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kormány sonnevend pál Bayer Zsolt Magyar Péter alkotmánybíró

Történelem

2026. július 28. 10:24

Hát így kell szeretni a hazát…

2026. július 28. 10:24
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Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Sonnevend Pál, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára 2026. május 9-én a Verfassungsblogon publikálta Constitutional Repair! című írását. Ebben a következő pontokat olvashatjuk: »Az Alkotmánybíróság létszámának 15-ről 11 főre csökkentését, majd egy átmeneti időszak után valamennyi hivatalban lévő alkotmánybíró mandátumának lezárását. A korábban eltörölt 70 éves korhatár visszaállítását úgy, hogy az már a hivatalban lévő alkotmánybírákra is vonatkozzon, ezzel pedig négy megüresedő hely betöltése válna lehetővé az új parlamenti többség számára. A Kúria hivatalban lévő elnöke elmozdíthatóságának vizsgálatát, az Országos Bírói Tanács bevonásával. A médiahatóság és a közmédia átalakítását a pluralizmus helyreállítására hivatkozva. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, valamint annak felvetését, hogy a legfőbb ügyész jelölési joga az igazságügyi miniszterhez kerüljön. A választási szabályok, a sarkalatos törvények és a különleges jogrend garanciáinak átalakítását.«

Láss csodát! A jelenlegi kormány pontról pontra ezt valósítja meg! Láss csodát! A Tisza valamilyen rejtélyes oknál fogva pont ezt a Sonneveld Pált jelöli alkotmánybírónak! 

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A történelem állandóan ismétli önmagát. Robert Gellately Lenin, Sztálin és Hitler – a tömeggyilkos diktatúrák eredete című művében többek között ezt írja: »Az erkölcsi kétkedés szikrája és a nemzeti lojalitás érzése nélküli Lenin kétségbeesetten reménykedett abban, hogy az oroszok vereséget szenvednek az első világháborúban, és gúnyt űzött azokból a bolsevikokból, akik úgy vélték, hogy meg kell védeniük a hazájukat.«

Ugye milyen ismerős? Persze most Lenint nem Leninnek hívják, a bolsevikokat pedig nem bolsevikoknak – a többi stimmel.”

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 17 komment

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Sorrend:
trokadero
2026. július 28. 12:28
Sonnevend ,Rosenfeld ,a gyökereik közösek. Meg persze mindkettő gyökér.
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4
0
tikkadt-szocske
2026. július 28. 12:11
A fideszes dittatúra...az ugye valami elképesztő méreteket öltött. Mindenhová a saját emberüket tolták be. Ennek véget kellett vetni !!! Marhák.
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5
0
Hangillat
2026. július 28. 12:02
Történelem- tört én-elem. Az alkotmánytudományt jól bíró bíró hogyan alkot törvényes törvénytelenséget. Alaptörvénytelenség.
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6
0
pesti051
•••
2026. július 28. 11:12 Szerkesztve
Sonnevend szövege kísértetiesen emlékeztet Hitler 1933-as felhatalmazási törvényére...
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15
0
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