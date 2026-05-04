A zéró tolerancia nem önmagában értelmezendő, nem puszta büntetőpolitikai eszköz. Akkor válik értelmessé és hatékonnyá, ha szervesen kapcsolódik a megelőzéshez. Ez a két elem nem egymás alternatívája, hanem egymást erősítő tényezők. A világos tiltás kijelöli a társadalmi normát, a prevenció pedig megadja azokat az eszközöket – oktatás, közösségi programok, családtámogatás –, amelyek révén ez a norma valóban be is épül az egyének döntéseibe.

Azok az irányzatok, amelyek a liberalizációban látják a megoldást, rendszerint figyelmen kívül hagyják az emberi természet alapvető sajátosságait. A függőség nem pusztán egyéni döntések sorozata, hanem biológiai, pszichológiai és szociális tényezők összjátéka. Ha a társadalom elbizonytalanítja saját határait, azzal nem szabadságot ad, hanem kockázatot növel. A »kontrollált használat« ideája a gyakorlatban túl gyakran csúszik át kontrollvesztésbe.

Egy új kormány számára, ha valóban a társadalom minden csoportjának az érdekét tartja szem előtt, ezért nem lehet valódi kérdés, hogy milyen kiindulópontot választ. A drogpolitika nem kísérleti terep. Nem lehet csak azért új irányba fordulni, hogy mást csináljon, mint elődje. Ugyanis az ilyen bizonytalanság a leginkább veszélyeztetett csoportokat sújtja. A zéró tolerancia és a prevenció egysége stabil, kiszámítható keretet ad: világos üzenetet közvetít a fiatalok felé, és egyértelmű kapaszkodót a családok, az iskolák és a közösségek számára.