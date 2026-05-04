Spanyolország Kína-stratégiája: Brüsszel mintadiákja lett Peking új európai szövetségese

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök idén áprilisban immár negyedik alkalommal látogatott Pekingbe az elmúlt négy év során. A spanyol kormányfő magas szintű tárgyalásokat folytatott Hszi Csin-ping kínai elnökkel és a kínai kormánnyal. A megbeszélések számos területet érintettek Spanyolország és Kína között, többek között a kereskedelmet, a zöld energiát, a technológiai együttműködést, valamint a multilaterális kormányzást.

Sánchez látogatása során határozottan elutasította a „decoupling”, azaz a Kínától való teljes leválás brüsszeli politikáját.

Ehelyett az összekapcsolt ellátási láncok fontosságát hangsúlyozta, és arra biztatta Kínát, hogy vállaljon nagyobb szerepet a globális kormányzásban. Spanyolország láthatóan hiteles és befolyásos pekingi közvetítő szerepet kíván betölteni az EU és Kína között.