Brüsszelben kérdezték meg Magyar Pétert a Szőlő utcai botrányról, amelybe az ő neve is belekeveredett

A migrációs paktum egyik pillérét fogadhatja csak el Magyarország – Luxemburgban tárgyalt a belügyminiszter
Pósfai Gábor leszögezte, Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát.
Magyar Péter először vesz részt az Európai Tanács ülésén. Ezzel kapcsolatban beszélt a sajtónak a migrációs paktumról, az uniós pénzekről, Ukrajna csatlakozásáról, az ukrajnai magyarok kisebbségi jogairól, de szembesítették a Szőlő utcai botrány legújabb fejleményével is.
Csak és kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogom képviselni az Európai Tanács ülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is – mondta Magyar Péter csütörtökön Brüsszelben az MTI beszámolója szerint.
A miniszterelnök az uniós tagállamok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács ülésére érkezve úgy nyilatkozott: „nem fogunk mindenben egyetérteni, de nem fogunk csak azért harcolni, hogy harcoljunk”.
Nem belpolitikai, pártpolitikai okokból fogunk akár egyetérteni, akár vétózni, hanem kizárólag a magyar érdek alapján – jelentette ki.
Kifejtette: korábbi találkozóján az Európai Parlament elnökével egyetértettek, hogy le kell zárni a Magyarország ellen folyó, most már nyolc éve tartó hetes cikkelyes eljárást, és „ebben minden segítséget meg fogunk kapni”. Utána részt vett az Európai Néppárt állam- és kormányfőinek gyűlésén, majd a Kohézió Barátainak megbeszélésén – tette hozzá.
Felidézte: volt egy rövid megbeszélése Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is, utána pedig egy egyeztetése a visegrádi partnerekkel (V4). Mindenki elfogadta a meghívását, így június 23-án találkozhatnak a V4-es miniszterelnökök Budapesten és Gödöllőn – közölte.
Magyar Péter hangsúlyozta: egyetértettek abban, hogy fontos újraindítani a V4-es koordinációt, mert nagyon fontos egyeztető fórum.
A kormányfő állítása szerint mindenhol nagy várakozással fogadják hazánkat, és azt, hogy egy másfajta metódussal fogják képviselni az országot.
Úgy vélte, 2025 márciusa óta először van komoly esély arra, hogy lesz egy elfogadott európai tanácsi konklúziós szöveg, ez ugyanis tavaly március óta nem sikerült „Orbán Viktor vétója miatt”. Még vannak fenntartásaik, még van egy-két probléma, amit meg kell oldani, de remélhetőleg sikerül – közölte.
Beszélt a témákról: a bővítésről, a versenyképességről, Kínáról, a legfontosabb pedig pénteken jön, a hétéves pénzügyi keret. Ez volt a központi eleme a Kohézió Barátai egyeztetésnek 16 tagállammal. Sok mindenben egyetértettek és megállapodtak, hogy egységesek maradnak, ameddig lehet, hiszen a tervek szerint decemberben szeretnének megállapodni egyhangúlag a tagállamok a következő hétéves költségvetésről – magyarázta.
Magyar Péter kérdésre válaszolva örömét fejezte ki, hogy sikerült az Európai Bizottsággal politikai megállapodást kötni hatezer milliárd forint uniós pénz hazahozataláról. Folyamatban vannak a szükséges jogszabály-módosítások, és megvan az elegendő képviselője a kormánypártoknak, hogy azokat el tudják fogadni.
A kormányfő hangoztatta: a jelenlegi ellenzék próbálja megakadályozni, hogy ez a hatezer milliárd forint hazajöjjön és a magyar egészségügyre, közlekedésre, vállalkozásfejlesztésre vagy éppen mezőgazdaságra lehessen fordítani, de nem fog nekik sikerülni.
Ez az állítás nem először hangzik el a jelenlegi kormányfőtől. Nemrég például, amikor a migrációs paktum ellen tartottak tüntetést Budapesten, azt állította, hogy az uniós források hazahozatala ellen tüntettek. Azután több olyan kommentár is született, mely szerint a miniszterelnök pont ezzel árulta el, hogy Brüsszel összekötötte az uniós források odaadását azzal, hogy a magyar kormány elfogadja a migrációs paktumot.
Magyar Péter szerint történelmi áttörést sikerült elérni Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvhasználati, kulturális, politikai és oktatási jogait illetően. Ez teszi azt lehetővé, hogy megnyissák az első klasztert Ukrajna csatlakozása kapcsán – szögezte le, hozzáfűzve, hogy Magyarországnak fenntartásai vannak azzal, hogy az első klaszter megnyitása után rögtön az összes többi megnyitásáról is beszéljünk. A kormányfő tájékoztatása szerint a tagállamok között is széttartóak az álláspontok.
Magyarország kiáll az érdem alapú, a teljesítmény alapú csatlakozási folyamat mellett, nem lehet kétfajta csatlakozási eljárás, nem teheti meg ezt az EU a nyugat-balkáni országokkal, akik már évek óta, hosszú évek óta dolgoznak a fejezetek teljesítésén – nyomatékosította a kormányfő
Ahol eredmények vannak, ott azokat el kell ismerni, és az unió és a nyugat-balkáni országok érdeke is, hogy minél gyorsabban tagjai legyenek az Európai Uniónak. Jelenleg azoknak a tagjelölteknek kell pozitív jelzést küldeni, akik már rengeteg munkát beletettek – jelezte a miniszterelnök.
Magyar Péter szerint nem lesz unalmas az Európai Tanács ülése. Azt mondták neki „a régi motorosok”, Donald Tusk, Robert Fico, és a francia elnök, hogy „résen kell lenni és figyelni kell, és nem érdemes kimenni kávézni, mert nagy dolgok történhetnek”. Ezért azt ígérte, bármilyen hosszú lesz az éjszaka, nem fog kimenni kávézni.
A napi egymillió eurós határvédelmi és menekültügyi bírságról szólva a miniszterelnök részletezte: tárgyalnak a lengyelekkel és a finnekkel, az Európai Bizottsággal, de az Európai Parlamenttel is, hogy megtalálják a megoldást. Amikor ez a bírósági ítélet keletkezett, teljesen más jogszabály, uniós jogszabályi környezet, és még inkább más hangulat volt Európában – folytatta.
Péntek reggel lesz az illegális migráció elleni határozottabb fellépést szorgalmazó tagállamok egyeztetése, és a miniszterelnök azt látja, hogy „nagyon más a hangulat, és a hozzáállás, mint korábban volt”.
Van egy bírósági ítélet, és van egy magyar jogszabály, aminek egyébként az érvényessége nemsokára lejár. Azon kell dolgozni, hogy egy
olyan megoldást találjunk, amivel ugyanazt érjük el eredményként, mint az előző kormányok, de közben ne kelljen fizetni ezt az egymillió eurót – emelte ki.
Arról is beszélt: nem fogják engedni, hogy Magyarországra illegális migránsok jöjjenek, és szigorítani fogják a legális bevándorlók vagy munkavállalók behozatalát is, ahogy ezt már részben megtették.
Ehhez érdemes hozzátenni, hogy a Fidesz egyik kritikája éppen az a migrációs paktummal kapcsolatban, amelynek a Tisza-kormány kész lenne legalább az egyik pillérét elfogadni, hogy az illegális migránsokat „legalizálja”.
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Pósfai Gábor leszögezte, Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát.
A Szőlő utcai ügyben feltett kérdésre válaszolva a kormányfő sejtetve úgy fogalmazott: „ne használjanak pénzért más embereket, Pócs Jánostól is ezt kérem”.
Mint ismert, nemrég a Szőlő utcai javítóintézet egyik egykori nevelője Pócs János fideszes képviselő YouTube-csatornájának nyilatkozott. Az általa elmondottak alapján felmerült, hogy Magyar Péter testvére, Magyar Márton több millió forintot adott azért a Szőlő utcai ügy koronatanújának, hogy a általa alapított Kontroll portálnak nyilatkozva gyanúba keverje a Tisza Párt politikai ellenfeleit a pedofil-ügyben. Magyar Márton tagadta a nevelő állításait és bejelentette, hogy perel.
A napokban egyébként a volt kormányfő is Brüsszelben jár, hogy a Patrióta pártcsalád vezetőivel találkozzon. Orbán Viktor az uniós bürokrácia fővárosában tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján arról beszélt – ellentétben azzal, amit a Tisza-kormány belügyminisztere mondott –, miért nem fogadható el a migrációs paktum semmilyen formájában.
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Egyben felszólították a kormánypárti, balliberális médiát, hogy tegyék a dolgukat.
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Pósfai Gábor belügyminiszter korábban elismerte, van olyan pillére a migrációs paktumnak, amit elfogadhatónak tart. Orbán Viktor szerint azonban a paktum semmilyen nem fogadható el.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys