Monaco felé veszi az irányt Milák Kristóf

Milák Kristóf legutóbb a 2024-es párizsi olimpián versenyzett nemzetközi szinten – ott egy-egy arany- és ezüstéremmel zárt 100 és 200 méter pillangón –, így a világ úszósportja kettőzött figyelemmel követi majd a Mare Nostrum-sorozat most hétvégi, monacói állomását. Az áprilisi ob-n mutatott több mint ígéretes teljesítménye után itt tér vissza ugyanis a nemzetközi vizekre a magyar zseni, aki Monacóba is két fő sikerszámában, 100 és 200 pillangóban nevezett.