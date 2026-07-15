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liverpool valmar kkevin bruno sláger

Megkezdődött a felkészülés Liverpoolban: magyar sláger szólt az edzőközpontban (VIDEÓ)

2026. július 15. 09:29

A nyaralásból (vagy vb-ről) visszatérő játékosok az első napokban intenzív fizikai felméréseken és erőnléti edzéseken vesznek részt a szakmai stáb irányításával.

2026. július 15. 09:29
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Kezdetét vette a nyári alapozás a Liverpool FC-nél az AXA Training Centre-ben: a nyaralásból (vagy vb-ről) visszatérő játékosok az első napokban intenzív fizikai felméréseken és erőnléti edzéseken vesznek részt a szakmai stáb irányításával.

A csapat YouTube-oldalán megjelent „Inside Training” videóból derült ki, hogy az edzőközpont konditermében hétfőn magyar sláger alapozta meg a hangulatot: a játékosok a VALMAR, Bruno, T. Danny és KKevin közös, „ALL NIGHT” című számát hallgatták a felmérések közben.

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Fotó: PETER POWELL / AFP

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Összesen 3 komment

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2026. július 15. 10:13 Szerkesztve
Magyar sláger: Geci, nem bírom /8:00 Kerkez/
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 15. 09:31
Idén is szopni fog a Liverpool. Ámen!
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