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magyar válogatott Magyarország Szoboszlai Dominik

„Különleges és megtisztelő érzés ezt a mezt viselni” – Szoboszlai üzent a magyar futballrajongóknak

2026. június 10. 18:03

Szoboszlai üzent. A magyar válogatott csapatkapitánya megköszönte a magyar emberek támogatását.

2026. június 10. 18:03
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Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a júniusi felkészülési mérkőzések után a közösség oldalán üzent a magyar futballrajongóknak.

Szoboszlai gólt és gólpasszt jegyzett a magyar válogatott kazahok elleni meccsén
Szoboszlai gólt és gólpasszt jegyzett a magyar válogatott kazahok elleni meccsén (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

„Két győzelemmel zártuk le a szezont.

Voltak emlékezetes, de nehezebb pillanataink is, egy dolog viszont végig változatlan maradt: a támogatásotok. Minden alkalommal különleges és megtisztelő érzés ezt a mezt viselni. Büszke vagyok a csapatra, a stáb minden tagjára és a szurkolóinkra is. Köszönjük, hogy egész évben mellettünk álltatok, bárhol is játszottunk.

Most a feltöltődés kerül előtérbe, de már a következő kihívásokra készülünk. Találkozunk szeptemberben!”


Idén veretlen a magyar válogatott

Nemzeti együttesünk az írektől elszenvedett tavaly novemberi vereség óta veretlen: 2026-ban négy hazai felkészülési mérkőzésen három győzelmet és egydöntetlent számlál.

  • Magyarország–Szlovénia 1–0
  • Magyarország–Görögország 0–0
  • Magyarország–Finnország 2–1
  • Magyarország–Kazahsztán 3–1

A mieinkre ősszel Nemzetek Ligája B-divíziós mérkőzések várnak. Az első őszi válogatott szünetben négy meccset is játszanak, a novembereiben pedig a maradék kettőt.

szeptember 25., 20.45: Magyarország–Ukrajna
szeptember 28., 20.45: Észak-Írország–Magyarország
október 2., 20.45: Magyarország–Georgia
október 5., 20.45: Ukrajna–Magyarország
november 14., 18.00: Georgia–Magyarország
november 17., 20.45: Magyarország–Észak-Írország

A csoportelső feljut az A-divízióba, a második osztályozót játszik érte, a harmadik a bennmaradásért vív osztályozót, míg a negyedik kiesik a C-ligába.

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Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA

 

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