomichal Krisztián igazgató. Ráadásul májusban kezdték a szervezést, és bár igazi bravúrnak tűnhetett, hogy őszre meg tudták tölteni a két iskolás programot, valójában már június közepén hatvan jelentkezőjük volt, ami bármelyik magyarországi megyei jogú városnak becsületére válna – mindezt egy huszonháromezres csallóközi városkában, amelynek csak a háromnegyede magyar. „Láttuk, hogy óriási az igény a programra” – mondja az igazgató, aki iskoláról iskolára járva népszerűsítette az MCC programjait, miközben igyekezett minél több olyan helyi tanerőt bevonni a képzésekbe, aki valamilyen releváns többlettudást tudott nyújtani a diákoknak. „Sok ilyen pedagógus van, és felvidékiként büszkén mondhatom, az itteni magyar iskolák pariban vannak az anyaországiakkal. Ez az ő érdemük, és ezt mindig elmondom nekik” – teszi hozzá. Azóta alaposan kinőtték magukat: tizenkét alkalmazottal és több külsőssel dolgoznak, ennyien szolgálják az évről évre felmenő rendszerben szaporodó nebulók tehetséggondozását; a Fit program minden évfolyama 25 főt számlál, így már 75-en vannak, 75 Fit klubos kisdiákkal kiegészülve, a KP 90-100 fővel működik. 

Szerencsére a közösség mellett a városvezetés is támogatta őket az indulásban – a toborzást is beleértve –, és láthatóan nem bánták meg.

„Sokat hallottunk az intézményről és hiánypótló tevékenységéről. Kissé irigykedtünk is, hogy már szinte mindenhol a Kárpát-medencében van MCC-­intézmény, csak a Felvidéken nincs” – árulja el megkeresésünkre Karaffa Attila alpolgármester. Rámutat: a városban három magyar nyelvű alapiskola, egy egyházi és hét középiskola működik, így ténylegesen volt is mire támaszkodniuk az MCC-seknek, amikor Dunaszerdahely mellett döntöttek. A városvezetés szívesen vesz részt az MCC programjain, akár társszervezőként, akár előadóként, akár úgy, hogy a városházán mutatják meg az érdeklődő diákoknak, hogyan is működik egy település. 

„Meg vagyok győződve, hogy a tehetséges diákok felkarolásában óriási mérföldkő, hogy az MCC Dunaszerdahelyre érkezett – vallja Karaffa. – Olyan szakmai programokat tudnak kínálni, amilyenekre az iskolai intézményekben nincs lehetőség. A versenyekbe és programokba a szegényebb, de tehetségesebb gyermekek is eljutnak, és kitartásukkal, tudásukkal hálálják meg.” „Azért az MCC egy harminc éve létező tehetséggondozó, van honnan merítenünk, ami a szakmai programot illeti” – teszi hozzá Pomichal Krisztián felvidéki ügyekért felelős igazgató. 

Itt mindent megkapnak a gyerekek, hogy fejlődni tudjanak. Mint az igazgató utal rá, a rá­szorulóknál az sem mindegy, hogy a szülők tudják, jó helyen töltik a szombatot a gyerekek, és teljes ellátást kapnak. „Folyamatosan azt halljuk vissza a pedagógusoktól, hogy az iskolai előmenetelükre is jó hatással van mindez: egy 12-13 éves kamasz önértékelésére erősen tud hatni, ha azt látja, hogy jó valamiben, segítik és elismerik” – mondja Pomichal Krisztián, aki szerint ez nagy lehetőség és óriási felelősség is. 

A város kulturális életében is fellendülést hozott az új intézmény. 

Mint megtudtuk, a leglátogatottabb esemény egy felemelő Böjte Csaba-előadás volt, amelyet a nagy érdeklődésre tekintettel a művelődési ház 500 fős befogadóképességű nagytermében tartottak. A bérleménynek, amelyben a központ működik, már két szárnyát használják, olyan ütemben nő a jelentkezők száma: immár bő 600 négyzetméteren tudja fogadni a fiatalokat, és kisebb rendezvények megtartására is alkalmas. Külön fontos, hogy az MCC-s rendezvények nemcsak színvonalasak, de ingyenesek is, így bárki megengedheti magának, hogy részt vegyen rajtuk. Az események hírét igyekeznek eljuttatni a magyarok lakta sáv minden zegzugába, Kassáig és azon túl is. 

A negyedik „láb”, amelyre kisebb fókuszt helyeznek, de ugyancsak fontos, a regionális együttműködés: nemcsak a magyarokra nyitott szlovák intézményekkel és szervezetekkel, de lengyel, cseh és osztrák intézményekkel is megtalálják a hangot – teszi hozzá Pomichal. „Az MCC híre bőven túlnőtt a magyarlakta vidékeken, és alapvetően itt is, ott is csak pozitív visszajelzésekkel találkoztunk” – árulja el az igazgató.

Nyitókép: Mandiner-archív

 

Összesen 3 komment

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molnar-viktor54
2026. június 14. 08:51
Egy felvirágzott, a többi meg lerohadt? Hogyhogy nem pont a kormány káderképzője kapja a sokszoros támogatásokat. Igazságos rendszer kell és vissza kell állítani a szakképzések és alapoktatás becsületét amit a kormány szétbaszott 16 éven keresztül.
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0
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auditorium
2026. június 14. 08:35
Ami a népnek jó volt, azt NEM kell lecserélni. Csak a vadhajtásokat kell megnyirbálni, ha bizonyitottan voltak-vannak ilyenek.
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2
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aknaib
2026. június 14. 08:14
Hajrá MCC ❤️❤️🇭🇺🇭🇺🟠
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1
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