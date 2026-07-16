Tényként közlik: eldőlt, Szoboszlai új szerződést kap Liverpoolban – eddig ír alá

Szoboszlai Dominik közel áll egy új, hosszú távú szerződés aláírásához az angol Liverpool labdarúgócsapatánál. A megállapodás még nem végleges, de a tárgyalások előrehaladott szakaszban vannak – írja brit sajtóértesülésekre a Nemzeti Sport.

A hússzoros Premier League-bajnok a hírek szerint már az év elején megkezdte a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat a magyar válogatott csapatkapitányával képviselőivel, aki 2023 nyarán a német RB Leipzigtől érkezett, és azóta alapemberré vált a Mersey-parti klubnál. Az előző idényben 13 gólt szerző, az évad egyik legjobb teljesítményt nyújtó liverpooli játékosával kapcsolatban