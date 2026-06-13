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afd ESN alexander sell Németország CDU AfD német gazdaság Európai Unió

Németország a csőd szélén áll, munkahelyek százezrei szűnhetnek meg

2026. június 13. 19:36

Alexander Sell, AfD-s EP-képviselő arról beszélt egy interjúban, hogy a német társadalom most kezdi érezni a katasztrofális gazdasági döntések és a meggondolatlan zöldpolitika következményeit.

2026. június 13. 19:36
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Drámai képet festett Németország gazdasági helyzetéről Alexander Sell, az Alternatíva Németországért (AfD) európai parlamenti képviselője egy, a Brussels Signalnak adott interjúban. A politikus szerint az ország ipara hanyatlik, az energiapolitika kudarcot vallott, Berlin pedig hamarosan nem lesz képes tovább viselni az Európai Unió pénzügyi terheinek jelentős részét.

A krach nem közeleg, már megérkezett

Az AfD politikusa szerint Németország súlyos gazdasági válságba sodródott. Alexander Sell úgy fogalmazott:

Németország csődben van. Az év végéig akár kétmillió feldolgozóipari munkahelyet is elveszíthetünk. Németország nem tudja tovább fizetni az Európai Unió számláját.”

A képviselő szerint az ország iparának versenyképességét elsősorban az uniós klíma- és energiapolitika rombolta le. Példaként említette

  • a belső égésű motorok fokozatos kivezetését, ami az autóipart érinti súlyosan,
  • az energiaárak emelkedését, amit valamennyi iparág megérez, valamint azt, hogy
  • nagy német vállalatok telepítik folyamatosan külföldre a termelésüket.

Sell szerint az AfD támogatottságának növekedése mögött is elsősorban ezek a gazdasági problémák állnak. A politikus azt állította, hogy az idei év első három hónapjában Németországban mintegy 480 ezer feldolgozóipari munkahely szűnt meg, és ez a tendencia csak tovább eszkalálódhat.

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A politikus külön bírálta a német zöldpolitikát is. Szerinte az atomerőművek és a szénerőművek leállítása stratégiai hiba volt:

Németország atomenergia és szén nélkül maradt. Vannak szélerőművek és napelemek, de ha nincs szél és nem süt a nap, akkor nincs energia.”

Az AfD megoldásként

 

Az Európai Unió jövője is veszélybe került

Sell szerint az Európai Unió jelenlegi működési modellje hosszú távon fenntarthatatlan, különösen azért, mert Németország a közösség legnagyobb nettó befizetője.

A politikus emlékeztetett arra, hogy a német szövetségi költségvetés tavaly negyedét hitelből kellett finanszírozni, miközben a gazdasági lassulás miatt az adóbevételek is csökkennek.

Az Európai Uniónak azzal kell szembenéznie, hogy Németország már nem lesz a legnagyobb finanszírozó. Mi történik akkor az Európai Unióval?”

– tette fel a költői kérdést a politikus.

Az AfD EP-képviselője ugyanakkor nem az uniós együttműködés felszámolását szorgalmazza. Ehelyett egy „szuverén nemzetek Európáját” támogatná, amelyben több hatáskör kerülne vissza a tagállamokhoz, miközben a gazdasági együttműködés fennmaradna.

Rekordtámogatottság és nyugati áttörés

Az interjú jelentős részében az AfD belpolitikai helyzetéről is szó esett. Sell szerint pártja jelenleg 27–29 százalék körüli támogatottságot élvez, és több felmérésben tartósan és egyre nagyobb mértékben előzi a CDU-t.

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A politikus élesen bírálta azokat a törekvéseket, amelyek az AfD megfigyelését vagy esetleges betiltását szorgalmazzák:

Felháborító egy demokráciában komolyan fontolóra venni annak a pártnak a betiltását, amely jelenleg a legnagyobb társadalmi támogatottsággal rendelkezik.”

Sell szerint az AfD sikere mögött a romló gazdasági helyzet mellett

  • a magas energiaárak és
  • az ipar leépülése áll.

