Németország a csőd szélén áll, munkahelyek százezrei szűnhetnek meg

Drámai képet festett Németország gazdasági helyzetéről Alexander Sell, az Alternatíva Németországért (AfD) európai parlamenti képviselője egy, a Brussels Signalnak adott interjúban. A politikus szerint az ország ipara hanyatlik, az energiapolitika kudarcot vallott, Berlin pedig hamarosan nem lesz képes tovább viselni az Európai Unió pénzügyi terheinek jelentős részét.

A krach nem közeleg, már megérkezett

Az AfD politikusa szerint Németország súlyos gazdasági válságba sodródott. Alexander Sell úgy fogalmazott: