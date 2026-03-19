Nagyon úgy tűnik, hogy a német kormány épp elkártyázza Európa jövőjét

Nagy döntést hozott a német parlament – és ennél jobb hírt nem is kaphatott volna Magyarország
A német adósságfék elengedése hozzájárulhat Európa fellendüléséhez.
Felélték a történelmi gigahitelt – növekedésnek és befektetéseknek pedig semmi nyoma.
Azon gondolkozom, milyen kedves tőlünk, hogy tépjük a szánkat Európa jövőjén. Versenyképességen, befektetéseken, a kívánatos iparpolitikán, kereskedelmi megállapodásokon, energián. Szép gondolatok ezek egy tízmilliós országtól, meg néhány közép-európai szövetségesétől (ezügyben talán kicsit többtől is, mint ahányan a víz fölött látszanak).
Csak nem sok értelmük van, ha közben Európa legnagyobb és legfontosabb országa – még a versenyképesség patinás pártjának vezetése alatt is – mindent megtesz nevezett versenyképesség ellen.
Verschiebebahnof, avagy ’rendező pályaudvar’ – ez a szócska volt a 2025 márciusában, szinte azonnal az előrehozott Bundestag-választások után megrendezett nagy német eladósodási program legfrappánsabb kritikája. Mikor a még kormányra sem került Friedrich Merz kereszténydemokratái az új Bundestag megválasztása után, de még annak megalakulása előtt, az új törvényhozásban egyharmadnyi mandátummal blokkoló kisebbséget alkotó Alternatíva Németországnak (AfD) és Balpárt megkerülésével úgy döntöttek, hogy 500 milliárd euró értékben „különleges infrastrukturális és klímasemlegességi vagyont” teremtenek.
Azaz: kétharmados többséggel felvesznek egy gigahitelt az ezt amúgy tiltó adósságfék dacára,
hogy azt a német infrastruktúra innen mókásnak tűnő, de nagyonis valós lepusztultságának felszámolására, illetve (ezzel kellett megvásárolni a Zöldek szavazatait) klímasemlegességet célzó beruházásokra költsék. A döntésre Magyarország csendes örömmel reagált, arra számítva, hogy a német gazdaságra rázúduló pénzből befektetés, abból német növekedés, abból pedig végső soron magyar növekedés lesz. A szkeptikusok ezzel szemben azt mondták, hogy einen Pferdeapfel, Mutti: nem ez lesz, hanem a Verschiebebahnhof – bár hivatalosan a gigahitelt csak infrastruktúrára és klímára lehetne költeni, gond nélkül el lehet számolni annak terhére a költségvetés amúgy is tervezett beruházásait,
a megnövekedett költségvetési mozgástérből pedig valójában szociáldemokrata szavazatvásárlásra, segélyekre, nyugdíjra, költségvetési lyukak befoltozására költeni.
Ezt is ajánljuk a témában
Németország vezető gazdaságkutató intézete, a müncheni ifo Institut sokkoló új kutatásban jelzi: 2025-ben bizony Verschiebebahnhofot láttunk, nem beruházási nagyüzemet – nem véletlen, hogy gyalázatos 0,2 százaléknyi növekedés jött össze az országnak tavaly. Épp ellenkezőleg: miközben a beruházások költségvetésbe foglalt célértéke jelentősen nőtt 2025-ben 2024-hez képest, a megvalósult beruházások értéke még jelentősen csökkent is. Sokkalta több pénzből ruházott be kevesebbet a német költségvetés, az 500 milliárd euró 95 százalékát olyasmire költötték, amire nem szabadott volna.
Nem ellopták (remélhetőleg) – csak bedobták egy fekete lyukba, amiből Németországnak semmi különösebb haszna nem lesz.
És ez baj, mert a német hitelfelvételi képesség Európa aranytartaléka. A hosszú évek óta minden európai partnert gazdaságilag csak lefelé húzni képes Németország nagy eladósodására reménnyel tekintettek Európában igen sokan: arra számítottak, hogy Németország ettől majd ismét lokomotívja lesz az európai gazdaságnak ballaszt helyett, és lesz egy erő, a hatalmas német infrastrukturális beruházások ereje, ami valamelyest ellensúlyozza majd az európai gazdaságot fékező erőket.
Hát, nem lett. 2025 példája azt mutatta, hogy ezt a pénzt Németország ellőtte a múltra, fenntarthatatlan nyugdíj- és szociális rendszerének néhány évnyi túlélésére, hogy ebben a kormányzati ciklusban se kelljen a két vergődő nagy néppártnak reformokkal foglalkoznia. Úgy tűnik, hogy a német kormány épp elkártyázza Európa jövőjét. Európa pedig ott áll az eltorlaszolt Hormuzi-szoros, a lángoló katari Rasz Laffán-gázmező és az ideológiai okokból elzárt orosz csapok szívmelengető kontextusában;
nem lesz semmink, de zöldek leszünk és boldogok, és akkora stagflációt fogunk magunknak csinálni, hogy beleremegnek az adóssághegyek.
De majd építünk hozzá Verschiebebahnhofot, hogy legyen minek a teraszán sörözni, amíg várjuk egy életen át a semmire elégetett pénzekből beindítandó német növekedést.
Nyitókép: dpa Picture-Alliance via AFP