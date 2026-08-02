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rendszer demokrácia kormány gyurcsány ferenc

Gyurcsány Ferenc csípőből, egy sárgászöld tállal a kezében megoldotta a „demokrácia problémáját”

2026. augusztus 02. 13:18

A volt miniszterelnök a kormány feladatairól elmélkedett.

2026. augusztus 02. 13:18
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A kormány feladatairól és a demokráciáról elmélkedett Gyurcsány Ferenc, aki közösségi oldalán egy hosszabb posztot tett közzé vasárnap délelőtt. A volt miniszterelnök szerint 

a kormányzás feladata az adatok megismerése és a mérlegelések után a hosszabb távú következtetések levonása, ám a demokrácia időkerete szorítja a kormányokat: egyre összetettebb problémára egyre gyorsabb válaszokat várnak az emberek.

Mint fogalmazott, éppen ezért a hosszabb távú befektetések – oktatás, egészségügy vagy éppen a vízgazdálkodás – háttérbe szorultak, miközben „a politikai jutalmazás és büntetés ideje egyre rövidebb. S mivel a választók az azonnali, látványos döntéseket értékelik a távoli, bizonytalan beruházások helyett, ezért a választási gőzelem reményében a politikának is ehhez kell igazodnia. Ez azonban nem felmentés, hanem diagnózis:

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 a probléma intézményi természetű. A jelenlegi parlamentáris rendszerek egyre nehezebben egyeztetik össze a rövid távú demokratikus elszámoltathatóságot a hosszú távú társadalmi felelősséggel"

– fogalmazott a volt miniszterelnök.

Gyurcsány Ferenc szerint nem érdemes csak a demokrácia problémájáról beszélni, ezt a parlamentáris rendszer jelenlegi formájával együtt kell vizsgálni, hogy képes-e megfelelni a saját ígéreteinek. 

"Szerintem igen – de csak akkor, ha nem egyetlen dolgot változtatunk meg, hanem a rendszer egészét igazítjuk hozzá a mai világhoz: több időt adunk a kormányzásnak arra, hogy valódi, hosszú távú döntéseket hozzon, cserébe pedig szorosabb, sűrűbb és átláthatóbb elszámoltatást várunk el tőle" – válaszolta meg saját kérdését, kiegészítve azzal, hogy ehhez egy olyan kontroll kell, ami lépést tud tartani a hatalomtól elvártakkal. 

Mert nem lehet tovább halogatni a szembenézést azzal, hogy az ország jövője nem fér bele a folyamatosan a jelen pillanatát optimalizáló politikai logikába 

– írta a DK korábbi elnöke.

Nyitókép: Facebook / Gyurcsány Ferenc


 

 

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Összesen 36 komment

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vezker
2026. augusztus 02. 15:27
Better Call Saul. Kár, hogy nem úgy végezte, mint a sorozatban.
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0
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kbs-real
2026. augusztus 02. 14:54
Hú, mekkorát mondott!
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0
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Dunhill67
2026. augusztus 02. 14:36
feritek 'mosmeg politológusra itta magát...
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3
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Héja
2026. augusztus 02. 14:31
Milyen bölcs a harkályorrú - u t ó l a g.... Bár M. Péter marad egy hitvány pszichopata.
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4
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