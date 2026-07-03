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Debrecen Tárkányi Zsolt semcorp Tompa Enikő Papp László

Visszautasítom Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő lemondásra felszólító közleményének minden mondatát

2026. július 03. 08:16

Nyilvánvaló cél, hogy az ipari beruházások tekintetében elmossák a kormányhivatal mindenkori felelősségét, és azt politikai okokból Debrecen önkormányzatára és rám, mint polgármesterre hárítsák.

2026. július 03. 08:16
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Papp László
Papp László
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„A nyilatkozatuk nem más, mint annak előkészítése, hogy a TISZA-kormány által felügyelt kormányhivatalnak ne kelljen sem a konkrét, sem a jövőbeni ügyekben felelősséget vállalnia a debreceni üzemek biztonságos és a környezetvédelmi szabályoknak megfelelő működésének garantálásáért.

Nyilvánvaló cél, hogy az ipari beruházások tekintetében elmossák a kormányhivatal mindenkori felelősségét, és azt politikai okokból Debrecen önkormányzatára és rám, mint polgármesterre hárítsák. A saját tevékenységemért, az önkormányzat hatáskörében hozott döntésekért mindenkor vállalom a felelősséget, de azt nem fogadom el, hogy politikai célok kiszolgálása miatt az önkormányzattól független döntésekért várjon tőlem bárki felelősségvállalást, így lemondani sem fogok.

Azok a gyárak, munkahelyteremtő beruházások, amelyek az elmúlt 12 évben létrejöttek Debrecenben, kivétel nélkül a kormányhivataltól kaptak engedélyt, hiszen minden engedélyező hatóság a kormányhivatal részeként működik. Nem Debrecen önkormányzatától és nem a polgármestertől. Ez nem a felelősség elhárítása, ez tény.

Az építési engedélyeket, az iparbiztonsági engedélyeket és a használatbavételi engedélyeket az önkormányzattól független, a mindenkori kormányzat irányítása alatt álló hatóságok adják ki, és ellenőrzik a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Hogy a szabályozás megfelelő-e, az pedig a kormánytól és a parlamenttől függ. Egyikben sincs hatásköre az önkormányzatnak vagy a polgármesternek. Ha a szabályok nem megfelelőek, akkor tessék jobbá tenni, erre április 12. után minden lehetősége megvan a TISZA Pártnak és országgyűlési képviselőinek.

Egy klasszikust idézve, »farizeus« magatartás az önkormányzatra mutogatni, miközben a TISZA Párt kezében van a lehetőség a jogszabályok «tetszés» szerinti átalakítására. De nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy valójában csak a hergelés a cél, és nem a valódi cselekvés! Nem emlékszem arra, hogy akár Tárkányi Zsolt, akár Tompa Enikő iparbiztonság vagy környezetvédelem témában bármilyen javaslatot benyújtott volna a Parlament elé. A közösségi médiában megy a hergelés, de a cselekvésnek nincs nyoma a törvényhozásban.

Ennek tükrében különösen érdekes, hogy azután szólít fel lemondásra Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő, miután ajtót mutattam egy kínai vállalatnak a sorozatos szabályszegések miatt. De talán annak tükrében nem is véletlen, hogy Tárkányi Zsolt első útja megválasztott országgyűlési képviselőként Kapitány Istvánnal a CATL-hez vezetett. Ezt nyugodtan nevezhetjük szimbolikusnak. És annak tükrében sem véletlen, hogy Magyar Péter az első nemzetközi sajtótájékoztatóján kinyilvánította »abszolút nyitottságát« Kínával és a kínai befektetőkkel való együttműködésre.

Így szól a Magyar Pétertől származó idézet:

»Szerintem Kínának is az az érdeke és a mi érdekünk is, hogy nagyon jól tudjunk együttműködni, és, hogy kölcsönösen jól járjon mind a két ország, mind a két ország vállalatai. Mi ezen fogunk dolgozni, és még egyszer mondom, hogy nagyon szívesen megyek Pekingbe, és szeretettel várjuk a kínai vezetőket.«

Mindezek tükrében a leghatározottabban visszautasítom azt az állítást, miszerint munkámat a debreceniek hangjának elnyomásával végzem. 2024. június 9-én, az önkormányzati választáson, amelynek az akkumulátoripar központi témája volt, a debreceniek véleményt mondtak a munkámról, és újabb 5 évre megbíztak a polgármesteri feladatok ellátásával. A képviselők által kifogásolt akkumulátoripar debreceni szereplői akkor is ismertek voltak, azóta sem több, sem kevesebb nem lett belőlük.

Ahogy eddig is, úgy a jövőben is mindent megteszek Debrecen fejlődéséért és azért, hogy ez biztonságos körülmények között történjen. A Semcorp esetéhez hasonlóan határozottan fellépünk a jövőben is minden szabályszegéssel szemben, és arra kérjük a hatóságokat, hogy hasonlóképpen járjanak el!”

Nyitókép: MTI/MTVA/ Derencsényi István

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

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Sorrend:
stormy
2026. július 03. 11:00
"elmossák a kormányhivatal mindenkori felelősségét," hát kb semmit sem csinálnak csak beszedik a pénzeket az engedélyezéskor, engedélyek megújjításakor telibeszernak minden jogszabályt, semmilyen ellenörzés (vajon miért....) és a köztes időben egymásnak veri ki. kb mind a szakmájában elétképtelen jogász bibsi.
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google-2
2026. július 03. 10:17
Mindent Magyar dönt el, de semmiért nem vállal felelősséget. Igazi királyi attitűd. De míg Nyugaton a királyok hatalma jelképes, nálunk most kendült fel igazán. Aggasztó.
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Dixtroy
2026. július 03. 10:16
Papi! Bedőltél a faszságnak, próbáltál előremenekülni, de így is meg akarnak fogni a sapkád miatt. Ugyanaz a nóta mint Gödön, titokzatos kurvaéletveszélyes szennyezés hatszáznyolcvanmilliószoros határérték túllépés, gyakorlatilag rettegtetés a homoktól, azt akarták rádverni, hogy veszélyezteted a debrecenieket, erre nekiugrottál a gyárnak. Na, azt kellett volna tennend, hogy odahívod a grínpacét, meg a levegő akciócsoportot, meg a többi ilyen szart, hatástanulmány, mi a szennyezés és mit okoz, és bemutatod, hogy milyen gondoskodó meg törődő vagy, és lóbálod a környezetvédelmi bosszúálló palloslófaszt, ezer nyilatkozat naponta, és az ügy vagy elalszik, vagy kiderül valami konkrét, és akkor lehet feljelentés meg miszarban sürögni, vagy az derül ki, hogy kamu az egész. Ott basztad el, hogy cselekedni akarsz, de már más világ van, a cselekedet látszata a legfontosabb, ha nem sikerül felvenni mapettó ritmusát, kicsinálnak meglásd.
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elcapo-3
2026. július 03. 09:46
Nem visszautasítani kell, hanem izomból elküldeni őket a picsába!
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