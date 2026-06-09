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magyar válogatott Debrecen kazahsztán

„A gólom után a csapattársak meglepődtek, az kicsit bántó volt” – poénkodott az élete gólját szerző Schäfer

2026. június 09. 21:39

Vidáman értékelték a kazahok legyőzését a magyar labdarúgó-válogatott tagjai.

2026. június 09. 21:39
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Mint arról beszámoltunk, hátrányból fordította meg a kazahok elleni szezonzáró felkészülési mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott. A 3–1-es győzelemmel zárult debreceni csata újabb fiatal játékosok debütálásáról, Schäfer András bombagóljáról és Tóth Rajmund eredményes bemutatkozásáról is emlékezetes marad.

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A főszereplők az M4 Sport kamerája előtt értékelték a találkozót, amely után jöhet a nyári szünet, ősszel pedig már a Nemzetek Ligája-meccsek várnak a nemzeti együttesre.

„Nehéz értékelni, mert az első félidőben nagyon rossz játékot produkáltunk. Tosza-mosza, élettelen játékot mutattunk, ebben a mezben ilyen teljesítményt nem lehet produkálni. A szünet után aztán javult a helyzet és annak is örülhetünk, hogy a debütálók jól szálltak be.

A gólom után a csapattársak meglepődtek, az kicsit bántó volt.

Az elmúlt meccseken a hajrában kezdtük elveszíteni a kontrollt, most fordítva történt, szeretném is kiemelni Szűcs Tomit, Lukács Danit, Tóth Rajmit, mert nagyon jó hatással voltak a csapatra” – jelentette ki a bombagólt szerző Schäfer András.

„Elnézést kérek, hogy hebegek meg habogok, de még csak keresem a szavakat. Minden játékos erről álmodik, hogy pályára lépjen a nemzeti csapatban és még gólt is sikerült szereznem, nem is tudok mit mondani.

A klubomban még nem lőttem gólt, a válogatottban máris összejött.

Már a kispadról is azt elemeztem, hogy miként tudok hozzátenni a csapathoz, ha beállok. Amikor Szűcs Tomi felnézett, már tudtam, mit kell tennem. Nem tudom leírni, amit érzek, az elmúlt egy hónapban bajnok lettem, bekerültem a válogatottba, debütáltam és még gólt is szereztem, elképesztő!” – kereste a szavakat a góllal debütáló ETO-játékos, Tóth Rajmund.

„Valahogy így képzeltem el, örülök, hogy a csapat tudott nyerni, mert nehezen kezdődött a mérkőzés. A debütálás miatt nagyon boldog vagyok, úgy éreztem magam, mintha ez nem egy új helyzet lenne, ismerős volt a közeg. Mire pályára léptem, nagyon nem is kellett játékba avatkoznom. Elképesztő gólt lőtt a Schäfi, nagyon látványos volt a kapuból. A szezonomban egész évben ezért dolgoztam, most jön egy kis pihenés és ezek az élmények nagy motivációt adnak a folytatásra” – fogalmazott a szintén debütáló liverpooli kapus, Pécsi Ármin.

„Reggel fél ötkor arra keltem, hogy bedurrant a fogam, egész nap nem tudtam enni, inni, de ahogy pályára léptem, elmúlt. Semmiképp nem akartam kihagyni ezt a válogatott meccset.

Imádok ebben a stadionban játszani, elképesztő élmény volt, nem tudom hány meccset tudok még itt játszani, de hálás vagyok a közönségnek, hogy így fogadtak.

Minél hamarabb ki akartunk egyenlíteni és utána uraltuk is a mérkőzést” – értékelt a debreceni középpályás, Szűcs Tamás.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Összesen 3 komment

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Búvár Kund
2026. június 09. 22:28
Szűcs és Lukács beszállása felélinketette a játékot. Lukács mentalitása nagyon tetszik, mióta látom a válogatottban. Magyar bajnokit nem szoktam nézni. Tóth Alexen látszott a játékhiány.
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moliere-0
2026. június 09. 22:07
Oké, örülök, de olyanokat ne építsünk be a válogatottba, akikből már nem lesz SEMMI! Másrészt igaza van Schäfernek, néhány játékos nem pörgött fel erre a meccsre. Mondjuk lehet, hogy emberileg egyiknél-másiknál érthető, hogy már nem tud koncentrálni Szoboszlait nem szoktam bírálni, most is hozott azért sokat, csak kevesebbet, mint szokott, Varga is tompa volt, ha éles, m ost is szerez gólt. Redzic azt sem tudta, hol van, Tóth pedig minden meccsén bizonyítja, hogy miért nem játszik Angliában. Osváth nem megoldás. Markvárt végül is szarvashibát vétett, és végül is Csinger is hibázott egyet, talán nem is annyira az ő hibájuk, hanem a mi minőségünkhöz kissé nem passzoló négyvédős rendszeré. Styles pedig nem balbekk. Ilyenkor azért látszik, hogy Kerkezt és Sallait sokan szeretik szidni, de ha fenn vannak a pályán, mindjárt más azért (+ 50 milla €). Összességében nagy szívességet tettek a kazahok, hogy úgy játszottak, mintha tétje lenne, mivel az ukik és a grúzok nyilván nem barátkoznak.
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