„Egyszerű értelmiségi átlagember, tudományos kutatónak indult, majd felsőoktatási vezető lett, kiküldték az EJEB bírójának, de azt nem tudták, hogy ott nem a bírák döntenek, hanem az apparátus. Sólyom államfőként ezért őt jelölte legfőbb itthoni bírónak tényleges bírói tapasztalat nélkül, és későbbi eltávolítása mártírt csinált belőle az Orbán-ellenes táborban, és most ő lesz ezért az államfő. Tulajdonképpen rendes ember, bár pechei miatt sehol nem tudta kifutni magát. De most, hogy elvállalja egy rövid kapacitálás után Magyar Péter bábja szerepét, az utólagosan azt a kis megbecsülést is lerombolja, amit hányatott élete révén azért megérdemelt volna. Hátha meggondolja még magát keddig.”

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