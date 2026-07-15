Megkezdődött a felkészülés Liverpoolban: magyar sláger szólt az edzőközpontban (VIDEÓ)

Kezdetét vette a nyári alapozás a Liverpool FC-nél az AXA Training Centre-ben: a nyaralásból (vagy vb-ről) visszatérő játékosok az első napokban intenzív fizikai felméréseken és erőnléti edzéseken vesznek részt a szakmai stáb irányításával.

A csapat YouTube-oldalán megjelent „Inside Training” videóból derült ki, hogy az edzőközpont konditermében hétfőn magyar sláger alapozta meg a hangulatot: a játékosok a VALMAR, Bruno, T. Danny és KKevin közös, „ALL NIGHT” című számát hallgatták a felmérések közben.