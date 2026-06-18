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Fidesz: Magyar Péter és Magyar Márton tisztázza, mit kértek a Szőlő utcai ügy koronatanújától, és mennyi pénzt adtak neki!

2026. június 18. 18:04

A miniszterelnök és testvére érintettségének tisztázását követeli a legnagyobb ellenzéki párt a Szőlő utcai botrány legújabb fejleményével kapcsolatban, egyben felszólították a kormánypárti, balliberális médiát, hogy tegyék a dolgukat.

2026. június 18. 18:04
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„Két nap alatt megdőlt Magyar Péter testvérének, Magyar Mártonnak a meséje” – olvasható a Fidesz közleményében, amelyet Orbán Viktor pártelnök tett közzé Facebook-oldalán csütörtökön.

A legnagyobb ellenzéki párt azt írja: 

Magyar Márton kedd este tagadta, hogy pénzt adott volna Bangó Sándornak az úgynevezett Zsolti bácsi ügyben tett szerepvállalásáért.

A mai napon azonban újabb kulcsszereplő, Füssy Angéla, Bangó Sándor mentora is megszólalt, aki egy interjúban többször és határozottan megerősítette, hogy Bangó Sándornak a Kontroll interjúért cserébe »a csillagokat is leígérték az égről« és az interjút követően Bangó Sándor pénzt, sok pénzt kapott a Kontrolltól.”

„Magyar Márton meséje két nap alatt megdőlt. Magyar Márton hazudott az egész magyar közvéleménynek azzal, hogy tagadta, hogy pénzt juttattak volna Bangó Sándornak a Zsolti bácsi ügyben tett szerepvállalásáért” – fogalmaz a Fidesz.

A két napja hallgató Magyar Péternek és a hazugságon ért Magyar Mártonnak haladéktalanul tisztázniuk kell, hogy mit kértek és mennyi pénzt adtak Bangó Sándornak a jobboldal lejáratásáért cserébe” 

– követeli a legnagyobb ellenzéki párt közleményében.

Egyben felhívjuk a két napja teljes némaságba burkolózó kormánypárti balliberális médiát, hogy fejezzék be a sunnyogást és az általuk oly fontosnak tartott objektív tájékoztatás követelményeinek megfelelően ne hallgassanak tovább erről a súlyos, egészen a miniszterelnökig elérő botrányról – teszik hozzá.

Orbán Viktor egy rövid videót is megosztott Facebook-oldalán, amelyen a kormányszóvivői tájékoztató vonatkozó része látható. A felvételen azt kérdezik a kormányszóvivőktől, szóba került-e ez a ügy a kormányülésen és foglalkozik-e vele a kormány.

Szondi Vanda kormányszóvivő tagadta, hogy szó lett volna a kormányülésen arról a hírről, mely szerint Magyar Márton, Magyar Péter testvére négymillió forintot ajánlhatott a Szőlő utcai ügy koronatanújának, 

majd azt is hozzátette: „és nincs is hozzá köze a kormánynak, hiszen itt van egy vizsgálat, független testületek végzik ezt, semmi köze a nyomozáshoz a kormánynak.”

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Az újságíró megjegyzésére, hogy a miniszterelnök esetleges érintettsége okán szóba kerülhetett volna az ügy a kormányülésen, Szondi Vanda azt mondta, „Nem merült fel, ez egy kormányülés volt”.

Ezek után az újságíró a kormányszóvivők véleményét is megkérdezte az ügyről, de Magyar Éva kormányszóvivő azt válaszolta, „Szerintem nem kell, hogy erről mi gondolkodjunk”.

A Fidesz elnöke a videót így kommentálta: 

Zavar van a toronyban, Marci bácsi nagy bajban!”

Nyitókép: Magyar Márton Facebook-oldala
 

 

Összesen 47 komment

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minarik
2026. június 18. 20:11
Azért árulkodó, hogy most véletlenül sem hemzsegnek itt a TSZ férgek, indul a hógolyó, Marci bácsi ügye alá nehéz kommentelni, hogy jó vergődést.
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Amerigo
2026. június 18. 20:09
Hazug ember és a sánta kutya meséje? Pedosimogató tiszar szekta vezére és öcsikéje a kis nyálas fityfasz? Büdösszájú agyhalott csőcselék kezébe került az ország?
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1
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johannluipigus
2026. június 18. 20:06
A szeme sem áll jól poloska tesójának.
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2
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turul-895
2026. június 18. 19:45
Zsolti bácsi Tiszás volt !
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