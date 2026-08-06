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Tulajdonképpen rendes ember, bár pechei miatt sehol nem tudta kifutni magát.
„Egyszerű értelmiségi átlagember, tudományos kutatónak indult, majd felsőoktatási vezető lett, kiküldték az EJEB bírójának, de azt nem tudták, hogy ott nem a bírák döntenek, hanem az apparátus. Sólyom államfőként ezért őt jelölte legfőbb itthoni bírónak tényleges bírói tapasztalat nélkül, és későbbi eltávolítása mártírt csinált belőle az Orbán-ellenes táborban, és most ő lesz ezért az államfő. Tulajdonképpen rendes ember, bár pechei miatt sehol nem tudta kifutni magát. De most, hogy elvállalja egy rövid kapacitálás után Magyar Péter bábja szerepét, az utólagosan azt a kis megbecsülést is lerombolja, amit hányatott élete révén azért megérdemelt volna. Hátha meggondolja még magát keddig.”
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