„A Semcorp tevékenysége nem kívánatos Debrecenben” – távozásra szólította fel a kínai vállalatot a polgármester (VIDEÓ)

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Papp László szerint a lítiumion-akkumulátor-elválasztófilmet gyártó cég elveszítette a város bizalmát, ezért mennie kell.
Debrecen polgármestere, Papp László felszólította a kínai tulajdonú Semcorpot, hogy hagyjon fel debreceni tevékenységével, és helyezze át gyártását más helyszínre – írja a Telex. A fideszes városvezető a Facebookon közzétett videójában hangsúlyozta:
A Semcorp tevékenysége nem kívánatos Debrecenben. Felszólítjuk a vállalatot, hogy fejezze be a tevékenységét városunkban, azt telepítse át más gyártási helyszínre.”
Hozzátette, hogy a városban nincs helye olyan vállalatnak, amely nem tartja be az engedélyekben és a jogszabályokban előírt kötelezettségeket. Papp László közölte, hogy szerdán személyesen is egyeztetett a vállalat képviselőivel, akiknek jelezte:
a Semcorp elveszítette a város bizalmát.
Elmondása szerint már márciusban figyelmeztette a céget arra, hogy maradéktalanul be kell tartania a működésre és a környezetvédelemre vonatkozó szabályokat. A polgármester szerint azonban a vállalat nem tett eleget vállalásainak. Mint fogalmazott: „A Semcorp minden korábbi ígéretét megszegte, amelyre tekintettel ki kell nyilvánítanom, hogy a Semcorp tevékenysége nem kívánatos Debrecenben.”
A városvezető bejelentette azt is, hogy az önkormányzat és annak cégei a jövőben nem kívánnak együttműködni a vállalattal, és nem támogatják annak további debreceni terjeszkedését. Emellett felszólította a Semcorpot, hogy a hatóságokkal együttműködve haladéktalanul kezdje meg az esetleges környezeti károk felszámolását.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal június 24-én azonnali hatállyal felfüggesztette az akkumulátorgyártáshoz szükséges szeparátorfóliát előállító üzem működését. A hatóság megállapítása szerint a vállalat az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően végezte tevékenységét, amellyel környezetveszélyeztetést és szennyezést okozott. A februári helyszíni ellenőrzés során egy azonosítatlan, gőzölgő és szúrós szagú anyag talajba szivárgását észlelték, miközben korábbi civil mérések is ipari eredetű vegyi anyagok jelenlétére utaltak a gyár környezetében.
Papp László szerint jelenleg nincs garancia arra, hogy az üzem a jövőben szabályosan működne, ezért a város a gyár leállítását szorgalmazza.
„Én erre jelenleg nem látok garanciát a gyár vezetőinek eddigi felelőtlen hozzáállása miatt, ezért indítványozzuk a gyár működésének leállítását”
– fogalmazott. A Semcorp debreceni beruházását még 2021-ben jelentették be: a vállalat 65 milliárd forintos fejlesztéssel épített szeparátorfólia-gyárat a Déli Gazdasági Övezetben, amelyhez az állam 13 milliárd forintos támogatást nyújtott, a cég pedig 440 új munkahely létrehozását vállalta.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István