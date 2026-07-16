Tényként közlik: eldőlt, Szoboszlai új szerződést kap Liverpoolban – eddig ír alá

Kerkez Milos nagyon örül az új edzőjének
A klub honlapjának adott interjúban Kerkez elárulta: Iraola és stábjának futballfilozófiája tökéletesen illeszkedik a Liverpoolhoz.
Sajtóhírek szerint a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának új megállapodás 2032-ig szólhat az angol csapatnál, kedvezőbb feltételekkel, mint a jelenlegi szerződése. Úgy tudni, a felek már a részletekben is megegyeztek, és lényegében csak az aláírás van hátra.
Szoboszlai Dominik közel áll egy új, hosszú távú szerződés aláírásához az angol Liverpool labdarúgócsapatánál. A megállapodás még nem végleges, de a tárgyalások előrehaladott szakaszban vannak – írja brit sajtóértesülésekre a Nemzeti Sport.
A hússzoros Premier League-bajnok a hírek szerint már az év elején megkezdte a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat a magyar válogatott csapatkapitányával képviselőivel, aki 2023 nyarán a német RB Leipzigtől érkezett, és azóta alapemberré vált a Mersey-parti klubnál. Az előző idényben 13 gólt szerző, az évad egyik legjobb teljesítményt nyújtó liverpooli játékosával kapcsolatban
hogy jelentős előrelépés történt a megbeszéléseken.
A sajtóhírek szerint az új megállapodás 2032-ig szólhat, kedvezőbb feltételekkel, mint a jelenlegi kontraktus. Egyes források alapján
a felek már a részletekben is megegyeztek, és lényegében csak az aláírás van hátra.
A hosszabbítás azt jelzi, hogy a Liverpool hosszú távon is kulcsemberként számol Szoboszlaival. Ez különösen fontos az új vezetőedző, Andoni Iraola számára, aki nemrég neveztek ki a Vörösök élére, miközben a középpályán több játékos jövője is bizonytalan.
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A klub honlapjának adott interjúban Kerkez elárulta: Iraola és stábjának futballfilozófiája tökéletesen illeszkedik a Liverpoolhoz.
A hírről egyébként a világ egyik legismertebb – és legmegbízhatóbb – sportújságírója, az olasz Fabrizio Romano is beszámolt.
Szoboszlai Dominik alapfizetése a Liverpoolnál heti 120 ezer font (több mint 50 millió forint mostani árfolyamon), ami éves szinten 6,24 millió fontos (2,66 milliárd forint) jövedelmet jelent, de a bónuszokkal ez még feljebb kúszhat. Jövőbeni fizetése viszont ennek az összegnek akár a duplája is lehet, miután – ahogy arról a Mandiner is beszámolt – a székesfehérvári klasszis heti 250 ezer fontos alapbérre tartott igény.
Bontásban ez egyébként így néz ki:
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Brutális számok.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás