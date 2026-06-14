Rétvári Bence: Lépésről lépésre zajlik a migrációs paktum bevezetésének előkészítése (VIDEÓ)

Az ellenzéki politikus második lépésként azt jelölte meg, amikor heteken keresztül beszélt arról Magyar Péter a parlamentben és a Facebookon, hogy tulajdonképpen az előző kormány idején fogadta el az Európai Unió a migrációs paktumot, így nem őt, hanem az előző kormányt terheli felelősség. A KDNP frakcióvezetője szerint ez „óriási nagy csúsztatás”, hiszen az akkori magyar kormány a végsőkig és folyamatosan nemmel szavazott a migrációs paktumra. Pontosan a Tisza Párt képviselői voltak azok, akik az Európai Parlamentben megszavazták a migrációs paktum végrehajtásához szükséges többletforrásokat – jegyezte meg. Úgy vélte, a Tisza-tábor egy törzsmagja most már meggyőződéssel vallja, hogy a Fidesz is megszavazta a migrációs paktumot. Ez egy óriási hazugság, ennek pont az ellenkezője igaz – jelentette ki.

Rétvári Bence szerint harmadik lépésként azt próbálja meg bebizonyítani Magyar Péter, hogy már igazából migránstábort is épített a Fidesz-KDNP kormány, ami szintén hazugság.

A kereszténydemokrata politikus összegzése szerint ezek a lépések mind azt szolgálják, hogy Magyar Péter „kommunikációsan előkészítse” azt, hogy amikor ő majd igent mond a migrációs paktumra, leadja azt a végrehajtási tervet, amelyet az Orbán-kormány egyetlen európai uniós tagállamként soha nem adott le, akkor azt fogja magyarázni, hogy nem történt semmi változás, hiszen az előző kormány is ezt tette volna. Az Orbán-kormány soha nem járult volna hozzá a migrációs paktumhoz – rögzítette az ellenzéki politikus, aki szerint Magyar Péter felemelt kézzel ment tárgyalni és hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország is része legyen a paktumnak.