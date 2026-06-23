Újabb felújításokat jelentett be a MÁV az egyik legforgalmasabb fővonalon

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Július közepéig tartó munkálatok és módosított menetrend várja az utasokat.
A MÁV folytatja a vasúti sebességkorlátozások felszámolását célzó programját: június végétől több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődtek a Budapest–Debrecen közötti, 100-as számú fővonalon. A beruházások célja a pálya üzembiztonságának javítása, a menetrendszerűség növelése, valamint az, hogy több szakaszon ismét lehetővé váljon a 120 kilométer/órás pályasebesség – írja a vg.hu.
Az elmúlt időszakban a MÁV több fontos vonalszakaszon is megszüntette a lassújeleket, így Rákosrendező térségében és a Hatvan–Somoskőújfalu vonalon. Emellett jelenleg is zajlanak korszerűsítések a Budapest–Pécs fővonalon, valamint a Szerencs–Nyíregyháza szakaszon. A fejlesztések jelentőségét mutatja, hogy a magyar vasútvonalak mintegy 40 százalékán továbbra is valamilyen forgalmi vagy sebességkorlátozás van érvényben.
A Budapest–Debrecen vonalon az első ütemben Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, illetve Abony állomáson végeznek váltó- és vágánykarbantartási munkákat. A második ütem július 10. és 18. között Cegléden zajlik majd, ahol egy mintegy 80 méteres pályaszakaszon cserélik ki az ágyazatot. A beavatkozás eredményeként ezen a részen is helyreállhat a 120 kilométer/órás sebesség.
A munkálatok idején az utasoknak módosított menetrendre kell készülniük. A legjelentősebb változás, hogy a Debrecen és Nyíregyháza felé közlekedő InterCity-vonatok átmenetileg nem a Nyugati pályaudvarról, hanem a Keleti pályaudvarról indulnak, és oda is érkeznek vissza.
A MÁV tájékoztatása szerint a július közepéig tartó karbantartásokat követően további pályafenntartási munkák is várhatók a Budapest–Debrecen fővonalon, amelyek célja a vasúti közlekedés megbízhatóságának és sebességének további javítása.
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