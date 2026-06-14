Ft
Ft
24°C
14°C
Ft
Ft
24°C
14°C
06. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt ursula von der leyen rétvári bence Magyar Péter

Rétvári Bence: Lépésről lépésre zajlik a migrációs paktum bevezetésének előkészítése (VIDEÓ)

2026. június 14. 18:37

A KDNP parlamenti frakcióvezetője a Facebook-oldalán vasárnap felidézte: az első lépés az volt, amikor a miniszterelnök Brüsszelben Ursula von der Leyennel közös sajtótájékoztatóján hosszasan ecsetelte, hogy milyen sok pozitívuma van a migrációs paktumnak.

2026. június 14. 18:37
null

Rétvári Bence szerint lépésről lépésre zajlik a migrációs paktum bevezetésének kommunikációs előkészítése.

A KDNP parlamenti frakcióvezetője a Facebook-oldalán vasárnap felidézte: az első lépés az volt, amikor a miniszterelnök Brüsszelben Ursula von der Leyennel közös sajtótájékoztatóján hosszasan ecsetelte, hogy milyen sok pozitívuma van a migrációs paktumnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ellenzéki politikus második lépésként azt jelölte meg, amikor heteken keresztül beszélt arról Magyar Péter a parlamentben és a Facebookon, hogy tulajdonképpen az előző kormány idején fogadta el az Európai Unió a migrációs paktumot, így nem őt, hanem az előző kormányt terheli felelősség. A KDNP frakcióvezetője szerint ez „óriási nagy csúsztatás”, hiszen az akkori magyar kormány a végsőkig és folyamatosan nemmel szavazott a migrációs paktumra. Pontosan a Tisza Párt képviselői voltak azok, akik az Európai Parlamentben megszavazták a migrációs paktum végrehajtásához szükséges többletforrásokat – jegyezte meg. Úgy vélte, a Tisza-tábor egy törzsmagja most már meggyőződéssel vallja, hogy a Fidesz is megszavazta a migrációs paktumot. Ez egy óriási hazugság, ennek pont az ellenkezője igaz – jelentette ki.

Rétvári Bence szerint harmadik lépésként azt próbálja meg bebizonyítani Magyar Péter, hogy már igazából migránstábort is épített a Fidesz-KDNP kormány, ami szintén hazugság.

A kereszténydemokrata politikus összegzése szerint ezek a lépések mind azt szolgálják, hogy Magyar Péter „kommunikációsan előkészítse” azt, hogy amikor ő majd igent mond a migrációs paktumra, leadja azt a végrehajtási tervet, amelyet az Orbán-kormány egyetlen európai uniós tagállamként soha nem adott le, akkor azt fogja magyarázni, hogy nem történt semmi változás, hiszen az előző kormány is ezt tette volna. Az Orbán-kormány soha nem járult volna hozzá a migrációs paktumhoz – rögzítette az ellenzéki politikus, aki szerint Magyar Péter felemelt kézzel ment tárgyalni és hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország is része legyen a paktumnak. 

(MTI)

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevas-reglas
2026. június 14. 20:06
Aaaasiiiiiiiiiit
Válasz erre
0
0
johnny
2026. június 14. 19:56
De azért titokban csak rászántak 2milliárdot
Válasz erre
0
0
europész
2026. június 14. 19:47
Nem kell aggódni mert Ungarische Peter már lerendezte a migrációt.Ide egyetlenegy illegálist nem küldenek nyugatról csa legálist.Az illegálisok csak a déli keritésen átmászva jóhetnek.őket virágcsokorral fogadják a határvadászok majd luxus konténerekbe helyezik el őket a biometrikus adatok rögzitése után szabadon járhatnak kelhetnek bármerre.
Válasz erre
1
0
Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. június 14. 19:14
Mocskos TiSSa!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!