Míg a párt korábban elsősorban a volt NDK területén volt erős, ma már Nyugat-Németországban is egyre több szavazót tud megszólítani.

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A politikus szerint Kelet-Németországban sokan már régóta elégedetlenek az ország gazdasági helyzetével, mivel a rendszerváltás után számos család nem tudott jelentős vagyont felhalmozni:

Ha ezeknek az embereknek azzal jönnek, hogy Németország gazdag állam, ezért szolidaritást kell vállalniuk az Európai Unióval, a szíriai migránsokkal, az egész világgal, az egyszerűen nem meggyőző számukra. Mert a saját mindennapi életükben tapasztalják a gazdasági nehézségeket.”

Ugyanakkor úgy látja, az ország nyugati felében pedig épp most kezdik közvetlenül érzékelni azokat a gazdasági problémákat, amelyekről az AfD évek óta beszél.

Sell példaként

  • a munkahelyek megszűnését,
  • a vegyipar és az autóipar versenyképességének romlását, valamint
  • az energiaintenzív vállalatok külföldre települését említette.

Az AfD politikusa szerint a pártja már nem csupán protestszavazatokat gyűjt, hanem egyre többen tekintenek rá kormányzóképes alternatívaként. Úgy véli, előbb a keletnémet tartományokban kerülhet kormányzati pozícióba az AfD, később pedig országos szinten is megszűnhet az úgynevezett politikai „tűzfal”, vagyis a párttal való együttműködés jelenlegi politikai tilalma a mainstream pártok részéről.

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Fotó: Facebook

 

Összesen 58 komment

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Sorrend:
Szerintem
2026. június 13. 22:04
"nuevas-reglas---Szerintem 2026. június 13. 21:56 Akkorat csokkent az allamadossag, hogy pont annyi mint 2010ben. Es Europaban a masodik legnagyobb aranyban, nem helyi penznemben denominalt az adossag, hanem euroban...azaz arfolyamkockazat is van. Joletben meg Romaniaval vagyunk (talan) versenykepesek, meg Bulgariaval." 2010-ben 86% volt, idén áprilisig meg 73%. az államadósság. Nagyoon nem megy a matek buta proli, ha még a kisebb - nagyobb fogalmával se vagy tisztában. Az államadósságunk 2/3-a hazai kötvényekben, forintban van balfasz. Soha nem volt még ilyen alacsonyan devizában az adósság. Jólétben mögöttünk van Románia, Portugália, Szlovákia, Görögország. Persze te beszopod a tiszafostos minden rágalmát és hazugságát, olyan szinten, hogy bármikor aláirathatná veled a halálos ítéletedet is, annyira képtelen vagy az önálló gondolkodásra és tájékozódásra. Na takarodj innen szépen a jellemzően értelmi fogyatékos tiszarok közé, ahová való vagy.
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0
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nuevas-reglas
2026. június 13. 22:02
"Orbán barátai már majdnem meghódították fél Európát, amikor őt 16 fantasztikus év után megbuktatták itthon A Fidesz-kongresszusra hangoló röpirat szerint." az ostoba szaroknak ennyi jar
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Szerintem
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2026. június 13. 21:50 Szerkesztve
nuevas-reglasSzerintem 2026. június 13. 21:43 magyarorszagon omlott ossze a gazdasag, ugy 2019ben....nem az EUban xdd mar a gecigany is kuka szomi ez" Elég szomorú, hogy két hónap alattt máris összeomlasztotta a gazember, hazug tolvaj tiszaros maffiád. Miféle 2019-ről hadolválsz ostoba proli, amikor egész idáig csökkenő államadósság mellett bőven futotta a jóléti intézkedésekre is, ami pont hogy nem az összeomlás, de ennek vége és fogsz te még ott is sírni,, ahol mindenki lát.
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nagymester-b-2
2026. június 13. 21:46
Pedig a szankciók működnek. Bár manapság ez nem téma, annyira megszokták az emberek az őrületet.
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