„Sonnevend Pál, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára 2026. május 9-én a Verfassungsblogon publikálta Constitutional Repair! című írását. Ebben a következő pontokat olvashatjuk: »Az Alkotmánybíróság létszámának 15-ről 11 főre csökkentését, majd egy átmeneti időszak után valamennyi hivatalban lévő alkotmánybíró mandátumának lezárását. A korábban eltörölt 70 éves korhatár visszaállítását úgy, hogy az már a hivatalban lévő alkotmánybírákra is vonatkozzon, ezzel pedig négy megüresedő hely betöltése válna lehetővé az új parlamenti többség számára. A Kúria hivatalban lévő elnöke elmozdíthatóságának vizsgálatát, az Országos Bírói Tanács bevonásával. A médiahatóság és a közmédia átalakítását a pluralizmus helyreállítására hivatkozva. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, valamint annak felvetését, hogy a legfőbb ügyész jelölési joga az igazságügyi miniszterhez kerüljön. A választási szabályok, a sarkalatos törvények és a különleges jogrend garanciáinak átalakítását.«

Láss csodát! A jelenlegi kormány pontról pontra ezt valósítja meg! Láss csodát! A Tisza valamilyen rejtélyes oknál fogva pont ezt a Sonneveld Pált jelöli alkotmánybírónak!