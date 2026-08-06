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baka andrás Magyar Péter államfő Pokol Béla vélemény

Baka András az új államfő

2026. augusztus 06. 09:20

Tulajdonképpen rendes ember, bár pechei miatt sehol nem tudta kifutni magát.

2026. augusztus 06. 09:20
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Pokol Béla
Facebook

„Egyszerű értelmiségi  átlagember, tudományos kutatónak indult, majd felsőoktatási vezető lett, kiküldték az EJEB bírójának, de azt nem tudták,  hogy ott nem a bírák döntenek, hanem az apparátus. Sólyom államfőként ezért őt jelölte legfőbb itthoni bírónak tényleges bírói tapasztalat nélkül, és későbbi eltávolítása mártírt csinált belőle az Orbán-ellenes táborban, és most ő lesz ezért az államfő. Tulajdonképpen rendes ember, bár pechei miatt sehol nem tudta kifutni magát. De most, hogy elvállalja egy rövid kapacitálás után Magyar Péter bábja szerepét, az utólagosan azt a kis megbecsülést is lerombolja, amit hányatott élete révén azért megérdemelt volna. Hátha meggondolja még magát keddig.”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 117 komment

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Sorrend:
vitez-laszlo
2026. augusztus 06. 12:10
"Baka András az új államfő" Hány éves vagy Batman? Negyven, vagy hetven? - Hetven, hetven! Hány fogad van, Batman? - Negyven vagy hetven? - Egy sem, egy sem!
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0
0
altona-2
•••
2026. augusztus 06. 12:09 Szerkesztve
Baka eltársnak küldöm a medencémből:youtu.be/3GsvlXoOM9E?is=YSiINydnmFOWzTqj Kft Bábu vagy
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0
0
nibiru
2026. augusztus 06. 12:06
Hja, amikor nagyobb az ambíció, mint a tudás és rátermettség....
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1
0
mostar2222
2026. augusztus 06. 11:52
Horst_Tappert Teljesen mindegy, ki lesz, mit tesz, mit mond., ti mindenképp mocskolni fogjátok.
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0
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