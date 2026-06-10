„Lesz jobb dolgom is” – Szoboszlai Dominik nem a világbajnoksághoz igazítja a napirendjét (VIDEÓ)

A kezdeti sokk után jött az egyenlítés, majd Schäfer bombájával és Tóth okos góljával legyőztük a kazahokat
Az Union Berlin középpályása élete egyik legszebb találatát szerezte.
A magyar csapatkapitány a Lamborghinijével, Varga Barnabással az anyósülésen távozott Debrecenből.
Ahogy megírtuk, Magyarország labdarúgó-válogatottja kedden hátrányba került Kazahsztánnal szemben Debrecenben, de a második félidő elején előbb egyenlíteni, majd fordítani tudott, így az utolsó felkészülési mérkőzését 3–1-re megnyerve hangolt a szeptemberben rajtoló Nemzetek Ligájára, amelynek B divíziójában Észak-Írország, Georgia és Ukrajna lesz az ellenfele.
A mérkőzés után Szoboszlai Dominiket kérdezték újságírók a közelgő világbajnokságról, mire a Liverpool magyar klasszisa pár szóban kifejtette, hogy nem a vébé meccseihez igazítja majd a napirendjét.
„Inkább a focidetox fog jól esni most, még mindig vannak bennem szomorú gondolatok”
– mondta a tragikus írek elleni meccsre utalva, ahol eldőlt, hogy megint lemaradunk a világbajnokságról.
„Lesz jobb dolgom is” – tette hozzá.
Szemfüles kollégák azt is kameravégre kapták, hogyan távozott Szoboszlai Dominik a magyar válogatott meccse után a debreceni stadionból. A rajongók még itt is jelen voltak, de
a csapatkapitány céltudatosan szállt be csodaszép Lamborghinijébe, némi meglepetésre Varga Barnabással együtt,
aki csatlakozott hozzá az anyósülésen.
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