Újabb felújításokat jelentett be a MÁV az egyik legforgalmasabb fővonalon

A MÁV folytatja a vasúti sebességkorlátozások felszámolását célzó programját: június végétől több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődtek a Budapest–Debrecen közötti, 100-as számú fővonalon. A beruházások célja a pálya üzembiztonságának javítása, a menetrendszerűség növelése, valamint az, hogy több szakaszon ismét lehetővé váljon a 120 kilométer/órás pályasebesség – írja a vg.hu.

Az elmúlt időszakban a MÁV több fontos vonalszakaszon is megszüntette a lassújeleket, így Rákosrendező térségében és a Hatvan–Somoskőújfalu vonalon. Emellett jelenleg is zajlanak korszerűsítések a Budapest–Pécs fővonalon, valamint a Szerencs–Nyíregyháza szakaszon. A fejlesztések jelentőségét mutatja, hogy a magyar vasútvonalak mintegy 40 százalékán továbbra is valamilyen forgalmi vagy sebességkorlátozás van érvényben.