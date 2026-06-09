„A gólom után a csapattársak meglepődtek, az kicsit bántó volt” – poénkodott az élete gólját szerző Schäfer

Már a kispadról is azt elemeztem, hogy miként tudok hozzátenni a csapathoz, ha beállok. Amikor Szűcs Tomi felnézett, már tudtam, mit kell tennem. Nem tudom leírni, amit érzek, az elmúlt egy hónapban bajnok lettem, bekerültem a válogatottba, debütáltam és még gólt is szereztem, elképesztő!” – kereste a szavakat a góllal debütáló ETO-játékos, Tóth Rajmund.

„Valahogy így képzeltem el, örülök, hogy a csapat tudott nyerni, mert nehezen kezdődött a mérkőzés. A debütálás miatt nagyon boldog vagyok, úgy éreztem magam, mintha ez nem egy új helyzet lenne, ismerős volt a közeg. Mire pályára léptem, nagyon nem is kellett játékba avatkoznom. Elképesztő gólt lőtt a Schäfi, nagyon látványos volt a kapuból. A szezonomban egész évben ezért dolgoztam, most jön egy kis pihenés és ezek az élmények nagy motivációt adnak a folytatásra” – fogalmazott a szintén debütáló liverpooli kapus, Pécsi Ármin.

„Reggel fél ötkor arra keltem, hogy bedurrant a fogam, egész nap nem tudtam enni, inni, de ahogy pályára léptem, elmúlt. Semmiképp nem akartam kihagyni ezt a válogatott meccset.