Németország a csőd szélén áll, munkahelyek százezrei szűnhetnek meg

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Alexander Sell, AfD-s EP-képviselő arról beszélt egy interjúban, hogy a német társadalom most kezdi érezni a katasztrofális gazdasági döntések és a meggondolatlan zöldpolitika következményeit.
Drámai képet festett Németország gazdasági helyzetéről Alexander Sell, az Alternatíva Németországért (AfD) európai parlamenti képviselője egy, a Brussels Signalnak adott interjúban. A politikus szerint az ország ipara hanyatlik, az energiapolitika kudarcot vallott, Berlin pedig hamarosan nem lesz képes tovább viselni az Európai Unió pénzügyi terheinek jelentős részét.
Az AfD politikusa szerint Németország súlyos gazdasági válságba sodródott. Alexander Sell úgy fogalmazott:
Németország csődben van. Az év végéig akár kétmillió feldolgozóipari munkahelyet is elveszíthetünk. Németország nem tudja tovább fizetni az Európai Unió számláját.”
A képviselő szerint az ország iparának versenyképességét elsősorban az uniós klíma- és energiapolitika rombolta le. Példaként említette
Sell szerint az AfD támogatottságának növekedése mögött is elsősorban ezek a gazdasági problémák állnak. A politikus azt állította, hogy az idei év első három hónapjában Németországban mintegy 480 ezer feldolgozóipari munkahely szűnt meg, és ez a tendencia csak tovább eszkalálódhat.
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Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
A politikus külön bírálta a német zöldpolitikát is. Szerinte az atomerőművek és a szénerőművek leállítása stratégiai hiba volt:
Németország atomenergia és szén nélkül maradt. Vannak szélerőművek és napelemek, de ha nincs szél és nem süt a nap, akkor nincs energia.”
Az AfD megoldásként
Sell szerint az Európai Unió jelenlegi működési modellje hosszú távon fenntarthatatlan, különösen azért, mert Németország a közösség legnagyobb nettó befizetője.
A politikus emlékeztetett arra, hogy a német szövetségi költségvetés tavaly negyedét hitelből kellett finanszírozni, miközben a gazdasági lassulás miatt az adóbevételek is csökkennek.
Az Európai Uniónak azzal kell szembenéznie, hogy Németország már nem lesz a legnagyobb finanszírozó. Mi történik akkor az Európai Unióval?”
– tette fel a költői kérdést a politikus.
Az AfD EP-képviselője ugyanakkor nem az uniós együttműködés felszámolását szorgalmazza. Ehelyett egy „szuverén nemzetek Európáját” támogatná, amelyben több hatáskör kerülne vissza a tagállamokhoz, miközben a gazdasági együttműködés fennmaradna.
Az interjú jelentős részében az AfD belpolitikai helyzetéről is szó esett. Sell szerint pártja jelenleg 27–29 százalék körüli támogatottságot élvez, és több felmérésben tartósan és egyre nagyobb mértékben előzi a CDU-t.
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A németek többsége már a párttal szembeni tűzfalpolitikából sem kér.
A politikus élesen bírálta azokat a törekvéseket, amelyek az AfD megfigyelését vagy esetleges betiltását szorgalmazzák:
Felháborító egy demokráciában komolyan fontolóra venni annak a pártnak a betiltását, amely jelenleg a legnagyobb társadalmi támogatottsággal rendelkezik.”
Sell szerint az AfD sikere mögött a romló gazdasági helyzet mellett
Míg a párt korábban elsősorban a volt NDK területén volt erős, ma már Nyugat-Németországban is egyre több szavazót tud megszólítani.
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Michael Kyrath szerint aggasztó kérdéseket vet fel, hogy Szász-Anhalt Alkotmányvédelmi Hivatala az AfD minősítésénél a „meggyilkolt gyermekekre való hivatkozást” is kifogásolta.
A politikus szerint Kelet-Németországban sokan már régóta elégedetlenek az ország gazdasági helyzetével, mivel a rendszerváltás után számos család nem tudott jelentős vagyont felhalmozni:
Ha ezeknek az embereknek azzal jönnek, hogy Németország gazdag állam, ezért szolidaritást kell vállalniuk az Európai Unióval, a szíriai migránsokkal, az egész világgal, az egyszerűen nem meggyőző számukra. Mert a saját mindennapi életükben tapasztalják a gazdasági nehézségeket.”
Ugyanakkor úgy látja, az ország nyugati felében pedig épp most kezdik közvetlenül érzékelni azokat a gazdasági problémákat, amelyekről az AfD évek óta beszél.
Sell példaként
Az AfD politikusa szerint a pártja már nem csupán protestszavazatokat gyűjt, hanem egyre többen tekintenek rá kormányzóképes alternatívaként. Úgy véli, előbb a keletnémet tartományokban kerülhet kormányzati pozícióba az AfD, később pedig országos szinten is megszűnhet az úgynevezett politikai „tűzfal”, vagyis a párttal való együttműködés jelenlegi politikai tilalma a mainstream pártok részéről.
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A német kancellár szerint a párt veszélyt jelent a második világháború utáni demokratikus berendezkedésre.
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Fotó: Facebook