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liverpool kazahsztán szoboszlai dominik debrecen világbajnokság

„Lesz jobb dolgom is” – Szoboszlai Dominik nem a világbajnoksághoz igazítja a napirendjét (VIDEÓ)

2026. június 10. 06:23

A magyar csapatkapitány a Lamborghinijével, Varga Barnabással az anyósülésen távozott Debrecenből.

2026. június 10. 06:23
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Ahogy megírtuk, Magyarország labdarúgó-válogatottja kedden hátrányba került Kazahsztánnal szemben Debrecenben, de a második félidő elején előbb egyenlíteni, majd fordítani tudott, így az utolsó felkészülési mérkőzését 3–1-re megnyerve hangolt a szeptemberben rajtoló Nemzetek Ligájára, amelynek B divíziójában Észak-Írország, Georgia és Ukrajna lesz az ellenfele.

A mérkőzés után Szoboszlai Dominiket kérdezték újságírók a közelgő világbajnokságról, mire a Liverpool magyar klasszisa pár szóban kifejtette, hogy nem a vébé meccseihez igazítja majd a napirendjét.

„Inkább a focidetox fog jól esni most, még mindig vannak bennem szomorú gondolatok”

 – mondta a tragikus írek elleni meccsre utalva, ahol eldőlt, hogy megint lemaradunk a világbajnokságról. 

„Lesz jobb dolgom is” – tette hozzá.


Szemfüles kollégák azt is kameravégre kapták, hogyan távozott Szoboszlai Dominik a magyar válogatott meccse után a debreceni stadionból. A rajongók még itt is jelen voltak, de 

a csapatkapitány céltudatosan szállt be csodaszép Lamborghinijébe, némi meglepetésre Varga Barnabással együtt,

 aki csatlakozott hozzá az anyósülésen.

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Nyitókép: Facebook

 

Összesen 2 komment

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machet
2026. június 10. 07:51
Beszállni,céltudatosan.Nem ám csak úgy,véletlenül.Mazsom.
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2026. június 10. 07:18
Nyilván gyártja a sok idióta reklámot, amivel tele a város.
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