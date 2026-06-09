„A gólom után a csapattársak meglepődtek, az kicsit bántó volt” – poénkodott az élete gólját szerző Schäfer

A kezdeti sokk után jött az egyenlítés, majd Schäfer bombájával és Tóth okos góljával legyőztük a kazahokat
Az Union Berlin középpályása élete egyik legszebb találatát szerezte.
Vidáman értékelték a kazahok legyőzését a magyar labdarúgó-válogatott tagjai.
Mint arról beszámoltunk, hátrányból fordította meg a kazahok elleni szezonzáró felkészülési mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott. A 3–1-es győzelemmel zárult debreceni csata újabb fiatal játékosok debütálásáról, Schäfer András bombagóljáról és Tóth Rajmund eredményes bemutatkozásáról is emlékezetes marad.
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Az Union Berlin középpályása élete egyik legszebb találatát szerezte.
A főszereplők az M4 Sport kamerája előtt értékelték a találkozót, amely után jöhet a nyári szünet, ősszel pedig már a Nemzetek Ligája-meccsek várnak a nemzeti együttesre.
„Nehéz értékelni, mert az első félidőben nagyon rossz játékot produkáltunk. Tosza-mosza, élettelen játékot mutattunk, ebben a mezben ilyen teljesítményt nem lehet produkálni. A szünet után aztán javult a helyzet és annak is örülhetünk, hogy a debütálók jól szálltak be.
A gólom után a csapattársak meglepődtek, az kicsit bántó volt.
Az elmúlt meccseken a hajrában kezdtük elveszíteni a kontrollt, most fordítva történt, szeretném is kiemelni Szűcs Tomit, Lukács Danit, Tóth Rajmit, mert nagyon jó hatással voltak a csapatra” – jelentette ki a bombagólt szerző Schäfer András.
„Elnézést kérek, hogy hebegek meg habogok, de még csak keresem a szavakat. Minden játékos erről álmodik, hogy pályára lépjen a nemzeti csapatban és még gólt is sikerült szereznem, nem is tudok mit mondani.
A klubomban még nem lőttem gólt, a válogatottban máris összejött.
Már a kispadról is azt elemeztem, hogy miként tudok hozzátenni a csapathoz, ha beállok. Amikor Szűcs Tomi felnézett, már tudtam, mit kell tennem. Nem tudom leírni, amit érzek, az elmúlt egy hónapban bajnok lettem, bekerültem a válogatottba, debütáltam és még gólt is szereztem, elképesztő!” – kereste a szavakat a góllal debütáló ETO-játékos, Tóth Rajmund.
„Valahogy így képzeltem el, örülök, hogy a csapat tudott nyerni, mert nehezen kezdődött a mérkőzés. A debütálás miatt nagyon boldog vagyok, úgy éreztem magam, mintha ez nem egy új helyzet lenne, ismerős volt a közeg. Mire pályára léptem, nagyon nem is kellett játékba avatkoznom. Elképesztő gólt lőtt a Schäfi, nagyon látványos volt a kapuból. A szezonomban egész évben ezért dolgoztam, most jön egy kis pihenés és ezek az élmények nagy motivációt adnak a folytatásra” – fogalmazott a szintén debütáló liverpooli kapus, Pécsi Ármin.
„Reggel fél ötkor arra keltem, hogy bedurrant a fogam, egész nap nem tudtam enni, inni, de ahogy pályára léptem, elmúlt. Semmiképp nem akartam kihagyni ezt a válogatott meccset.
Imádok ebben a stadionban játszani, elképesztő élmény volt, nem tudom hány meccset tudok még itt játszani, de hálás vagyok a közönségnek, hogy így fogadtak.
Minél hamarabb ki akartunk egyenlíteni és utána uraltuk is a mérkőzést” – értékelt a debreceni középpályás, Szűcs Tamás.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt