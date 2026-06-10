De miközben a hosszú távú célokon tartjuk a szemünket, foglalkozni kell a jelennel is: ezért indítottunk ezen a nyáron is a MÁV-nál olyan pályafelújítási programot, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassújelek. Ennek keretében májusban a Budapest–Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs–Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A pótlóbuszozás miatt minden utas türelmét köszönöm ezúton is!

A két beruházás több mint négymilliárd forintból valósul meg, a munkálatokat MÁV saját dolgozóival és eszközeivel végzi. A felújítás része több helyen a sínek és az ágyazat teljes cseréje, a vasúti átjárók felújítása, a vízelvezetési rendszer modernizálása, valamint a felsővezetékek és a biztosítóberendezések karbantartása is. A munkák végeztével csökkenhetnek az állandóvá váló késések, miközben a meghibásodások kockázata is kisebb lesz.”

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