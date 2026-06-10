„Különleges és megtisztelő érzés ezt a mezt viselni” – Szoboszlai üzent a magyar futballrajongóknak

„Ha csinálják, akkor beleállok” – Szoboszlai nem gondolta volna, hogy ennyire rugdosni fognak a kazahok
De azt elismerte, hogy a nyári szünet előtt nem akart megsérülni.
Szoboszlai üzent. A magyar válogatott csapatkapitánya megköszönte a magyar emberek támogatását.
Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a júniusi felkészülési mérkőzések után a közösség oldalán üzent a magyar futballrajongóknak.
„Két győzelemmel zártuk le a szezont.
Voltak emlékezetes, de nehezebb pillanataink is, egy dolog viszont végig változatlan maradt: a támogatásotok. Minden alkalommal különleges és megtisztelő érzés ezt a mezt viselni. Büszke vagyok a csapatra, a stáb minden tagjára és a szurkolóinkra is. Köszönjük, hogy egész évben mellettünk álltatok, bárhol is játszottunk.
Most a feltöltődés kerül előtérbe, de már a következő kihívásokra készülünk. Találkozunk szeptemberben!”
Nemzeti együttesünk az írektől elszenvedett tavaly novemberi vereség óta veretlen: 2026-ban négy hazai felkészülési mérkőzésen három győzelmet és egydöntetlent számlál.
A mieinkre ősszel Nemzetek Ligája B-divíziós mérkőzések várnak. Az első őszi válogatott szünetben négy meccset is játszanak, a novembereiben pedig a maradék kettőt.
szeptember 25., 20.45: Magyarország–Ukrajna
szeptember 28., 20.45: Észak-Írország–Magyarország
október 2., 20.45: Magyarország–Georgia
október 5., 20.45: Ukrajna–Magyarország
november 14., 18.00: Georgia–Magyarország
november 17., 20.45: Magyarország–Észak-Írország
A csoportelső feljut az A-divízióba, a második osztályozót játszik érte, a harmadik a bennmaradásért vív osztályozót, míg a negyedik kiesik a C-ligába.
Ezt is ajánljuk a témában
De azt elismerte, hogy a nyári szünet előtt nem akart megsérülni.
Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA