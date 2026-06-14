Nincs több mellébeszélés: életbe lép a migrációs paktum

Az új intézmények sora hosszú. A menedékjoggal való visszaélés és az elutasított jelentkezők folyamatos próbálkozásainak meghiúsítására például kialakítják az Eurodac adatbázist a menedékkérők adatainak teljes körű nyilvántartásával. Fő innovációként pedig létrejön a korábban még az európai joggal ellentétesnek kikiáltott magyar tranzitzónákra megszólalásig hasonlító „határon folytatott eljárás” intézménye mind a menekült­ügyi, mind a visszaküldési eljárás tekintetében. Azokat, akik származási országuk adatai alapján aligha esélyesek menedékjogra, félrevezetik a hatóságokat, vagy nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, az Európai Unióba való beléptetés nélkül – ez kulcsfontosságú újdonság, hiszen elutasítás esetén így nem válnak az EU nehezen megoldható problémájává – a határon vetik alá fellebbezéssel együtt is maximum három hónapos menekültügyi eljárásnak. És ha nem kapnak menedékjogot, a határról toloncolják őket ki.

A migrációs paktumot kiegészíti egy – egyébként az Európai Parlamentben ritka, az Európai Néppárt és a tőle jobbra álló frakciók közötti együttműködésben létrejövő – új visszatoloncolási szabályozás, amely egységesíti az EU-ban tartózkodni nem jogosultak hazaküldésének rendszerét, bezárja a hatóságok előli eltűnésre vagy a más tagállamba menekülésre vonatkozó kiskapukat, és az egész EU-ra nézve engedélyezi az olasz–albán együttműködéshez hasonló „visszatérési központok” létrehozását harmadik országokban.