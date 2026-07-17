Hivatalos: Szoboszlai Dominik 2031-ig aláírt a Liverpoolnál

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Az egyeztetések még tavaly októberben kezdődtek, és az elmúlt másfél hónapban gyorsultak fel igazán.
Hivatalosan is meghosszabbította szerződését a Liverpool labdarúgócsapatával Szoboszlai Dominik. A 20-szoros angol bajnok klub bejelentése szerint
a 25 éves magyar középpályás, a válogatott csapatkapitánya hosszú távú, öt évre szóló új kontraktust írt alá, így 2031-ig kötelezte el magát a vörösökhöz.
Esterházy Mátyás, a játékos menedzsere elárulta, hogy az egyeztetések még tavaly októberben kezdődtek, és az elmúlt másfél hónapban gyorsultak fel igazán. A menedzsment szerint a szerződéshosszabbítás megerősíti, hogy
Szoboszlai stabil helyet vívott ki magának a világ legszűkebb elitjében,
amit az elmúlt három szezonban nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményével érdemelt ki. Az új megállapodás véget vet a jövőjével kapcsolatos átigazolási pletykáknak.
A labdarúgó a klub hivatalos honlapján nyilatkozva elmondta, hogy a pénteki napot pályafutása egyik legfontosabb mérföldkövének tekinti, és továbbra is az a cél vezérli, hogy mindent megnyerjen a csapattal. Úgy fogalmazott, gyermekkora óta az motiválja, hogy egyre jobb és jobb legyen, és szeretne mindenki számára pozitív példaképként szolgálni. Hozzátette, hogy a céljai változatlanok: minden lehetséges angol trófeát be akar gyűjteni, és a Bajnokok Ligáját is meg akarja nyerni a Liverpoollal.
Szoboszlai Dominik kedden már edzésbe állt, jövő héten pedig az Egyesült Államokba utazik a csapattal, ahol felkészülési mérkőzéseken lépnek pályára a Sunderland, a Wrexham és a Leeds ellen. A 65-szörös magyar válogatott középpályás 2023-as leigazolása óta 147 tétmérkőzésen 28 gólt és 26 gólpasszt jegyzett, a 2025–2026-os szezon végén pedig a klubnál az év legjobb játékosának járó elismerést is átvehette.
Nyitókép: A Liverpool FC hivatalos Facebook-oldala