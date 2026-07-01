„A Semcorp tevékenysége nem kívánatos Debrecenben” – távozásra szólította fel a kínai vállalatot a polgármester (VIDEÓ)

Debrecen polgármestere, Papp László felszólította a kínai tulajdonú Semcorpot, hogy hagyjon fel debreceni tevékenységével, és helyezze át gyártását más helyszínre – írja a Telex. A fideszes városvezető a Facebookon közzétett videójában hangsúlyozta:

A Semcorp tevékenysége nem kívánatos Debrecenben. Felszólítjuk a vállalatot, hogy fejezze be a tevékenységét városunkban, azt telepítse át más gyártási helyszínre.”

Hozzátette, hogy a városban nincs helye olyan vállalatnak, amely nem tartja be az engedélyekben és a jogszabályokban előírt kötelezettségeket. Papp László közölte, hogy szerdán személyesen is egyeztetett a vállalat képviselőivel, akiknek jelezte: