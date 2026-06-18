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magyar válogatott eto Tóth Rajmund Győr

Mégsem Németország? Újabb csapat jelentkezett be a magyar válogatott játékosért

2026. június 18. 20:10

Félmillió eurót ugorhatott Tóth Rajmund értéke. Az ETO és a magyar válogatott középpályását eddig a Nürnberg csábítgatta, de most állítólag újabb külföldi klub került képbe.

2026. június 18. 20:10
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Ahogy arról korábban már többször is beszámoltunk, az NB I-es bajnok ETO egyik legnagyobb tehetségéért külföldről is élénken érdeklődnek: a jelenleg a német másodosztályban, a Bundesliga 2-ben érdekelt 1. FC Nürnberg már több ajánlatot is tett az egyszeres magyar válogatott labdarúgóért. Ám könnyen lehet, még ez sem lesz elegendő a 22 éves középpályás játékjogának megszerzéséhez. 

TÓTH Rajmund magyar válogatott kazahsztán
Tóth Rajmund már a magyar válogatottban is bemutatkozott – nem is akárhogyan / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

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A nürnbergiek német sajtóhírek szerint előbb 1.1, később már 1.5 millió eurót ajánlottak a kazahok ellen nemrég első válogatott gólját rögtön megszerző Tóth Rajmund játékjogáért, ám a Győr állítólag ezt az összeget is kevesli, ráadásul a Csakfoci információ szerint a magyar csapat még mindenképpen szeretné megtartani őt legalább a Bajnokok Ligája-selejtező júliusi első fordulós párharcáig. A portál a német BILD-re hivatkozva arról ír, hogy eközben 

egy meg nem nevezett újabb kérő a bónuszokkal együtt már egy közel 2 millió eurós ajánlatot tett le az ETO asztalára, ami csaknem félmillió euróval haladja meg a Nürnberg által kínált összeget.

 Aztán hogy ez valóban így van-e, vagy csak egy ügyes fogás a játékos árának feljebb srófolására, hamarosan kiderül...

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

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