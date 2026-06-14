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vlagyimir putyin orosz-ukrán háború kijev donald trump

Egy órán keresztül telefonált Trump és Putyin: az amerikai elnök közölte, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni az EU-ra és Kijevre

2026. június 14. 18:48

Előremutató fejlemények láttak napvilágot.

2026. június 14. 18:48
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Donald Trump amerikai elnök közölte orosz hivatali partnerével, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész befolyást gyakorolni mind az európai országokra, mind Ukrajnára – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója vasárnap Moszkvában. 

Közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mintegy egyórás telefonbeszélgetést folytatott a nap folyamán Trumppal, egyebek között felköszöntve őt 80. születésnapja alkalmából és sikert kívánva neki a labdarúgó-világbajnokság megrendezéséhez.

„Trump ismét hangsúlyozta a harci cselekmények leállításának szükségességét. Kijelentette, hogy kész befolyást gyakorolni mind az európai partnerekre, mind Kijevre, egyebek között a küszöbönálló G7-csúcstalálkozón” – mondta Usakov.

(MTI)

Fotó: Kent NISHIMURA / AFP

 

Összesen 11 komment

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Sorrend:
figyelő4322
2026. június 14. 20:00
Az a gond, hogy az EU hatalmasai körében nem népszerű Trump. Pontosan azért nem szeretik, mert le akarja állítani a háborút. Meg aztán a londoni City negyedben fészkelő ajrópai mélyállam kiadta nekik a parancsot, hogy ne hallgassanak Trumpra. Az utasítás: ki kell valahogy bekkelni 2029-ig, amikor Trump terminusa megszűnik!
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0
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johnny
2026. június 14. 19:59
Trump még az iráni háborút se tudta lezárni
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0
0
zakar zoltán béla
2026. június 14. 19:55
Úgy legyen!
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2
0
tikkadt-szocske
2026. június 14. 19:45
Sajnos Donáld tett róla, hogy egyetlen szavát se higyjem el. Sajnálom.
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1
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