A »kristály« gyűjtőfogalom, amely Magyarországon többféle szintetikus stimulánst takarhat. A leggyakoribb összetevők közé tartoznak a katinon-származékok és különböző amfetamin-jellegű vegyületek. Ezek az anyagok erős központi idegrendszeri stimulánsok, amelyek rövid távon fokozott éberséget, energikusságot, eufóriát és csökkent fáradtságérzetet okoznak. A használók gyakran számolnak be arról, hogy a szer ideiglenesen »kikapcsolja« a problémákat, növeli az önbizalmat vagy segít elviselni a nehéz élethelyzeteket.

A kristály hatása azonban rendkívül veszélyes és kiszámíthatatlan. Mivel az anyagok összetétele változó, a fogyasztó gyakran nem tudja, milyen dózist vesz be, és milyen mellékhatások várhatók. Rövid távon gyakori a szapora szívverés, magas vérnyomás, izzadás, remegés, pánikroham, agresszív viselkedés és alvásmegvonás. Nagyobb dózis esetén hallucinációk, paranoid téveszmék és pszichotikus állapotok is kialakulhatnak. Az egészségügyi és szociális szakemberek beszámolói szerint sok településen megjelentek a súlyos önkontroll-vesztéssel járó esetek, családon belüli konfliktusok és erőszakos viselkedési formák.

Hosszabb távon a kristály súlyos testi és mentális leépülést okozhat. A tartós használat memóriazavarhoz, depresszióhoz, szorongáshoz, személyiségváltozáshoz és krónikus pszichózishoz vezethet. Fizikai szinten jelentkezhet extrém fogyás, fogromlás, bőrkárosodás, szív- és érrendszeri problémák, valamint az immunrendszer gyengülése. A függőség gyorsan kialakulhat, különösen olyan környezetben, ahol a kilátástalanság és a társadalmi izoláció erős.