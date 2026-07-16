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szoboszlai szerződés Liverpool Szoboszlai Dominik

Tényként közlik: eldőlt, Szoboszlai új szerződést kap Liverpoolban – eddig ír alá

2026. július 16. 17:18

Sajtóhírek szerint a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának új megállapodás 2032-ig szólhat az angol csapatnál, kedvezőbb feltételekkel, mint a jelenlegi szerződése. Úgy tudni, a felek már a részletekben is megegyeztek, és lényegében csak az aláírás van hátra.

2026. július 16. 17:18
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Szoboszlai Dominik közel áll egy új, hosszú távú szerződés aláírásához az angol Liverpool labdarúgócsapatánál. A megállapodás még nem végleges, de a tárgyalások előrehaladott szakaszban vannak – írja brit sajtóértesülésekre a Nemzeti Sport.

A hússzoros Premier League-bajnok a hírek szerint már az év elején megkezdte a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat a magyar válogatott csapatkapitányával képviselőivel, aki 2023 nyarán a német RB Leipzigtől érkezett, és azóta alapemberré vált a Mersey-parti klubnál. Az előző idényben 13 gólt szerző, az évad egyik legjobb teljesítményt nyújtó liverpooli játékosával kapcsolatban 

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  • a Liverpool Echo, 
  • a The Guardian és 
  • a The Athletic egyaránt arról számolt be, 

hogy jelentős előrelépés történt a megbeszéléseken. 

A sajtóhírek szerint az új megállapodás 2032-ig szólhat, kedvezőbb feltételekkel, mint a jelenlegi kontraktus. Egyes források alapján

a felek már a részletekben is megegyeztek, és lényegében csak az aláírás van hátra.

A hosszabbítás azt jelzi, hogy a Liverpool hosszú távon is kulcsemberként számol Szoboszlaival. Ez különösen fontos az új vezetőedző, Andoni Iraola számára, aki nemrég neveztek ki a Vörösök élére, miközben a középpályán több játékos jövője is bizonytalan.

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A hírről egyébként a világ egyik legismertebb – és legmegbízhatóbb – sportújságírója, az olasz Fabrizio Romano is beszámolt. 

Szoboszlai Dominik alapfizetése a Liverpoolnál heti 120 ezer font (több mint 50 millió forint mostani árfolyamon), ami éves szinten 6,24 millió fontos (2,66 milliárd forint) jövedelmet jelent, de a bónuszokkal ez még feljebb kúszhat. Jövőbeni fizetése viszont ennek az összegnek akár a duplája is lehet, miután – ahogy arról a Mandiner is beszámolt – a székesfehérvári klasszis heti 250 ezer fontos alapbérre tartott igény. 

Bontásban ez egyébként így néz ki:

  • 5,6 milliárd forint évente,
  • kb. 470 millió forint havonta,
  • 106-107 millió forint hetente,
  • 15 millió forint naponta.

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Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

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