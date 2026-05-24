„Off target” – Szoboszlai búcsúzóul még „odapiszkált” a jó barátjának (VIDEÓ)

A Liverpool labdarúgócsapata a Brentford elleni hazai döntetlennel (1–1) zárta a Premier League 2025–2026-os kiírását. A Vörösök trófea nélkül fejezték be a szezont, de Szoboszlai Dominik szerint jelen pillanatban az a legfontosabb, hogy az angol bajnokságban megcsípték az ötödik helyet, így a következő idényben is indulhatnak a Bajnokok Ligájában. A magyar válogatott csapatkapitánya a mérkőzés után Kerkez Milossal adott páros interjút a Spíler Tv-nek.

„Mind a ketten meghatározó játékosok voltunk az egész szezonban, még ha az nem is úgy sikerült, mint ahogy elképzeltük az elején. A legfontosabb, hogy BL-helyen végeztünk, és a következő szezonban ismét a Bajnokok Ligája-címért harcolhatunk” – nyugtázta Szoboszlai.