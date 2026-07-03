Az építési engedélyeket, az iparbiztonsági engedélyeket és a használatbavételi engedélyeket az önkormányzattól független, a mindenkori kormányzat irányítása alatt álló hatóságok adják ki, és ellenőrzik a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Hogy a szabályozás megfelelő-e, az pedig a kormánytól és a parlamenttől függ. Egyikben sincs hatásköre az önkormányzatnak vagy a polgármesternek. Ha a szabályok nem megfelelőek, akkor tessék jobbá tenni, erre április 12. után minden lehetősége megvan a TISZA Pártnak és országgyűlési képviselőinek.

Egy klasszikust idézve, »farizeus« magatartás az önkormányzatra mutogatni, miközben a TISZA Párt kezében van a lehetőség a jogszabályok «tetszés» szerinti átalakítására. De nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy valójában csak a hergelés a cél, és nem a valódi cselekvés! Nem emlékszem arra, hogy akár Tárkányi Zsolt, akár Tompa Enikő iparbiztonság vagy környezetvédelem témában bármilyen javaslatot benyújtott volna a Parlament elé. A közösségi médiában megy a hergelés, de a cselekvésnek nincs nyoma a törvényhozásban.

Ennek tükrében különösen érdekes, hogy azután szólít fel lemondásra Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő, miután ajtót mutattam egy kínai vállalatnak a sorozatos szabályszegések miatt. De talán annak tükrében nem is véletlen, hogy Tárkányi Zsolt első útja megválasztott országgyűlési képviselőként Kapitány Istvánnal a CATL-hez vezetett. Ezt nyugodtan nevezhetjük szimbolikusnak. És annak tükrében sem véletlen, hogy Magyar Péter az első nemzetközi sajtótájékoztatóján kinyilvánította »abszolút nyitottságát« Kínával és a kínai befektetőkkel való együttműködésre.