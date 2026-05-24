„Off target” – Szoboszlai búcsúzóul még „odapiszkált” a jó barátjának (VIDEÓ)

A győzelem elmaradt, de Szoboszlaiék így is BL-indulók – eldőlt, hogy a Tottenham bent marad-e a PL-ben
Mohamed Szalah gólpasszal búcsúzott az Anfieldtől. A Liverpool döntetlennel zárta az idényt.
A Liverpool a Brentford elleni döntetlennel zárta az idényt. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a meccs után páros interjút adott a Spíler Tv-nek.
A Liverpool labdarúgócsapata a Brentford elleni hazai döntetlennel (1–1) zárta a Premier League 2025–2026-os kiírását. A Vörösök trófea nélkül fejezték be a szezont, de Szoboszlai Dominik szerint jelen pillanatban az a legfontosabb, hogy az angol bajnokságban megcsípték az ötödik helyet, így a következő idényben is indulhatnak a Bajnokok Ligájában. A magyar válogatott csapatkapitánya a mérkőzés után Kerkez Milossal adott páros interjút a Spíler Tv-nek.
„Mind a ketten meghatározó játékosok voltunk az egész szezonban, még ha az nem is úgy sikerült, mint ahogy elképzeltük az elején. A legfontosabb, hogy BL-helyen végeztünk, és a következő szezonban ismét a Bajnokok Ligája-címért harcolhatunk” – nyugtázta Szoboszlai.
A középpályást arról is kérdezte Márkus Ádám riporter, hogy a Liverpool javára a 19. percben megítélt szabadrúgást miért nem ő végezte el jó barátja, Mohamed Szalah helyett, aki az utolsó meccsét játszotta a Mersey-parti együttes színeiben.
Megkérdeztem tőle, hogy ő rúgja-e, és mondta, hogy igen. Egész jól rúgta. Off target
– felelte viccelődve Szoboszlai, utalva arra, hogy az egyiptomi klasszis lövése a kapufán csattant, amit a statisztikusok nem regisztrálnak kaput eltaláló lövésnek.
A Liverpool nyolcasa ezt követően honfitársa, Kerkez Milos idényét is értékelte: „Jó volt. Az elején szerintem ő is érezte, hogy több kell ennél, de nem kellett neki szólni, tudta ő ezt saját magától. Nem egyszerű egy ilyen nagy klubba megérkezni, még akkor sem, ha a Premier League-ben megmutatta már, hogy mit tud. Teljesen mások az elvárások, a mi edzőnk valószínűleg mást kért tőle, mint a Bournemouth trénere. Mi más karakterű csapat vagyunk, többet van nálunk a labda, próbálunk focizni. Mindenki tudja, hogy Milos milyen karakterű játékos, »menjünk a szélen, aztán adjunk be«, ezt meg kellett tanulnia kontrollálni, de a szezon végére összeszedte magát, és a következő idényben már nem lesz kérdés” – vont mérleget Szoboszlai, aki 53 mérkőzésen 13 gólt és 12 gólpasszt jegyzett ebben az évadban.
Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP
