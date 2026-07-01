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semcorp debrecen papp lászló polgármester

„A Semcorp tevékenysége nem kívánatos Debrecenben” – távozásra szólította fel a kínai vállalatot a polgármester (VIDEÓ)

2026. július 01. 18:49

Papp László szerint a lítiumion-akkumulátor-elválasztófilmet gyártó cég elveszítette a város bizalmát, ezért mennie kell.

2026. július 01. 18:49
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Debrecen polgármestere, Papp László felszólította a kínai tulajdonú Semcorpot, hogy hagyjon fel debreceni tevékenységével, és helyezze át gyártását más helyszínre – írja a Telex. A fideszes városvezető a Facebookon közzétett videójában hangsúlyozta: 

A Semcorp tevékenysége nem kívánatos Debrecenben. Felszólítjuk a vállalatot, hogy fejezze be a tevékenységét városunkban, azt telepítse át más gyártási helyszínre.”

Hozzátette, hogy a városban nincs helye olyan vállalatnak, amely nem tartja be az engedélyekben és a jogszabályokban előírt kötelezettségeket. Papp László közölte, hogy szerdán személyesen is egyeztetett a vállalat képviselőivel, akiknek jelezte: 

a Semcorp elveszítette a város bizalmát.

Elmondása szerint már márciusban figyelmeztette a céget arra, hogy maradéktalanul be kell tartania a működésre és a környezetvédelemre vonatkozó szabályokat. A polgármester szerint azonban a vállalat nem tett eleget vállalásainak. Mint fogalmazott: „A Semcorp minden korábbi ígéretét megszegte, amelyre tekintettel ki kell nyilvánítanom, hogy a Semcorp tevékenysége nem kívánatos Debrecenben.”

A városvezető bejelentette azt is, hogy az önkormányzat és annak cégei a jövőben nem kívánnak együttműködni a vállalattal, és nem támogatják annak további debreceni terjeszkedését. Emellett felszólította a Semcorpot, hogy a hatóságokkal együttműködve haladéktalanul kezdje meg az esetleges környezeti károk felszámolását.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal június 24-én azonnali hatállyal felfüggesztette az akkumulátorgyártáshoz szükséges szeparátorfóliát előállító üzem működését. A hatóság megállapítása szerint a vállalat az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően végezte tevékenységét, amellyel környezetveszélyeztetést és szennyezést okozott. A februári helyszíni ellenőrzés során egy azonosítatlan, gőzölgő és szúrós szagú anyag talajba szivárgását észlelték, miközben korábbi civil mérések is ipari eredetű vegyi anyagok jelenlétére utaltak a gyár környezetében.

Papp László szerint jelenleg nincs garancia arra, hogy az üzem a jövőben szabályosan működne, ezért a város a gyár leállítását szorgalmazza. 

„Én erre jelenleg nem látok garanciát a gyár vezetőinek eddigi felelőtlen hozzáállása miatt, ezért indítványozzuk a gyár működésének leállítását”

– fogalmazott. A Semcorp debreceni beruházását még 2021-ben jelentették be: a vállalat 65 milliárd forintos fejlesztéssel épített szeparátorfólia-gyárat a Déli Gazdasági Övezetben, amelyhez az állam 13 milliárd forintos támogatást nyújtott, a cég pedig 440 új munkahely létrehozását vállalta.

Nyitókép: MTI/Derencsényi István

 

Összesen 64 komment

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ekeke1
2026. július 01. 21:02
szilvarozsa "Megkenték a polgit a németek, hogy zavarja át hozzájuk az üzemet?" Nem. Ha elmennek más országba, ők csak a nevető harmadikok lesznek... Itt az van mint Paksnál, ahol a fideszes képviselőkből "a város érdekében" , hirtelen "függetlenek "lettek. Ez a nyomorult takonygerincű polgármester és kormányhivatala , mint a sok más hasonlóak, átmentek tiszásba és most forradalmi hevületben rájöttek hogy " februári helyszíni ellenőrzés során egy azonosítatlan, gőzölgő és szúrós szagú anyag talajba szivárgását észlelték", ezért a " Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal június 24-én azonnali hatállyal felfüggesztette az akkumulátorgyártáshoz szükséges szeparátorfóliát előállító üzem működését. ". Meg hogy "civilek" is mértek... És most megüzente a polgi hogy nemkívánatosak, mehetnek. Hogy is volt a választások előtt a görény meséje a gödi "halálgyárról"? (ő nevezte így). Aztán az is megjavult mint a Druzsba olajvezeték , Ukrajnában.
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szilvarozsa
2026. július 01. 20:49
Megkenték a polgit a németek, hogy zavarja át hozzájuk az üzemet?
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ekeke1
2026. július 01. 20:48
Nyégé Nem közösségi oldalon kellene ezt, igaz....a kínai cég nem így fogja hazánkban betartani a technológiai előírásokat, majd másik gyártelepen, másutt " Jogállamban vannak szabályok. Ha egy cég megsértett bármilyen működési szabályt, akkor vannak világos szankciók, jogorvoslatok stb. Csak miután bebizonyosodik hogy tényleg valamit megsértettek.Elnézést, de " egy azonosítatlan, gőzölgő és szúrós szagú anyag talajba szivárgását észlelték," duma ez igazi tiszás/magyarpéteres. De polgármester most forradalmi hevületében előpattan és a Facebook-on közli egy milliárdos céggel hogy takarodjon.... Ráadásul a befektető külföldi. Azok a külföldiek akik befektetni szándékoznak az országban, azok most mit gondolnak? Hogy mi is így játhatunk, bármikor, nézhetjük a Facebook-ot, hátha közlik hogy takarodjunk mert "elvesztettük a város bizalmát"... Mi van eközben a több száz dolgozóval és családjaikkal? A hiteleikkel , törlesztőikkel , megélhetésükkel? Fizeti a város, a kormányhivatal?
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ördöngös pepecselés
2026. július 01. 20:48
a cosa nostra kormányt alakított most indulhat a tatárjárás a büdöskomcsik mindig azzal vádolják az ellent, amire készülnek (tapsolj kopasz mert azt is mondták, hogy elvisznek ha ellenkezel)
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