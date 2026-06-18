Fidesz: Magyar Péter és Magyar Márton tisztázza, mit kértek a Szőlő utcai ügy koronatanújától, és mennyi pénzt adtak neki!

A mai napon azonban újabb kulcsszereplő, Füssy Angéla, Bangó Sándor mentora is megszólalt, aki egy interjúban többször és határozottan megerősítette, hogy Bangó Sándornak a Kontroll interjúért cserébe »a csillagokat is leígérték az égről« és az interjút követően Bangó Sándor pénzt, sok pénzt kapott a Kontrolltól.”

„Magyar Márton meséje két nap alatt megdőlt. Magyar Márton hazudott az egész magyar közvéleménynek azzal, hogy tagadta, hogy pénzt juttattak volna Bangó Sándornak a Zsolti bácsi ügyben tett szerepvállalásáért” – fogalmaz a Fidesz.