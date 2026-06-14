Az uniós biztos világossá tette: a migrációs paktum a bevándorlás előtt nyit új kapukat

Az interjú alapján a Bizottság továbbra is úgy gondolja, hogy az Európát sújtó munkaerőhiány és versenyképességi problémák egyik legfontosabb ellenszere a külföldről érkező munkaerő lehet. Brunner szerint a legális migráció bővítése az európai gazdaság érdeke, ezért Brüsszel migrációs diplomáciával, vízumpolitikával, kereskedelmi és pénzügyi eszközökkel is támogatná ezt a folyamatot.

A biztos ugyan hangsúlyozta, hogy nagyobb ellenőrzést szeretnének afölött, ki léphet be az Európai Unióba, ám az interjúból az is világosan kiderült, hogy az Európai Bizottság nem a bevándorlás csökkentésére, hanem annak átalakítására készül.

Az illegális migráció helyett a legális migrációs csatornák bővítését tekintik követendő útnak. A tengeri tragédiákkal kapcsolatban Brunner azt mondta: