Gyurcsány Ferenc csípőből, egy sárgászöld tállal a kezében megoldotta a „demokrácia problémáját”

A kormány feladatairól és a demokráciáról elmélkedett Gyurcsány Ferenc, aki közösségi oldalán egy hosszabb posztot tett közzé vasárnap délelőtt. A volt miniszterelnök szerint

a kormányzás feladata az adatok megismerése és a mérlegelések után a hosszabb távú következtetések levonása, ám a demokrácia időkerete szorítja a kormányokat: egyre összetettebb problémára egyre gyorsabb válaszokat várnak az emberek.

Mint fogalmazott, éppen ezért a hosszabb távú befektetések – oktatás, egészségügy vagy éppen a vízgazdálkodás – háttérbe szorultak, miközben „a politikai jutalmazás és büntetés ideje egyre rövidebb. S mivel a választók az azonnali, látványos döntéseket értékelik a távoli, bizonytalan beruházások helyett, ezért a választási gőzelem reményében a politikának is ehhez kell igazodnia. Ez azonban nem felmentés, hanem diagnózis: