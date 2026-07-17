Hivatalos: Szoboszlai Dominik 2031-ig aláírt a Liverpoolnál

Szoboszlai stabil helyet vívott ki magának a világ legszűkebb elitjében,

amit az elmúlt három szezonban nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményével érdemelt ki. Az új megállapodás véget vet a jövőjével kapcsolatos átigazolási pletykáknak.

A labdarúgó a klub hivatalos honlapján nyilatkozva elmondta, hogy a pénteki napot pályafutása egyik legfontosabb mérföldkövének tekinti, és továbbra is az a cél vezérli, hogy mindent megnyerjen a csapattal. Úgy fogalmazott, gyermekkora óta az motiválja, hogy egyre jobb és jobb legyen, és szeretne mindenki számára pozitív példaképként szolgálni. Hozzátette, hogy a céljai változatlanok: minden lehetséges angol trófeát be akar gyűjteni, és a Bajnokok Ligáját is meg akarja nyerni a Liverpoollal.