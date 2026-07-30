Budapest ismét a világ top 10 városa között

A világ legnagyobb hibrid munkavégzési és rugalmas irodamegoldásokat kínáló vállalata, az International Workplace Group (IWG) Work from Anywhere Indexe szerint idén Bangkok lett 2026 legjobb workcation úti célja, míg Budapest a rangsor hatodik helyén áll – megelőzve mások mellett Lisszabont és Szöult.

Az IWG évente közzétett index azt vizsgálja, hogy a világ nagyvárosai mennyire ideálisak azok számára,