Monaco felé veszi az irányt Milák Kristóf

Pazar formában Milák Kristóf – elképesztő idővel nyert Sopronban
Magabiztosan túlszárnyalta a szövetségi kapitány által meghatározott Eb-kvalifikációs szintet.
A magyar világklasszisra figyel az úszóvilág. Milák Kristóf a párizsi olimpia, azaz csaknem két év után tér vissza a nemzetközi porondra.
Az áprilisi, soproni országos bajnokságon való váratlan, ám annál örömtelibb felbukkanása után immár az is tudott, hol ugrik medencébe legközelebb Milák Kristóf. Kétszeres olimpiai bajnok úszóklasszisunk csaknem két év után tér vissza a nemzetközi porondra, méghozzá a Mare Nostrum-sorozat nyitó állomásán.
Milák Kristóf legutóbb a 2024-es párizsi olimpián versenyzett nemzetközi szinten – ott egy-egy arany- és ezüstéremmel zárt 100 és 200 méter pillangón –, így a világ úszósportja kettőzött figyelemmel követi majd a Mare Nostrum-sorozat most hétvégi, monacói állomását. Az áprilisi ob-n mutatott több mint ígéretes teljesítménye után itt tér vissza ugyanis a nemzetközi vizekre a magyar zseni, aki Monacóba is két fő sikerszámában, 100 és 200 pillangóban nevezett.
A Magyar Nemzet emlékeztet rá, Milák monacói nevezése azért is jó hír, mert egyúttal egy erős jelzés lehet arra vonatkózoan, hogy Milák vállalhatja az augusztusi, párizsi Európa-bajnokságot is, ahol
másik világklasszisunk, Kós Hubert szeretné rávenni arra, hogy a magyar váltókban is álljon rendelkezésre.
A SwimSwam által közzétett nevezési lista alapján a monacói magyar indulók:
Az úszó szakportál külön megjegyzi, hogy az eredetileg indulni szándékozó Jackl Vivien a mostani, frissített nevezési listán már nem szerepel, tehát visszalépett a versenytől.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István