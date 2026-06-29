Szemléletváltás jön a magyar sportban?

Fotó: MTI/Jászai Csaba

A megtérülés kérdései

Az utóbbi években Magyarország sportdiplomáciai nagyhatalom lett. Egymás után zajlottak a legrangosabb nemzetközi események, amelyek nagy hatással voltak az országimázsunkra. Kérdés, a jövőben mennyire lesz ez fókuszban.

A 2021-ben átadott MVM Dome befogadóképessége sporteseményeken 20 028 fő, ez Európa legnagyobb kézilabda-arénája

Fotó: MTI/Illyés Tibor

„A nemzetközi sportesemények rendezését illetően mindig a költség-haszon elemzést kell nézni. Ismert tény, hogy egy esemény rendezése gyakorlatilag mindig veszteséges, ám a közvetlen bevétel mellett más szempontok is érvényesülnek. Az országimázs, az infrastruktúra utólagos hasznosítása, a munkahelyteremtés mind olyan szempont, amelyet figyelembe kell venni egy elemzésnél. Mostantól annyival könnyebb a helyzet, hogy már építhetünk a meglévő infrastruktúrára. Közvetlen sportlétesítmény-beruházásra már nincs szükség, egyedül a szervezési és a rendezési költségeket kell számolni, így pénzügyileg könnyebben megvalósítható egy esemény. A megtérülés egzakt módon nem mérhető, de vannak rá különféle módszerek, reklámérték-számítások. A turisták költése szintén mérhető, de ezt inkább közvélemény-kutatások átlagolásával szokták kiszámolni. Országimázs szempontjából mindig jóval gazdaságosabb megszervezni egy sporteseményt, mint ugyanazt az eredményt reklámokkal elérni. A jövőben olyan események rendezése lehet cél, amelyekhez nem kell új létesítményt építeni. A májusi labdarúgó-BL-döntő jó példa: a meglévő Puskás Arénában rendezhettük meg a világ legnézettebb mérkőzését. Óriási sport- diplomáciai siker, hogy kis országként egy ekkora stadionban bonyolíthattuk le a meccset, mert az UEFA általában a 80-90 ezres stadionokat preferálja. Szóba került a döntő kapcsán, hogy lehetett volna nagyobb a létesítmény, de egy kis ország nem feltétlenül tud megtölteni egy túl nagy stadiont. Az a véleményem, hogy a Puskás Aréna megálmodásakor racionális döntés született, ráadásul tele van eseményekkel, a konferenciák és a koncertek közönsége mellett a meccsek is szépen megtöltik, a válogatott-találkozókon és még a Magyar Kupa-döntőn is” – értékelt a sportközgazdász.

A megújult debreceni Nagyerdei Stadionban 2014. május 10-én játszották az első hivatalos mérkőzést. A befogadó-képessége 20 340 fő

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A szakembert egy budapesti olimpia rendezésének esélyeiről is megkérdeztük. „Számtalan fejlesztés hiányzik még hazánkból, hogy sikeres olimpiai pályázatról beszélgethessünk. Gyulay Zsolt MOB-elnök »no build games« jelmondatát el kell felejtenünk. Nincs alkalmas velodrom, teniszközpont, és akkor a hullámszörfről nem is beszéltünk. Jelenlegi állapotában a Duna Aréna és a Nemzeti Atlétikai Központ kicsi még a világ- bajnoksághoz is, nemhogy az olimpiához. Utóbbinál például minimum 50 ezres befogadóképesség az előírás. A 2023-as atlétikai vb után jó megoldás volt szabadidősport-központtá tenni azt a létesítményt, így a hétköznapokban is tudják használni a sportszeretők. Közben elvégezték a rozsdaövezet rehabilitációját és a parkosítást, így viszont már nem is bővíthető. A meglévő létesítmények fenntartására is költenünk kell, s hiányzik még a repülőtér és a belváros közötti kötött pályás közlekedés, néhány országhatárig érő autópálya, egy Duna-híd, illetve a háromsávos összeköttetés a főváros és a Balaton között. Nem véletlen, hogy az utóbbi időben egyre nagyobb támogatója lett az olimpiának Karácsony Gergely főpolgármester: a pályázathoz olyan infrastruktúrafejlesztések kellenek, amilyenekre Budapestnek égető szüksége van. Már a BL-döntőre is meg kellett nyitni a repülőtér 1-es terminálját,

egy olimpia pedig olyan, mintha három hétig mindennap rendeznénk egy Bajnokok Ligája-döntőt.

Nem lehetetlen, de az említett fejlesztésekre mindenképp szükség lenne” – hangsúlyozta Szabados Gábor.

Nyitókép: A több mint 67 000 ember befogadására alkalmas Puskás Arénában 2019. november 15-én Uruguay ellen játszotta első mérkőzését a labdarúgó-válogatott

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt