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liverpool szoboszlai dominik esterházy mátyás bajnok

Hivatalos: Szoboszlai Dominik 2031-ig aláírt a Liverpoolnál

2026. július 17. 16:50

Az egyeztetések még tavaly októberben kezdődtek, és az elmúlt másfél hónapban gyorsultak fel igazán.

2026. július 17. 16:50
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Hivatalosan is meghosszabbította szerződését a Liverpool labdarúgócsapatával Szoboszlai Dominik. A 20-szoros angol bajnok klub bejelentése szerint 

a 25 éves magyar középpályás, a válogatott csapatkapitánya hosszú távú, öt évre szóló új kontraktust írt alá, így 2031-ig kötelezte el magát a vörösökhöz.

Esterházy Mátyás, a játékos menedzsere elárulta, hogy az egyeztetések még tavaly októberben kezdődtek, és az elmúlt másfél hónapban gyorsultak fel igazán. A menedzsment szerint a szerződéshosszabbítás megerősíti, hogy 

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Szoboszlai stabil helyet vívott ki magának a világ legszűkebb elitjében, 

amit az elmúlt három szezonban nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményével érdemelt ki. Az új megállapodás véget vet a jövőjével kapcsolatos átigazolási pletykáknak.

A labdarúgó a klub hivatalos honlapján nyilatkozva elmondta, hogy a pénteki napot pályafutása egyik legfontosabb mérföldkövének tekinti, és továbbra is az a cél vezérli, hogy mindent megnyerjen a csapattal. Úgy fogalmazott, gyermekkora óta az motiválja, hogy egyre jobb és jobb legyen, és szeretne mindenki számára pozitív példaképként szolgálni. Hozzátette, hogy a céljai változatlanok: minden lehetséges angol trófeát be akar gyűjteni, és a Bajnokok Ligáját is meg akarja nyerni a Liverpoollal.

Szoboszlai Dominik kedden már edzésbe állt, jövő héten pedig az Egyesült Államokba utazik a csapattal, ahol felkészülési mérkőzéseken lépnek pályára a Sunderland, a Wrexham és a Leeds ellen. A 65-szörös magyar válogatott középpályás 2023-as leigazolása óta 147 tétmérkőzésen 28 gólt és 26 gólpasszt jegyzett, a 2025–2026-os szezon végén pedig a klubnál az év legjobb játékosának járó elismerést is átvehette.

Nyitókép: A Liverpool FC hivatalos Facebook-oldala

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Összesen 8 komment

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Galerida
2026. július 17. 17:56
Szoboszlai ráfázott, mert péter genetikailag és mentálisan annyira irigy a nála különbekre, hogy hétfőn kiegészíti a legendás 17-est valami kötelező kivizsgálással, ami csak a Dominikokra vonatkozik! Ehhez a szinthez vannak meg a szakemberei...és esetenként 7 sün!
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4
1
deniel
2026. július 17. 17:36
Sajnálom hogy a Liverpoolnál maradt kipróbálhatta volna magát egy jobb csapatnál és rájöhetett volna hogy nem is olyan nagytudású játékos így nem fog tudni fejlődni habár a pénz beszél nem a tudás...
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0
5
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 17. 17:31
Hajrá Manchester United !!!
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0
3
arpadan
2026. július 17. 17:28
Azért én egy 20-szoros angol bajnok és hatszoros BEK/BL győztes csapatnak nem föltétlenül a Lúzer FC nevet választanám...
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4
1
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