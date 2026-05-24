Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

„Off target” – Szoboszlai búcsúzóul még „odapiszkált” a jó barátjának (VIDEÓ)

2026. május 24. 23:38

A Liverpool a Brentford elleni döntetlennel zárta az idényt. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a meccs után páros interjút adott a Spíler Tv-nek.

null

A Liverpool labdarúgócsapata a Brentford elleni hazai döntetlennel (1–1) zárta a Premier League 2025–2026-os kiírását. A Vörösök trófea nélkül fejezték be a szezont, de Szoboszlai Dominik szerint jelen pillanatban az a legfontosabb, hogy az angol bajnokságban megcsípték az ötödik helyet, így a következő idényben is indulhatnak a Bajnokok Ligájában. A magyar válogatott csapatkapitánya a mérkőzés után Kerkez Milossal adott páros interjút a Spíler Tv-nek.

Kerkez Milos, Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik baráti viszonyt ápolnak egymással (Fotó: Darren Staples / AFP)

„Mind a ketten meghatározó játékosok voltunk az egész szezonban, még ha az nem is úgy sikerült, mint ahogy elképzeltük az elején. A legfontosabb, hogy BL-helyen végeztünk, és a következő szezonban ismét a Bajnokok Ligája-címért harcolhatunk” – nyugtázta Szoboszlai.

A középpályást arról is kérdezte Márkus Ádám riporter, hogy a Liverpool javára a 19. percben megítélt szabadrúgást miért nem ő végezte el jó barátja, Mohamed Szalah helyett, aki az utolsó meccsét játszotta a Mersey-parti együttes színeiben.

Megkérdeztem tőle, hogy ő rúgja-e, és mondta, hogy igen. Egész jól rúgta. Off target

– felelte viccelődve Szoboszlai, utalva arra, hogy az egyiptomi klasszis lövése a kapufán csattant, amit a statisztikusok nem regisztrálnak kaput eltaláló lövésnek.

 

Szoboszlai értékelte Kerkez idényét is

A Liverpool nyolcasa ezt követően honfitársa, Kerkez Milos idényét is értékelte: „Jó volt. Az elején szerintem ő is érezte, hogy több kell ennél, de nem kellett neki szólni, tudta ő ezt saját magától. Nem egyszerű egy ilyen nagy klubba megérkezni, még akkor sem, ha a Premier League-ben megmutatta már, hogy mit tud. Teljesen mások az elvárások, a mi edzőnk valószínűleg mást kért tőle, mint a Bournemouth trénere. Mi más karakterű csapat vagyunk, többet van nálunk a labda, próbálunk focizni. Mindenki tudja, hogy Milos milyen karakterű játékos, »menjünk a szélen, aztán adjunk be«, ezt meg kellett tanulnia kontrollálni, de a szezon végére összeszedte magát, és a következő idényben már nem lesz kérdés” – vont mérleget Szoboszlai, aki 53 mérkőzésen 13 gólt és 12 gólpasszt jegyzett ebben az évadban.

