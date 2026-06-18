Brüsszelben kérdezték meg Magyar Pétert a Szőlő utcai botrányról, amelybe az ő neve is belekeveredett

Kifejtette: korábbi találkozóján az Európai Parlament elnökével egyetértettek, hogy le kell zárni a Magyarország ellen folyó, most már nyolc éve tartó hetes cikkelyes eljárást, és „ebben minden segítséget meg fogunk kapni”. Utána részt vett az Európai Néppárt állam- és kormányfőinek gyűlésén, majd a Kohézió Barátainak megbeszélésén – tette hozzá.

Felidézte: volt egy rövid megbeszélése Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is, utána pedig egy egyeztetése a visegrádi partnerekkel (V4). Mindenki elfogadta a meghívását, így június 23-án találkozhatnak a V4-es miniszterelnökök Budapesten és Gödöllőn – közölte.

Magyar Péter hangsúlyozta: egyetértettek abban, hogy fontos újraindítani a V4-es koordinációt, mert nagyon fontos egyeztető fórum.