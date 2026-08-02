Gyurcsány Ferenc csípőből, egy sárgászöld tállal a kezében megoldotta a „demokrácia problémáját”

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A volt miniszterelnök a kormány feladatairól elmélkedett.
A kormány feladatairól és a demokráciáról elmélkedett Gyurcsány Ferenc, aki közösségi oldalán egy hosszabb posztot tett közzé vasárnap délelőtt. A volt miniszterelnök szerint
a kormányzás feladata az adatok megismerése és a mérlegelések után a hosszabb távú következtetések levonása, ám a demokrácia időkerete szorítja a kormányokat: egyre összetettebb problémára egyre gyorsabb válaszokat várnak az emberek.
Mint fogalmazott, éppen ezért a hosszabb távú befektetések – oktatás, egészségügy vagy éppen a vízgazdálkodás – háttérbe szorultak, miközben „a politikai jutalmazás és büntetés ideje egyre rövidebb. S mivel a választók az azonnali, látványos döntéseket értékelik a távoli, bizonytalan beruházások helyett, ezért a választási gőzelem reményében a politikának is ehhez kell igazodnia. Ez azonban nem felmentés, hanem diagnózis:
a probléma intézményi természetű. A jelenlegi parlamentáris rendszerek egyre nehezebben egyeztetik össze a rövid távú demokratikus elszámoltathatóságot a hosszú távú társadalmi felelősséggel"
– fogalmazott a volt miniszterelnök.
Gyurcsány Ferenc szerint nem érdemes csak a demokrácia problémájáról beszélni, ezt a parlamentáris rendszer jelenlegi formájával együtt kell vizsgálni, hogy képes-e megfelelni a saját ígéreteinek.
"Szerintem igen – de csak akkor, ha nem egyetlen dolgot változtatunk meg, hanem a rendszer egészét igazítjuk hozzá a mai világhoz: több időt adunk a kormányzásnak arra, hogy valódi, hosszú távú döntéseket hozzon, cserébe pedig szorosabb, sűrűbb és átláthatóbb elszámoltatást várunk el tőle" – válaszolta meg saját kérdését, kiegészítve azzal, hogy ehhez egy olyan kontroll kell, ami lépést tud tartani a hatalomtól elvártakkal.
Mert nem lehet tovább halogatni a szembenézést azzal, hogy az ország jövője nem fér bele a folyamatosan a jelen pillanatát optimalizáló politikai logikába
– írta a DK korábbi elnöke.
Nyitókép: Facebook / Gyurcsány Ferenc