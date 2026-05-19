Kós Hubert Jackl Vivien Milák Kristóf úszás Mare Nostrum

Monaco felé veszi az irányt Milák Kristóf

2026. május 19. 19:14

A magyar világklasszisra figyel az úszóvilág. Milák Kristóf a párizsi olimpia, azaz csaknem két év után tér vissza a nemzetközi porondra.

Az áprilisi, soproni országos bajnokságon való váratlan, ám annál örömtelibb felbukkanása után immár az is tudott, hol ugrik medencébe legközelebb Milák Kristóf. Kétszeres olimpiai bajnok úszóklasszisunk csaknem két év után tér vissza a nemzetközi porondra, méghozzá a Mare Nostrum-sorozat nyitó állomásán.

NÉMETH Nándor; MILÁK Kristóf; SZABÓ Szebasztián
Milák Kristóf fogadja a gratulációkat hazai riválisaitól az áprilisi, soproni ob-n (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Elpillangózik-e egészen az Eb-ig Milák Kristóf?

Milák Kristóf legutóbb a 2024-es párizsi olimpián versenyzett nemzetközi szinten – ott egy-egy arany- és ezüstéremmel zárt 100 és 200 méter pillangón –, így a világ úszósportja kettőzött figyelemmel követi majd a Mare Nostrum-sorozat most hétvégi, monacói állomását. Az áprilisi ob-n mutatott több mint ígéretes teljesítménye után itt tér vissza ugyanis a nemzetközi vizekre a magyar zseni, aki Monacóba is két fő sikerszámában, 100 és 200 pillangóban nevezett.  

A Magyar Nemzet emlékeztet rá, Milák monacói nevezése azért is jó hír, mert egyúttal egy erős jelzés lehet arra vonatkózoan, hogy Milák vállalhatja az augusztusi, párizsi Európa-bajnokságot is, ahol 

másik világklasszisunk, Kós Hubert szeretné rávenni arra, hogy a magyar váltókban is álljon rendelkezésre.

A SwimSwam által közzétett nevezési lista alapján a monacói magyar indulók:

  • Ábrahám Minna – 100/200 gyors
  • Holló Balázs – 200/400 gyors, 200/400 vegyes
  • Jászó Ádám – 50/100 gyors, 50/100 hát, 50/100 pillangó
  • Kovács Benedek – 100/200 hát
  • Márton Richárd – 100/200 gyors, 100/200 pillangó
  • Molnár Dóra – 100/200 gyors, 100/200 hát
  • Németh Nándor – 100/200 gyors
  • Senánszky Petra – 50/100 gyors
  • Zombori Gábor – 200/400 gyors, 200/400 vegyes
  • Milák Kristóf – 100/200 pillangó

Az úszó szakportál külön megjegyzi, hogy az eredetileg indulni szándékozó Jackl Vivien a mostani, frissített nevezési listán már nem szerepel, tehát visszalépett a versenytől.

Nyitókép: MTI/Derencsényi István

