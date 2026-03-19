Nagyon úgy tűnik, hogy a német kormány épp elkártyázza Európa jövőjét

Azon gondolkozom, milyen kedves tőlünk, hogy tépjük a szánkat Európa jövőjén. Versenyképességen, befektetéseken, a kívánatos iparpolitikán, kereskedelmi megállapodásokon, energián. Szép gondolatok ezek egy tízmilliós országtól, meg néhány közép-európai szövetségesétől (ezügyben talán kicsit többtől is, mint ahányan a víz fölött látszanak).

Csak nem sok értelmük van, ha közben Európa legnagyobb és legfontosabb országa – még a versenyképesség patinás pártjának vezetése alatt is – mindent megtesz nevezett versenyképesség ellen.

Verschiebebahnof, avagy ’rendező pályaudvar’ – ez a szócska volt a 2025 márciusában, szinte azonnal az előrehozott Bundestag-választások után megrendezett nagy német eladósodási program legfrappánsabb kritikája. Mikor a még kormányra sem került Friedrich Merz kereszténydemokratái az új Bundestag megválasztása után, de még annak megalakulása előtt, az új törvényhozásban egyharmadnyi mandátummal blokkoló kisebbséget alkotó Alternatíva Németországnak (AfD) és Balpárt megkerülésével úgy döntöttek, hogy 500 milliárd euró értékben „különleges infrastrukturális és klímasemlegességi vagyont” teremtenek.