Az MCC felvidéki központja három év alatt a tehetséggondozás egyik bástyájává nőtte ki magát

„Sokat hallottunk az intézményről és hiánypótló tevékenységéről. Kissé irigykedtünk is, hogy már szinte mindenhol a Kárpát-medencében van MCC-­intézmény, csak a Felvidéken nincs” – árulja el megkeresésünkre Karaffa Attila alpolgármester. Rámutat: a városban három magyar nyelvű alapiskola, egy egyházi és hét középiskola működik, így ténylegesen volt is mire támaszkodniuk az MCC-seknek, amikor Dunaszerdahely mellett döntöttek. A városvezetés szívesen vesz részt az MCC programjain, akár társszervezőként, akár előadóként, akár úgy, hogy a városházán mutatják meg az érdeklődő diákoknak, hogyan is működik egy település.

„Meg vagyok győződve, hogy a tehetséges diákok felkarolásában óriási mérföldkő, hogy az MCC Dunaszerdahelyre érkezett – vallja Karaffa. – Olyan szakmai programokat tudnak kínálni, amilyenekre az iskolai intézményekben nincs lehetőség. A versenyekbe és programokba a szegényebb, de tehetségesebb gyermekek is eljutnak, és kitartásukkal, tudásukkal hálálják meg.” „Azért az MCC egy harminc éve létező tehetséggondozó, van honnan merítenünk, ami a szakmai programot illeti” – teszi hozzá Pomichal Krisztián felvidéki ügyekért felelős igazgató.

Itt mindent megkapnak a gyerekek, hogy fejlődni tudjanak. Mint az igazgató utal rá, a rá­szorulóknál az sem mindegy, hogy a szülők tudják, jó helyen töltik a szombatot a gyerekek, és teljes ellátást kapnak. „Folyamatosan azt halljuk vissza a pedagógusoktól, hogy az iskolai előmenetelükre is jó hatással van mindez: egy 12-13 éves kamasz önértékelésére erősen tud hatni, ha azt látja, hogy jó valamiben, segítik és elismerik” – mondja Pomichal Krisztián, aki szerint ez nagy lehetőség és óriási felelősség is.