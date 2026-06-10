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Nálunk az elmúlt években arra sem volt elegendő forrás, hogy legalább a meglévő pályák állapota megmaradjon.
„Felvesszük a kesztyűt a lassújelekkel szemben!
Miközben a környező uniós tagállamokban szinte mindenhol 160 km/h-nél magasabb sebességű vonalakat építenek vagy terveznek, addig nálunk az elmúlt években arra sem volt elegendő forrás, hogy legalább a meglévő pályák állapota megmaradjon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy negyven százalékán van ma valamilyen forgalomkorlátozás érvényben, a menetidők éppen ezért nem csökkennek, hanem évről évre növekednek, folyamatosak a meghibásodások és műszaki problémák.
Ha a vasútrombolás után át akarunk lépni a vasútfejlesztés korszakába, akkor célként nekünk is azt kell kitűzni, hogy Magyarországon is legyen forrás modern, a jelenleginél gyorsabb és kényelmesebb utazást lehetővé tevő pályák megépítésére: ebből a szempontból is az uniós források hazahozatala kulcsfontosságú.
De miközben a hosszú távú célokon tartjuk a szemünket, foglalkozni kell a jelennel is: ezért indítottunk ezen a nyáron is a MÁV-nál olyan pályafelújítási programot, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassújelek. Ennek keretében májusban a Budapest–Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs–Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A pótlóbuszozás miatt minden utas türelmét köszönöm ezúton is!
A két beruházás több mint négymilliárd forintból valósul meg, a munkálatokat MÁV saját dolgozóival és eszközeivel végzi. A felújítás része több helyen a sínek és az ágyazat teljes cseréje, a vasúti átjárók felújítása, a vízelvezetési rendszer modernizálása, valamint a felsővezetékek és a biztosítóberendezések karbantartása is. A munkák végeztével csökkenhetnek az állandóvá váló késések, miközben a meghibásodások kockázata is kisebb lesz.”
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