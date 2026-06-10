„Ha csinálják, akkor beleállok” – Szoboszlai nem gondolta volna, hogy ennyire rugdosni fognak a kazahok

Mint arról mi is beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott kedden 3–1-re legyőzte Kazahsztánt felkészülési mérkőzésen. A debreceni találkozó után a sajtó munkatársai többek között arról kérdezték a mieink csapatkapitányát, az egyenlítő találatot szerző, majd Schäfer András bombagólját előkészítő Szoboszlai Dominiket, hogy mennyire lepte meg őt az ellenfél kőkemény stílusa. A kazah játékosok az első félidőben öt sárga lapot is begyűjtöttek, közülük Makszim Szamorodovot a második játékrészben, még 1–1-nél ki is állította a játékvezető.

Szoboszlai Dominik is kapott rúgásokat a kazahoktól (Fotó: MLSZ)

„Sokszor elmondtam már, hogy válogatott szerelésben nincs barátságos mérkőzés – kezdte a Liverpool sztárja. – Jobban kezdtek a kazahok, ez meg is mutatkozott az eredményen (a szünetben még a vendégek vezettek – a szerk.), de az öltözői megbeszélés a szünetben sokat dobott mindenkin. A második félidőhöz úgy álltunk hozzá, hogy az elsőt töröljük ki az emlékezetünkből, mert így nem lehet hozzáállni egy mérkőzéshez.