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forrás uniós máv Vitézy Dávid

Felvesszük a kesztyűt a lassújelekkel szemben!

2026. június 10. 10:12

Nálunk az elmúlt években arra sem volt elegendő forrás, hogy legalább a meglévő pályák állapota megmaradjon.

2026. június 10. 10:12
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Vitézy Dávid
Vitézy Dávid
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„Felvesszük a kesztyűt a lassújelekkel szemben!

Miközben a környező uniós tagállamokban szinte mindenhol 160 km/h-nél magasabb sebességű vonalakat építenek vagy terveznek, addig nálunk az elmúlt években arra sem volt elegendő forrás, hogy legalább a meglévő pályák állapota megmaradjon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy negyven százalékán van ma valamilyen forgalomkorlátozás érvényben, a menetidők éppen ezért nem csökkennek, hanem évről évre növekednek, folyamatosak a meghibásodások és műszaki problémák. 

Ha a vasútrombolás után át akarunk lépni a vasútfejlesztés korszakába, akkor célként nekünk is azt kell kitűzni, hogy Magyarországon is legyen forrás modern, a jelenleginél gyorsabb és kényelmesebb utazást lehetővé tevő pályák megépítésére: ebből a szempontból is az uniós források hazahozatala kulcsfontosságú. 

De miközben a hosszú távú célokon tartjuk a szemünket, foglalkozni kell a jelennel is: ezért indítottunk ezen a nyáron is a MÁV-nál olyan pályafelújítási programot, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassújelek. Ennek keretében májusban a Budapest–Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között, illetve a Szerencs–Nyíregyháza szakaszon indult több hónapos karbantartás. A pótlóbuszozás miatt minden utas türelmét köszönöm ezúton is!

A két beruházás több mint négymilliárd forintból valósul meg, a munkálatokat MÁV saját dolgozóival és eszközeivel végzi. A felújítás része több helyen a sínek és az ágyazat teljes cseréje, a vasúti átjárók felújítása, a vízelvezetési rendszer modernizálása, valamint a felsővezetékek és a biztosítóberendezések karbantartása is. A munkák végeztével csökkenhetnek az állandóvá váló késések, miközben a meghibásodások kockázata is kisebb lesz.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

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donciccio-2
2026. június 10. 11:25
lehet kezdeni a Pápa-Csorna vonallal ! bár GySEV igazgatású de tele van 10es,20as táblákkal
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dave
2026. június 10. 11:18
Te, hazug kis geci! Mit indítottál? Aki nincs benne a MÁV-l a dolgokban az beveszi ezt a minden igazságot nélkülöző hazugságot? Komolyan egy hónap után elindultak azok a felújítások? Mikor voltak a vágányzári tárgyalások? Az anyag megrendelések, egyéb szervezések, pld. a pótlóbuszok szervezése? Elárulom, már előző évtől, te kis rohadék geci!!!!!
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Obsitos Technikus
2026. június 10. 11:01
Tőlem kalapot is vehetsz...
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Sróf
2026. június 10. 10:59
Becstelen geciláda irritáló óriásóvodás.
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