Fidesz: Magyar Péter és Magyar Márton tisztázza, mit kértek a Szőlő utcai ügy koronatanújától, és mennyi pénzt adtak neki!

Megszólalt a Szőlő utca egykori alkalmazottja, súlyos dolgokat állít
Újabb részletek, újabb kérdőjelek.
A miniszterelnök és testvére érintettségének tisztázását követeli a legnagyobb ellenzéki párt a Szőlő utcai botrány legújabb fejleményével kapcsolatban, egyben felszólították a kormánypárti, balliberális médiát, hogy tegyék a dolgukat.
„Két nap alatt megdőlt Magyar Péter testvérének, Magyar Mártonnak a meséje” – olvasható a Fidesz közleményében, amelyet Orbán Viktor pártelnök tett közzé Facebook-oldalán csütörtökön.
A legnagyobb ellenzéki párt azt írja:
Magyar Márton kedd este tagadta, hogy pénzt adott volna Bangó Sándornak az úgynevezett Zsolti bácsi ügyben tett szerepvállalásáért.
A mai napon azonban újabb kulcsszereplő, Füssy Angéla, Bangó Sándor mentora is megszólalt, aki egy interjúban többször és határozottan megerősítette, hogy Bangó Sándornak a Kontroll interjúért cserébe »a csillagokat is leígérték az égről« és az interjút követően Bangó Sándor pénzt, sok pénzt kapott a Kontrolltól.”
„Magyar Márton meséje két nap alatt megdőlt. Magyar Márton hazudott az egész magyar közvéleménynek azzal, hogy tagadta, hogy pénzt juttattak volna Bangó Sándornak a Zsolti bácsi ügyben tett szerepvállalásáért” – fogalmaz a Fidesz.
A két napja hallgató Magyar Péternek és a hazugságon ért Magyar Mártonnak haladéktalanul tisztázniuk kell, hogy mit kértek és mennyi pénzt adtak Bangó Sándornak a jobboldal lejáratásáért cserébe”
– követeli a legnagyobb ellenzéki párt közleményében.
„Egyben felhívjuk a két napja teljes némaságba burkolózó kormánypárti balliberális médiát, hogy fejezzék be a sunnyogást és az általuk oly fontosnak tartott objektív tájékoztatás követelményeinek megfelelően ne hallgassanak tovább erről a súlyos, egészen a miniszterelnökig elérő botrányról” – teszik hozzá.
Orbán Viktor egy rövid videót is megosztott Facebook-oldalán, amelyen a kormányszóvivői tájékoztató vonatkozó része látható. A felvételen azt kérdezik a kormányszóvivőktől, szóba került-e ez a ügy a kormányülésen és foglalkozik-e vele a kormány.
Szondi Vanda kormányszóvivő tagadta, hogy szó lett volna a kormányülésen arról a hírről, mely szerint Magyar Márton, Magyar Péter testvére négymillió forintot ajánlhatott a Szőlő utcai ügy koronatanújának,
majd azt is hozzátette: „és nincs is hozzá köze a kormánynak, hiszen itt van egy vizsgálat, független testületek végzik ezt, semmi köze a nyomozáshoz a kormánynak.”
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Újabb részletek, újabb kérdőjelek.
Az újságíró megjegyzésére, hogy a miniszterelnök esetleges érintettsége okán szóba kerülhetett volna az ügy a kormányülésen, Szondi Vanda azt mondta, „Nem merült fel, ez egy kormányülés volt”.
Ezek után az újságíró a kormányszóvivők véleményét is megkérdezte az ügyről, de Magyar Éva kormányszóvivő azt válaszolta, „Szerintem nem kell, hogy erről mi gondolkodjunk”.
A Fidesz elnöke a videót így kommentálta:
Zavar van a toronyban, Marci bácsi nagy bajban!”
Nyitókép: Magyar Márton Facebook-oldala