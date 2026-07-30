Budapest ismét a világ top 10 városa között

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Maga mögé utasítva Lisszabont, Nápolyt és Szöult is.
A világ legnagyobb hibrid munkavégzési és rugalmas irodamegoldásokat kínáló vállalata, az International Workplace Group (IWG) Work from Anywhere Indexe szerint idén Bangkok lett 2026 legjobb workcation úti célja, míg Budapest a rangsor hatodik helyén áll – megelőzve mások mellett Lisszabont és Szöult.
Az IWG évente közzétett index azt vizsgálja, hogy a világ nagyvárosai mennyire ideálisak azok számára,
akik utazás közben is dolgoznak.
Az értékelés olyan szempontokat vesz figyelembe, mint az éghajlat, a széles sávú internet minősége, a szálláslehetőségek, a közlekedés, a gasztronómiai és kulturális kínálat, valamint a rugalmas munkavégzéshez megfelelő munkaterek elérhetősége.
Az IWG legfrissebb kutatása szerint a helyfüggetlen munkavégzés egyre nagyobb szerepet játszik a munkavállalók életében. A trendet a hibrid munkavégzés térnyerése, valamint a világszerte folyamatosan bővülő rugalmas munkatér-hálózat is erősíti, miközben egyre több vállalat alakít ki olyan szabályokat, amelyek lehetővé teszik a munkavégzést bárhonnan.
1. Bangkok
2. Tokió
3. Barcelona
4. Porto
5. Vancouver
6. Budapest
7. Nápoly
8. Medellín
9. Lisszabon
10. Szöul
(MTI/NKT )
Nyitókép: Illusztráció (VistaCreate)