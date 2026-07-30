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international workplace group workcation úti úti cél rangsor budapest

Budapest ismét a világ top 10 városa között

2026. július 30. 17:16

Maga mögé utasítva Lisszabont, Nápolyt és Szöult is.

2026. július 30. 17:16
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A világ legnagyobb hibrid munkavégzési és rugalmas irodamegoldásokat kínáló vállalata, az International Workplace Group (IWG) Work from Anywhere Indexe szerint idén Bangkok lett 2026 legjobb workcation úti célja, míg Budapest a rangsor hatodik helyén áll – megelőzve mások mellett Lisszabont és Szöult.

Az IWG évente közzétett index azt vizsgálja, hogy a világ nagyvárosai mennyire ideálisak azok számára, 

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akik utazás közben is dolgoznak. 

Az értékelés olyan szempontokat vesz figyelembe, mint az éghajlat, a széles sávú internet minősége, a szálláslehetőségek, a közlekedés, a gasztronómiai és kulturális kínálat, valamint a rugalmas munkavégzéshez megfelelő munkaterek elérhetősége.

Az IWG legfrissebb kutatása szerint a helyfüggetlen munkavégzés egyre nagyobb szerepet játszik a munkavállalók életében. A trendet a hibrid munkavégzés térnyerése, valamint a világszerte folyamatosan bővülő rugalmas munkatér-hálózat is erősíti, miközben egyre több vállalat alakít ki olyan szabályokat, amelyek lehetővé teszik a munkavégzést bárhonnan.

A világ 10 legideálisabb workcation úti célja 2026-ban:

1.    Bangkok
2.    Tokió
3.    Barcelona
4.    Porto
5.    Vancouver
6.    Budapest
7.    Nápoly
8.    Medellín
9.    Lisszabon
10.  Szöul

 

(MTI/NKT )

 

Nyitókép: Illusztráció (VistaCreate)
 

 

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
rottyos-ducse
2026. július 30. 19:23
Koszos budos omladozo falu cziganyputri Budapest Nem a nyugathoz kepest, hanem Pragahoz, Pozsonyhoz, Krakkohoz, Bucurestihez kepest is....... a 16 csodas Szarban-ev kovetkezmenyekent, bar elotte is hugyszag volt
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0
0
Leskelődő
2026. július 30. 19:05
Széles sávú internet? Turizmusfejlesztés? Az emúlt tizenhat év!
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1
0
anegy_
2026. július 30. 18:53
Persze Toppon a homok, a leszbi ecetera......q! A qrva anyátok......
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0
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madre79
2026. július 30. 18:39
Ez ki?
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