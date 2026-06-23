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debrecen máv budapest

Újabb felújításokat jelentett be a MÁV az egyik legforgalmasabb fővonalon

2026. június 23. 17:16

Július közepéig tartó munkálatok és módosított menetrend várja az utasokat.

2026. június 23. 17:16
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A MÁV folytatja a vasúti sebességkorlátozások felszámolását célzó programját: június végétől több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődtek a Budapest–Debrecen közötti, 100-as számú fővonalon. A beruházások célja a pálya üzembiztonságának javítása, a menetrendszerűség növelése, valamint az, hogy több szakaszon ismét lehetővé váljon a 120 kilométer/órás pályasebesség – írja a vg.hu

Az elmúlt időszakban a MÁV több fontos vonalszakaszon is megszüntette a lassújeleket, így Rákosrendező térségében és a Hatvan–Somoskőújfalu vonalon. Emellett jelenleg is zajlanak korszerűsítések a Budapest–Pécs fővonalon, valamint a Szerencs–Nyíregyháza szakaszon. A fejlesztések jelentőségét mutatja, hogy a magyar vasútvonalak mintegy 40 százalékán továbbra is valamilyen forgalmi vagy sebességkorlátozás van érvényben.

A Budapest–Debrecen vonalon az első ütemben Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, illetve Abony állomáson végeznek váltó- és vágánykarbantartási munkákat. A második ütem július 10. és 18. között Cegléden zajlik majd, ahol egy mintegy 80 méteres pályaszakaszon cserélik ki az ágyazatot. A beavatkozás eredményeként ezen a részen is helyreállhat a 120 kilométer/órás sebesség.

A munkálatok idején az utasoknak módosított menetrendre kell készülniük. A legjelentősebb változás, hogy a Debrecen és Nyíregyháza felé közlekedő InterCity-vonatok átmenetileg nem a Nyugati pályaudvarról, hanem a Keleti pályaudvarról indulnak, és oda is érkeznek vissza.

A MÁV tájékoztatása szerint a július közepéig tartó karbantartásokat követően további pályafenntartási munkák is várhatók a Budapest–Debrecen fővonalon, amelyek célja a vasúti közlekedés megbízhatóságának és sebességének további javítása.

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Idézőjel

Felvesszük a kesztyűt a lassújelekkel szemben!

Nálunk az elmúlt években arra sem volt elegendő forrás, hogy legalább a meglévő pályák állapota megmaradjon.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 13 komment

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Magyarorszag-elveszett
2026. június 23. 19:34
dorkoka 2026. június 23. 17:5 Elkészült a 3. vágány Kelenföld és Ferencváros között. Tiszar? Nem, Vitézy? Nem, Lázár János.
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SzaboGeza
2026. június 23. 19:32
Rendben, De jó lenne ha úgy próbálnák megcsinálni, HOGY ne kelljen hozzányúlni a következő 30 évben!!!! Ha már felújítják az EGÉSZET!!!!!! Tényleg hányinger, hogy Budapesttől Bécsig, mindenki csak rimánkodik!!!!! IGEN KINYALHATOD TE IS!!!
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Hunnia
2026. június 23. 18:52
Milyen érdekes ... mintha lett volna köze "jog"Erős Pálnak az eredeti ÁVH-hoz. Lehet, hogy az unokája is hasonló úton fog járni? Felmenője saját állítása szerint: "Egyetem után a Markóba kerültem, mármint úgy, hogy az ott lévő kerületi bíróságon lettem fogalmazó. Végigjártam a szakma gyakorlati lépcsőfokait, s majd négy év múlva, 1960-ban Budára neveztek ki bírónak.” Ezt hogy is értelmezzük? '56 utáni négy évről beszél, tehát ÁVH-s volt. Valószínű, csettint az unokája "SIKER"-ének.
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2
0
pugacsov-0
2026. június 23. 18:48
Vityázy asszony figyelmébe ! „Négy órát utaztunk működő WC nélkül” – olvasónk szerint a megállók mosdóját ajánlotta a MÁV az InterCity-n A napi kellemetlenségek azonban itt még nem értek véget. A délutáni, 14:15-kor Pécsről induló InterCity-n már egyáltalán nem lehetett használni a mosdót, mert nem volt benne víz. A kalauz tájékoztatása szerint a hibát már többször is jelezték, de egyelőre nem történt javítás. Megoldásként azt javasolták az utasoknak, hogy a hosszabb megállások alkalmával az állomások mosdóit használják szükség esetén. A Zalaegerszeg és Pécs közötti út átszállással nagyjából négy órát vesz igénybe, így egy oda-vissza utazás közel nyolc órát jelent. Az utas ugyan Lázárnak üzent én meg Vityázi néninek, mivel 2 hónapja ő a miniszter !
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