Heidl György lehet az új egyházügyi államtitkár

Kiderült, mi vár a kormányváltás után a Magyarországon élő ukránokra
Több fontos területen lehet komoly változás.
Tarr Zoltán aspiránsa a Pride-ról így nyilatkozott: „Ilyen alapon az úrnapi körmenetet is be lehet tiltani”.
A Pride mellett tartott kortesbeszédet egy tavaly nyáron adott interjújában Heidl György filozófiatörténész, aki a Magyar Hang információi szerint egyházügyi államtitkár lehet Tarr Zoltán minisztériumában, mivel az egyházakkal kapcsolatos ügyek a Tarr vezette Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős Minisztériumhoz tartoznak az új kormányzati struktúrában.
Heidl György filozófiatörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának volt dékánja, évekig tanult a Soros György által alapított Közép-európai Egyetemen (CEU). 1997-ben az amerikai–magyar milliárdoshoz szorosan kötődő intézményben szerezte meg a második diplomáját, majd PhD-fokozatot is szerzett a Soros-féle intézményben.
Egy 2017-es posztjában egyetemével kapcsolatban így írt: „Soha, egyetlen hazai tudományos intézménytől nem kaptam annyit, mint a CEU-tól. Szent Ágoston életművét, a keresztény teológiai és filozófia hagyományt kutattam, és igen, Soros-ösztöndíj segített abban, hogy akkor már (még) három gyermekkel albérletet találjak Budapesten, nemzetközi konferenciákra jussak ki, és három hónapot tölthessek az Istituto Patristico Augustinianum-ban, a pápai Lateráni Egyetem azon intézményében, amely máig a patrisztikai (ókeresztény teológusok életműve) kutatások élvonalába tartozik, és katolikus teológusokat képez.”
Heidl a Pride körül akkoriban kialakult „balhéről” a Válasz Online-nak nyilatkozott. Elmondta akkor, hogy az intézkedés „a törvényszöveg szerint is egyértelműen egy célnak van alárendelve: annak, hogy a gyerek szellemi, testi, erkölcsi fejlődését biztosítsuk.” Emiatt állítása szerint „a gyülekezési jogot tovább is lehet korlátozni”, „elég tág fogalom ugyanis a gyermek »testi, szellemi, érzelmi és erkölcsi fejlődése« és annak veszélyeztetése” – és ebbe gyakorlatilag bármi beletartozhat, „de katolikusként nekem az úrnapi körmenet ugrott be elsőként.”
Meglátása szerint könnyedén be lehetne a gyermekvédelmi törvényre hivatkozva tiltani az úrnapi körmenetet: „Az Úrnapját a katolikus egyházban a pünkösd utáni második héten ünneplik, középpontjában az eucharisztia tisztelete áll, amely a katolikus hagyomány szerint valóságos jelenlét, Krisztus teste és vére az oltáriszentségben. Az egyház az ünnep részeként körmeneteket tart közterületeken, mint húsvétkor. Nem tartalmában akarom a Pride-hoz hasonlítani, félreértés ne essék, de a törvényi szabályozás alapján könnyedén be lehetne tiltani ezt is.”
Az indoklása szerint „a magyar református egyház alapvető hittételeit tartalmazó dokumentumában, a Heidelbergi Kátéban az áll, hogy a »pápista mise kárhozatos bálványimádás«. Noha 2012-ben volt zsinati vita arról, hogy az új fordításban ezt a pontot, a 80. kérdést legalább meg kellene jegyzetelni, elmondva, hogy ez az eredeti szövegben nem is szerepelt, csak III. Frigyes pfalzi választófejedelem nyomására került bele, a zsinat nagy többséggel még ennyi betoldást sem engedett.
Eszerint sokan úgy vélik, hogy az úrnapi körmeneten, közterületen kárhozatos bálványimádás valósul meg, és hát mi lehetne egy gyerek számára károsabb, mint maga a kárhozat? Az örök kárhozatot hozó gyakorlat propagálása veszélyesebb a lelki, szellemi, érzelmi épségre, mint egy Pride-felvonulás.”
