Mégsem Németország? Újabb csapat jelentkezett be a magyar válogatott játékosért

Ahogy arról korábban már többször is beszámoltunk, az NB I-es bajnok ETO egyik legnagyobb tehetségéért külföldről is élénken érdeklődnek: a jelenleg a német másodosztályban, a Bundesliga 2-ben érdekelt 1. FC Nürnberg már több ajánlatot is tett az egyszeres magyar válogatott labdarúgóért. Ám könnyen lehet, még ez sem lesz elegendő a 22 éves középpályás játékjogának megszerzéséhez.

Tóth Rajmund már a magyar válogatottban is bemutatkozott – nem is akárhogyan / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt