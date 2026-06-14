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Magnus Brunner Brüsszel migrációs paktum

Az uniós biztos világossá tette: a migrációs paktum a bevándorlás előtt nyit új kapukat

2026. június 14. 20:57

Az Európai Unióban továbbra sem a bevándorlás visszaszorításában látják a kontinens jövőjét. A migrációs paktum egyik fő céljaként Magnus Brunner uniós biztos a legális migráció bővítését nevezte meg, amely szerinte Európa versenyképességének erősítését szolgálja.

2026. június 14. 20:57
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A migrációs paktum védelmére kelt Magnus Brunner uniós migrációs biztos az Avvenire olasz katolikus lapnak adott interjújában. Bár Brüsszel évek óta az illegális bevándorlás elleni küzdelem szükségességéről beszél, a biztos nyilatkozata alapján az Európai Bizottság továbbra is a bevándorlás növelésében látja az unió gazdasági és munkaerőpiaci problémáinak egyik megoldását.

Brunner bevallotta, a migrációs paktum egyik célja a bevándorlás növelése Európában
Brunner bevallotta, a migrációs paktum egyik célja a bevándorlás növelése Európában
Forrás: Sameer Al-DOUMY / AFP

Brunner szerint a paktum célja az illegális érkezések csökkentése, az embercsempész-hálózatok felszámolása és a nemzetközi védelemre jogosultak támogatása. A felsorolásban azonban hangsúlyos helyet kapott a legális migráció ösztönzése is. Az uniós biztos kijelentette, hogy az EU célja 

előmozdítani a munkavállalási célú legális mobilitási útvonalakat Európa versenyképességének erősítése érdekében.

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A migrációs paktum mögött ugyanaz a brüsszeli recept

Az interjú alapján a Bizottság továbbra is úgy gondolja, hogy az Európát sújtó munkaerőhiány és versenyképességi problémák egyik legfontosabb ellenszere a külföldről érkező munkaerő lehet. Brunner szerint a legális migráció bővítése az európai gazdaság érdeke, ezért Brüsszel migrációs diplomáciával, vízumpolitikával, kereskedelmi és pénzügyi eszközökkel is támogatná ezt a folyamatot.

A biztos ugyan hangsúlyozta, hogy nagyobb ellenőrzést szeretnének afölött, ki léphet be az Európai Unióba, ám az interjúból az is világosan kiderült, hogy az Európai Bizottság nem a bevándorlás csökkentésére, hanem annak átalakítására készül.

Az illegális migráció helyett a legális migrációs csatornák bővítését tekintik követendő útnak. A tengeri tragédiákkal kapcsolatban Brunner azt mondta: 

A célunk nem csupán a tengeri tragédiákra való reagálás, hanem azok megelőzése. Ennek leghatékonyabb módja az indulások megakadályozása.

A biztos szerint az illegális migráció mögött embercsempész-hálózatok állnak, ezért az Európai Unió a határvédelem, a rendészeti együttműködés és a harmadik országokkal kialakított partnerségek erősítésével kíván fellépni. Mindeközben Brüsszel a tengeri mentésekben részt vevő NGO-kkal is fenntartja az együttműködést. Brunner hangsúlyozta, hogy valamennyi szereplőnek a nemzetközi jog keretei között, összehangoltan kell működnie, az Európai Bizottság pedig párbeszédet folytat a civil szervezetekkel, a tagállamokkal és az uniós ügynökségekkel.

A migrációs paktum végrehajtását illetően a biztos derűlátó volt. Szerinte minden tagállam érdeke, hogy az új rendszer működjön. 

Az Avvenire-interjú alapján azonban az is egyértelművé vált, hogy Brüsszel továbbra sem a bevándorlás mérséklésében, hanem annak szervezettebbé és kiterjedtebbé tételében látja Európa jövőjét.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Összesen 10 komment

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Ízisz
2026. június 14. 22:02
🧡🇭🇺 "EU legújabb irányelvei szerint a jövőben „strukturális rasszizmusnak” bélyegezhetnek minden olyan véleménynyilvánítást, amely a tömeges bevándorlás negatív hatásait firtatja. Az EB legfrissebb antirasszista stratégiája gyakorlatilag bűncselekménnyé nyilvánítaná a józan észt és a nemzeti önrendelkezést védő érveket. A „rasszizmus” fogalmát olyan tágra nyitják, hogy abba beleférjen a határvédelem követelése, a párhuzamos társadalmak veszélyeire való figyelmeztetés, de még a migránsbűnözésről szóló statisztikák ismertetése is. Aki tehát nem hajlandó beállni a sorba, elhallgattatják. Ez kísértetiesen emlékeztet a legsötétebb diktatúrák gondolatrendőrségére. A tagállamokat arra kényszerítenék, hogy vizsgálják felül nemzeti tanterveiket és érzékenyítsék a fiatalokat, sulykolva beléjük a kollektív európai bűntudatot. Ez a lépés nem a rasszizmus elleni harcról szól, hanem egy újabb eszköz Brüsszel kezében a nemzetállamok megtörésére és a totális ideológiai kontroll megvalósítására."
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0
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survivor
2026. június 14. 21:55
Hohokam Betárazas, vigilantes, futas videkre.
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0
0
survivor
2026. június 14. 21:52
Atomfizikusok+ agysebeszek. Ha Europa NEM csinal gyereket, akkor nics mas. Eloik+ Morlokok. H.G WELLS
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1
0
figyelő4322
2026. június 14. 21:33
"Brunner szerint a legális migráció bővítése az európai gazdaság érdeke..." Ha ez a cél, akkor miért kellett beterelni az ILLEGÁLIS migránsokat az EU-ba? És miért kellett évekig ostorozni, büntetni Magyarországot, ahová nem engedték be a haszontalan, fanatikus, rosszindulatú migránsokat? Szépen hangzanak Brunner szavai, de nem őszinték, csupán bullshit!
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