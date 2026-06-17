Harcosok hona, Hajdú

Jó négyszáz éve magyar hazánk az egyik legsötétebb korszakát élte, ami a tatárjárás pusztító hatásaival vetekedett az érintett háborús területeken. A tizenöt éves háború 1591 és 1606 között még a másfél évszázadnyi török hódoltsági korszak, a három részre szakadt Magyarország történetének is a mélypontja volt. Az erejüket összeszedő magyar királyi (Habsburg-) seregek és szövetségeseik akkoriban ténylegesen megpróbálták felszabadítani a török uralom alól Magyarországot, ebben óriási áldozatok árán nagy sikereket is elértek – de végül a törökök, szintén nagy áldozatok árán, rendre vissza-­ verték őket, visszaszerezték pozícióikat. Az elkeseredetten harcoló feleknél csak a köznép szenvedett jobban. Korabeli iratok megrázó módon tárják fel, hogy a zsoldosok előtt semmi nem volt szent, az urakat, a nemeseket kúriáikból kivetették, mindenüket zsákmányra hányva a falvaikat felgyújtották.

„A nyomorult pór nép nyáron vadállat módjára a hegyekben, az erdőkben bujdosott, makkal, gyökérrel, fahajjal táplálkozott” – olvasható a korral foglalkozó dokumentumban.

A már kimerült országban tört ki aztán Bocskai István felkelése, aki Bihar főispánjaként, majd Erdély fejedelmeként sikeres hadjáratot vezetett Rudolf császár és király erői ellen. Harcai sikere erősen múlott a maga mellé állított hajdúkon – akik aztán a hajdúvárosok lakói és az e hagyományból kifejlődő majdani vármegye megalapozói lettek.