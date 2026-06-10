„Lesz jobb dolgom is” – Szoboszlai Dominik nem a világbajnoksághoz igazítja a napirendjét (VIDEÓ)

Ahogy megírtuk, Magyarország labdarúgó-válogatottja kedden hátrányba került Kazahsztánnal szemben Debrecenben, de a második félidő elején előbb egyenlíteni, majd fordítani tudott, így az utolsó felkészülési mérkőzését 3–1-re megnyerve hangolt a szeptemberben rajtoló Nemzetek Ligájára, amelynek B divíziójában Észak-Írország, Georgia és Ukrajna lesz az ellenfele.

A mérkőzés után Szoboszlai Dominiket kérdezték újságírók a közelgő világbajnokságról, mire a Liverpool magyar klasszisa pár szóban kifejtette, hogy nem a vébé meccseihez igazítja majd a napirendjét.