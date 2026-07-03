A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
Nyilvánvaló cél, hogy az ipari beruházások tekintetében elmossák a kormányhivatal mindenkori felelősségét, és azt politikai okokból Debrecen önkormányzatára és rám, mint polgármesterre hárítsák.
„A nyilatkozatuk nem más, mint annak előkészítése, hogy a TISZA-kormány által felügyelt kormányhivatalnak ne kelljen sem a konkrét, sem a jövőbeni ügyekben felelősséget vállalnia a debreceni üzemek biztonságos és a környezetvédelmi szabályoknak megfelelő működésének garantálásáért.
Nyilvánvaló cél, hogy az ipari beruházások tekintetében elmossák a kormányhivatal mindenkori felelősségét, és azt politikai okokból Debrecen önkormányzatára és rám, mint polgármesterre hárítsák. A saját tevékenységemért, az önkormányzat hatáskörében hozott döntésekért mindenkor vállalom a felelősséget, de azt nem fogadom el, hogy politikai célok kiszolgálása miatt az önkormányzattól független döntésekért várjon tőlem bárki felelősségvállalást, így lemondani sem fogok.
Azok a gyárak, munkahelyteremtő beruházások, amelyek az elmúlt 12 évben létrejöttek Debrecenben, kivétel nélkül a kormányhivataltól kaptak engedélyt, hiszen minden engedélyező hatóság a kormányhivatal részeként működik. Nem Debrecen önkormányzatától és nem a polgármestertől. Ez nem a felelősség elhárítása, ez tény.
Az építési engedélyeket, az iparbiztonsági engedélyeket és a használatbavételi engedélyeket az önkormányzattól független, a mindenkori kormányzat irányítása alatt álló hatóságok adják ki, és ellenőrzik a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Hogy a szabályozás megfelelő-e, az pedig a kormánytól és a parlamenttől függ. Egyikben sincs hatásköre az önkormányzatnak vagy a polgármesternek. Ha a szabályok nem megfelelőek, akkor tessék jobbá tenni, erre április 12. után minden lehetősége megvan a TISZA Pártnak és országgyűlési képviselőinek.
Egy klasszikust idézve, »farizeus« magatartás az önkormányzatra mutogatni, miközben a TISZA Párt kezében van a lehetőség a jogszabályok «tetszés» szerinti átalakítására. De nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy valójában csak a hergelés a cél, és nem a valódi cselekvés! Nem emlékszem arra, hogy akár Tárkányi Zsolt, akár Tompa Enikő iparbiztonság vagy környezetvédelem témában bármilyen javaslatot benyújtott volna a Parlament elé. A közösségi médiában megy a hergelés, de a cselekvésnek nincs nyoma a törvényhozásban.
Ennek tükrében különösen érdekes, hogy azután szólít fel lemondásra Tárkányi Zsolt és Tompa Enikő, miután ajtót mutattam egy kínai vállalatnak a sorozatos szabályszegések miatt. De talán annak tükrében nem is véletlen, hogy Tárkányi Zsolt első útja megválasztott országgyűlési képviselőként Kapitány Istvánnal a CATL-hez vezetett. Ezt nyugodtan nevezhetjük szimbolikusnak. És annak tükrében sem véletlen, hogy Magyar Péter az első nemzetközi sajtótájékoztatóján kinyilvánította »abszolút nyitottságát« Kínával és a kínai befektetőkkel való együttműködésre.
Így szól a Magyar Pétertől származó idézet:
»Szerintem Kínának is az az érdeke és a mi érdekünk is, hogy nagyon jól tudjunk együttműködni, és, hogy kölcsönösen jól járjon mind a két ország, mind a két ország vállalatai. Mi ezen fogunk dolgozni, és még egyszer mondom, hogy nagyon szívesen megyek Pekingbe, és szeretettel várjuk a kínai vezetőket.«
Mindezek tükrében a leghatározottabban visszautasítom azt az állítást, miszerint munkámat a debreceniek hangjának elnyomásával végzem. 2024. június 9-én, az önkormányzati választáson, amelynek az akkumulátoripar központi témája volt, a debreceniek véleményt mondtak a munkámról, és újabb 5 évre megbíztak a polgármesteri feladatok ellátásával. A képviselők által kifogásolt akkumulátoripar debreceni szereplői akkor is ismertek voltak, azóta sem több, sem kevesebb nem lett belőlük.
Ahogy eddig is, úgy a jövőben is mindent megteszek Debrecen fejlődéséért és azért, hogy ez biztonságos körülmények között történjen. A Semcorp esetéhez hasonlóan határozottan fellépünk a jövőben is minden szabályszegéssel szemben, és arra kérjük a hatóságokat, hogy hasonlóképpen járjanak el!”
Nyitókép: MTI/MTVA/ Derencsényi István