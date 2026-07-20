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magyar válogatott marco rossi nemzetek ligája

Hivatalos: Nagyszombatban fogadja Ukrajna a magyar válogatottat a Nemzetek Ligájában

2026. július 20. 12:02

Az ukrán szövetség kijelölte a mérkőzés helyszínét.

2026. július 20. 12:02
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Az ukrán labdarúgó-válogatott a szlovákiai Nagyszombaton fogadja majd a magyar csapatot a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban.

A magyar szövetség hétfőn a közösségi oldalán jelentette be, hogy

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az ukrán fél a Pozsonytól ötven kilométerre északkeletre fekvő várost választotta az október 5-i meccs helyszínéül.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese szeptember 25-én a Puskás Arénában éppen Ukrajna ellen kezd, majd három nappal később Észak-Írország vendége lesz Belfastban.

Az október 2-i harmadik körben Georgia látogat az idei Bajnokok Ligája-döntőnek is otthont adott Puskás Arénába, majd a magyarok 5-én az ukrajnai háború miatt Nagyszombaton lépnek pályára.

Az utolsó két fordulót novemberben rendezik.

A csoportból az első helyezett feljut az élvonalba, a második osztályozót vív az A divízió egyik harmadik helyezettjével, a harmadik a bennmaradásért találkozik egy C divíziós másodikkal, míg a negyedik kiesik a harmadik vonalba.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

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Összesen 10 komment

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kisskiss-6
2026. július 20. 12:36
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2026. július 20. 12:35
remelem jol elverik az orkokat
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olvaso9
2026. július 20. 12:33
Köszönöm, hogy gyorsan kijavították a címet. (Most mást nem írok.)
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pugacsov-0
2026. július 20. 12:30
Látom javítottak...
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