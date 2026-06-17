Harcosok hona, Hajdú

Beszéljünk a hazai korrupcióról
Mint látható, Magyarország Európa legkevésbé korrupt államai közé tartozik.
Kevés olyan vármegyénk volt, amely nem az államalapítás koráig vezethette vissza létezését, de a kivételnek számító Hajdú vármegye annál izgalmasabb születéstörténettel büszkélkedhet. Folytatódik hatvannégy régi vármegyénket bejáró sorozatunk.
Jó négyszáz éve magyar hazánk az egyik legsötétebb korszakát élte, ami a tatárjárás pusztító hatásaival vetekedett az érintett háborús területeken. A tizenöt éves háború 1591 és 1606 között még a másfél évszázadnyi török hódoltsági korszak, a három részre szakadt Magyarország történetének is a mélypontja volt. Az erejüket összeszedő magyar királyi (Habsburg-) seregek és szövetségeseik akkoriban ténylegesen megpróbálták felszabadítani a török uralom alól Magyarországot, ebben óriási áldozatok árán nagy sikereket is elértek – de végül a törökök, szintén nagy áldozatok árán, rendre vissza- verték őket, visszaszerezték pozícióikat. Az elkeseredetten harcoló feleknél csak a köznép szenvedett jobban. Korabeli iratok megrázó módon tárják fel, hogy a zsoldosok előtt semmi nem volt szent, az urakat, a nemeseket kúriáikból kivetették, mindenüket zsákmányra hányva a falvaikat felgyújtották.
„A nyomorult pór nép nyáron vadállat módjára a hegyekben, az erdőkben bujdosott, makkal, gyökérrel, fahajjal táplálkozott” – olvasható a korral foglalkozó dokumentumban.
A már kimerült országban tört ki aztán Bocskai István felkelése, aki Bihar főispánjaként, majd Erdély fejedelmeként sikeres hadjáratot vezetett Rudolf császár és király erői ellen. Harcai sikere erősen múlott a maga mellé állított hajdúkon – akik aztán a hajdúvárosok lakói és az e hagyományból kifejlődő majdani vármegye megalapozói lettek.
Kik is voltak a hajdúk? Eredetileg a régi Magyarország egyik fő kiviteli termékét jelentő, hatalmas marhacsordák fegyveres kísérő pásztorai, akik aztán kiegészültek kisnemesekkel, szökött jobbágyokkal és végvári katonákkal, végül rettegett, semmitől vissza nem riadó szabadcsapatokká válva.
Nánás, Dorog, Böszörmény, Hadház, Szoboszló és a többiek: ezek lettek a hajdúvárosok, miután Bocskai szövetségre lépett velük, s kiváltságokat adva nekik letelepítette őket a harcokban szinte teljesen kipusztult tiszántúli vidéken. Csaknem tízezer hajdú és családjuk nyert így jogokat és otthont: e városok mai lakói közül bizonyosan sokan e négyszáz évvel ezelőtt élő marcona katonák leszármazottjai. Ezen városok, amelyek aztán Debrecennel egyesítve Hajdú vármegye részei lettek, máig őrzik különleges hagyományaikat: az autonóm, önkormányzó hajdú öntudatot, a parasztpolgár tradíciókat és a jellemzően református hitvallást, kivéve a büszke görögkatolikus Hajdúdorogot.
Építészetileg is hasonlítanak egymásra: az állattartást segítő, sugaras szerkezetű utak a földszintes paraszt- és polgárházak között a főtér felé haladtak, ahol hatalmas kálvinista templomok fogadták a nagy lélekszámú városok népét az istentiszteletre.
Mint egykor Bocskai a kassai szabadságlevélben rögzítette: a hajdúk és örököseik tartoznak régi szokás szerint „nemesek módjára jó lovakkal, hadiszekerekkel kellően felszerelve a mi és utódaink parancsára […] a haza védelmére […] minden hadjáratban részt venni és a hazát hűségesen szolgálni”. Bár a régi kiváltságok és a harcba hívható hajdúkatonák kora elmúlt, a hajdúvárosok ma is képviselik sok évszázados örökségüket.
A városokból összeálló Hajdú vármegye székhelye a Monarchia idején Debrecen lett: a mai Magyarország második városát, a kálvinista Rómát, a reformátusok szellemi központját nem is kell bemutatni az olvasóknak. Debrecenben minden van, ami egy modern nagyvároshoz szükségeltetik – csak hegy és folyópart nincs, a városukat egyébként nagyon szerető helyiek bánatára.
A sajátos debreceni lokálpatriotizmus, a cívis dac és büszkeség mindig is jól kiegészítette a hajdúk városainak hagyományait
– és e nagyra nőtt alföldi települések hálózata ma is meghatározza a Tiszántúlt.
Nyitókép: Hajdúdorog temploma és régi városházája a 19. században
Fotó: Wikipédia