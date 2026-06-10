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magyar válogatott Magyarország Kazahsztán Szoboszlai Dominik

„Ha csinálják, akkor beleállok” – Szoboszlai nem gondolta volna, hogy ennyire rugdosni fognak a kazahok

2026. június 10. 08:17

A kazah játékosok nem kímélték a magyar futballistákat a keddi mérkőzésen. Szoboszlai Dominik nem számított rá, hogy az ellenfél ennyire durván játszik majd.

2026. június 10. 08:17
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Mint arról mi is beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott kedden 3–1-re legyőzte Kazahsztánt felkészülési mérkőzésen. A debreceni találkozó után a sajtó munkatársai többek között arról kérdezték a mieink csapatkapitányát, az egyenlítő találatot szerző, majd Schäfer András bombagólját előkészítő Szoboszlai Dominiket, hogy mennyire lepte meg őt az ellenfél kőkemény stílusa. A kazah játékosok az első félidőben öt sárga lapot is begyűjtöttek, közülük Makszim Szamorodovot a második játékrészben, még 1–1-nél ki is állította a játékvezető.

magyar válogatott, Szoboszlai Dominik, Kazahsztán, Magyarország
Szoboszlai Dominik is kapott rúgásokat a kazahoktól (Fotó: MLSZ)

„Sokszor elmondtam már, hogy válogatott szerelésben nincs barátságos mérkőzés – kezdte a Liverpool sztárja. – Jobban kezdtek a kazahok, ez meg is mutatkozott az eredményen (a szünetben még a vendégek vezettek – a szerk.), de az öltözői megbeszélés a szünetben sokat dobott mindenkin. A második félidőhöz úgy álltunk hozzá, hogy az elsőt töröljük ki az emlékezetünkből, mert így nem lehet hozzáállni egy mérkőzéshez. 

Nem számítottam rá, hogy a kazahok ennyire rugdalni fognak, a szezon végén nem is akartam megsérülni, de úgy voltam vele, hogy ha csinálják, akkor beleállok szívesen.”

Szoboszlai az M4 Sportnak arról is beszélt, hogy a csütörtökön kezdődő világbajnokságon nyomon követi-e majd a meccseket.

„Inkább a focidetox fog jól esni most, még mindig vannak bennem szomorú gondolatok – utalt a tavaly novemberi, Írország elleni hazai találkozóra, melynek elveszítésével a magyar válogatottnak minden esélye elszállt arra, hogy kijusson a vb-re. – Ha éppen úgy alakul a napom, hogy lesz szabadidőm egy vb-mérkőzésre, akkor lehet, hogy belenézek, de nem ahhoz fogom igazítani a programjaimat, hogy nézhessem, mert lesz jobb dolgom is szerintem.”

 

A magyar nemzeti csapatot legközelebb ősszel láthatjuk újra a pályán, amikor Ukrajnával, Észak-Írországgal és Georgiával (Grúziával) küzd majd meg a Nemzetek Ligája-sorozat B-divíziójában. 

Nyitókép: MLSZ

A Magyarország–Kazahsztán mérkőzés összefoglalója

 

 

Összesen 1 komment

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zakar zoltán béla
2026. június 10. 08:38
Ocsmány módon rángattak,rugdaltak,....
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